Сенатор: Россия ускоряет переход к высокотехнологической экономике Анонсировано выступление Путина с большой речью о внешней политике Песков анонсировал встречу Путина с главами новых регионов 5 апреля 2023, 12:39 Текст: Алексей Дегтярёв

Отдельная встреча президента Владимира Путина с главами четырех новых регионов может пройти в среду в Кремле после заседания Совбеза России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин в Кремле. Достаточно скоро, после 13.00, мы ожидаем в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности России. Не путать с оперативным совещанием – это так называемый большой Совбез. С президентом очно будут присутствовать главы четырех новых российских регионов: (врио главы ДНР Денис) Пушилин, (врио главы ЛНР Леонид) Пасечник, (врио губернатора Запорожской области Евгений) Балицкий и (врио губернатора Херсонской области Владимир) Сальдо», – цитирует Пескова ТАСС. Темой обсуждения станет работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в новых регионах. Планируется выступление президента, доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Не исключены отдельные встречи руководителей новых регионов с главой государства. Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Нужно продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний в случае, если они принимают решение об уходе с российского рынка, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Путин отметил, что должны учитываться интересы регионов, ведь это жизненно важная для них тема, влияющая на их развитие. При этом глава государства попросил глав регионов всегда согласовывать эти вопросы с соответствующим институтом в правительстве, передает РИА «Новости». «Потому что нам здесь компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда «зеленый свет», обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь», – отметил глава государства. Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия, передает ТАСС. Ранее Путин отмечал, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя. Глава государства заявлял также, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году. Путина попросили вернуть черчение в школы Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть в школы урок черчения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин попросил президента Владимира Путина вернуть в школы урок черчения. Дюмин в ходе президиума Госсовета в Туле сообщил, что вернуть в школы черчение просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям, передает РИА «Новости». С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. «Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», – сказал губернатор. Ранее член Общественной палаты Наталья Кравченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявляла, что России нужны инженеры, конструкторы, изобретатели. Для их массовой подготовки нужен соответствующий тип мышления – инженерный, а для этого необходимо создавать в школах соответствующую среду, отмечала она. Новости СМИ2 Сенатор: Россия ускоряет переход к высокотехнологической экономике Сенатор Долгов: Результатом российской самостоятельности в промышленности станет усиление нашего влияния в мире

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

Достичь промышленного и технологического суверенитета России помогут расширение инвестпрограмм, а также развитие экспорта и подготовка молодых специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел Госсовет по развитию промышленности. «Президент поддержал многие рекомендации нашей рабочей группы «Промышленность» под руководством тульского губернатора Алексея Дюмина. Я говорю о докапитализации региональных фондов развития промышленности, об увеличении финансирования НИОКР, о дополнительной поддержке высокотехнологических проектов и производств», – рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «В целом, мы видим, что глава государства поручил ускорить переход к высокотехнологическому укладу экономики. Это дает дополнительный импульс развитию производственных отраслей и ведет к нашему технологическому и промышленному суверенитету», – отметил собеседник. «Российской самостоятельности в промышленности поспособствует запуск дополнительных инвестиционных программ и выход на новые экспортные рынки. Также президент поддержал предложения по выделению дополнительных средств предприятиям и компаниям, которые занимаются высокотехнологическим экспортом. Здесь одним из важнейших результатов будет усиление нашего влияния в мире», – пояснил сенатор. «Среди мер поддержки промышленного экспорта могу отметить логистическую субсидию, льготные кредиты экспортерам, субсидию банкам на кредитование высокотехнологических производств, которую поддержали президент и Центробанк. Есть и масса других мер, заложенных в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». В целом президент в условиях непростого бюджета дал установку найти дополнительные средства для поддержки промышленного роста. Он также упомянул про рачительное расходование средств Фонда национального благосостояния», – указал парламентарий. «Кроме того, мы обсуждали подготовку молодых специалистов для работы в промышленной сфере – это расширение программ профессионалитета, специалитета и другие меры, направленные на кадровое укрепление наших производств. Также мы прорабатывали совершенствование преподавания технических наук, например – о возвращении черчения в школьную программу», – перечислил парламентарий. «Помимо этого, увеличение числа точных и естественных наук в школе поспособствует притоку большего числа квалифицированных кадров в промышленность. Отдельно Путин говорил об улучшении социальных условий трудящихся, например, о продолжении ипотечных программ», – сказал Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию российской промышленности и индустриального потенциала в условиях санкций. По словам главы государства, страна смогла «выйти на новый цикл роста экономики». Он призвал оперативно проработать меры поддержки для опережающего развития обрабатывающей промышленности, организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Президент напомнил о важной цели: обеспечить в нынешнем году привлечение 2 трлн рублей инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. К 2030 году этот показатель должен превысить 10 трлн рублей. «В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции», – подчеркнул он. В свою очередь, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин предложил закрепить приоритет российских товаров во всех видах закупок. Кроме того, Дюмин попросил президента вернуть в школы урок черчения. По словам губернатора, об этом просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям. С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей. Путин одобрил пересмотр таможенных пошлин Путин: Таможенные пошлины в России при необходимости стоит пересмотреть 4 апреля 2023, 16:24 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета согласился с мнением, что таможенную политику России стоит пересмотреть и скорректировать при необходимости. «Коллеги отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен», – приводит его слова ТАСС. Путин сказал, что нужно «обязательно посмотреть на это посерьезнее и произвести соответствующую корректировку». «Конечно, что же мы на конечную продукцию [пошлины] обнуляем, а на сырье и на комплектующие держим высокие тарифы?» – спросил глава государства, добавив, что такая политика приведет к тому, что в России не будет собственной конечной продукции. Напомним, еще в конце прошлого года Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада. В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Новости СМИ2 Назван срок предоставления Путину предложений по обеспечению роста населения Правительство в мае представит Путину идеи по обеспечению роста численности населения России 4 апреля 2023, 17:54 Текст: Ольга Никитина

Правительство в мае представит на рассмотрение президента России Владимира Путина идеи по обеспечению стабильного роста численности населения страны, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В числе возможных мер рассматриваются региональные программы повышения рождаемости, совершенствование комплекса мер поддержки многодетных семей, создание условий для дистанционной работы женщин с детьми и возвращения их на работу с сохранением мер поддержки, говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным стратегической сессии по народосбережению и поддержке семей с детьми. Кроме того, речь идет о развитии инфраструктуры здравоохранения, в том числе в сельской местности, а также расширении программы диспансеризации населения. Предложения, как отметили в правительстве, лягут в основу проекта мер по обеспечению стабильного роста численности населения в России. Наряду с другими инициативами кабинета министров они будут представлены главе государства в мае 2023 года, сказано в сообщении. В январе президент Владимир Путин дал поручение в этом году нарастить реальные зарплаты, снизить бедность и повысить рождаемость. Песков не стал комментировать слухи о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell Песков отказался комментировать сообщения о согласии Путина на сделку «Новатэк» с Shell 4 апреля 2023, 13:33 Текст: Ольга Никитина

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что «Новатэк» якобы получил согласие президента Владимира Путина на перечисление Shell всей суммы за ее долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, Кремль не комментирует деловую переписку, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» написал, что по условиям якобы заключенной сделки Shell смогла бы вывести эти деньги из России, а «Новатэк» получил бы долю в проекте. В сентябре глава «Новатэка» Леонид Михельсон предложил Путину проработать возможность поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки, где компания будет строить инфраструктуру. Новости СМИ2 Путин: Ушедшие из России компании не боролись за свои интересы 4 апреля 2023, 14:43 Текст: Ольга Иванова

Ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Говоря об иностранных компаниях, ушедших из России, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что «отряд не заметил потери бойца», передает РИА «Новости». «Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы», – сказал в свою очередь Путин. Также Путин добавил, что Россия многое сделала для развития отечественной промышленности заранее, до введения санкций, передает ТАСС. При этом Путин не согласился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который провел параллель между текущим положением дел и 1940-ми. «Во время Великой Отечественной войны, действительно, целые отрасли переводились за Урал, но они, как правило, не начинали работать с колес. Были и такие случаи, но в основном они начинали работать на базе, которая создавалась в конце 1930-х. Заранее государство предусмотрело такую возможность и начало создавать там (за Уралом) производственные мощности, во всяком случае, места расположения были определены заранее», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что России нужно динамично развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. Кремль анонсировал заседание Госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства состоится в четверг в Москве, в нем примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что во время заседания ВГС будет рассмотрен ход выполнения ключевого документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым союзным программам. Также будут приняты решения по целому ряду практических вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества, передает ТАСС. Ранее Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии. Новости СМИ2 Путин спрогнозировал длительные санкции против России Путин: Санкции против России останутся надолго 4 апреля 2023, 13:36 Текст: Елизавета Шишкова

Антироссийские санкции Запада будут длиться долго, поэтому нужно вырабатывать меры суверенного развития России на долгосрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он пояснил, что наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов также необходимы средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики. Он отметил, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Российские власти предприняли ряд необходимых шагов для замещения продукции западных производителей аналогами российского или иностранного, из «дружественных» стран производства. «Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять механизмы льготного и проектного финансирования», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Путин предрек российской промышленности повторение успехов сельского хозяйства Путин предсказал достижения российской промышленности, сравнимые с успехом в сельском хозяйстве 4 апреля 2023, 14:12 Текст: Ольга Никитина

У российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию промышленности в условиях санкций. Глава государства выразил уверенность, что в этой сфере Россия сможет достичь не менее значимых результатов. «Хотя это сложная задача, мы, безусловно, ее решим», – приводит его слова ТАСС. Путин подчеркнул, что необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие в обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Глава государства отметил также, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономической ситуации. «Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей сказал замечательную фразу: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то и там-то, где мы раньше об этом и не думали. Вот эта фраза является ключевой: мы вынуждены. Я думаю, что если бы мы не были вынуждены, мы бы никогда этого и не сделали. А так делают коллеги, и получается», – приводит его слова РИА «Новости». «Все перечислять, конечно, не буду, только подчеркну, это была работа в оперативном, в целом по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня с учетом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности», – добавил президент. Ранее глава государства заявил, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации. Новости СМИ2 Путин поставил задачу выйти на устойчивый промышленный рост Путин: Выход на устойчивый промышленный рост в России требует напористых и энергичных действий 4 апреля 2023, 15:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Выход на устойчивый промышленный рост в России требует напористых и энергичных действий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что сейчас многие предприятия, особенно со сложным производством, испытывают трудности, и задача властей – принять необходимые меры, «которые помогут оперативно их преодолеть и в целом выйти на устойчивый промышленный рост», передает ТАСС. По словам Путина, в 2022 году в обрабатывающей промышленности страны был спад 1,3%, в январе–феврале текущего года снижение продолжилось. «Но в 2023 году все-таки прогнозируется рост объема выпуска обрабатывающей промышленности – около 1% в реальном выражении по отношению к 2022 году, – сказал глава государства. – Поэтому, чтобы все это состоялось, нам нужно действовать намного более динамично, напористо и энергично, использовать все открывающиеся возможности, чтобы достичь активного внедрения передовых технологий, четкой связанности смежных производств, расширения номенклатуры выпускаемой продукции, укрепления научно-промышленных школ и новых подходов в подготовке кадров». Он указал на необходимость системных стимулирующих мер. «При этом мы должны смотреть, рассчитывать далеко за горизонт ближайших нескольких лет», – заключил Путин. Ранее президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета заявил, что ушедшие из России иностранные компании не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя. Анонсировано выступление Путина с большой речью о внешней политике Президент Владимир Путин решил выступить с большой речью о внешней политике на церемонии вручения верительных грамот 5 апреля 2023, 12:47 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин в среду во время вручения верительных грамот прибывшими в Россию послами иностранных государств выступит с объемной речью по внешнеполитической проблематике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, само мероприятие запланировано на 15.00 мск в Большом Кремлевском дворце, передает ТАСС. «Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», – заверил Песков. Ранее Путин спрогнозировал длительные санкции против России. Новости СМИ2 Путин: России нужно развивать партнерства с компаниями из дружественных стран Путин заявил о необходимости развивать технологические партнерства с компаниями из дружественных стран 4 апреля 2023, 14:34 Текст: Ольга Никитина

России нужно динамично развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. По словам главы государства, Россия открыта к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами. «Понятно, что на реализацию заявленных планов понадобится значительный ресурс, но очевидно, что отдача нашей экономики для граждан, роста их доходов за счет качественных рабочих мест будут многократно больше», – приводит его слова ТАСС. Также президент поручил правительству обеспечить эффективные инструменты поддержки обрабатывающей промышленности необходимым объемом финансовых ресурсов и не затягивать с реализацией таких программ. «В целом это вопрос национальной безопасности – развитие всех регионов страны, системы профессионального образования, создание современных рабочих мест, рост доходов российских семей», – сказал Путин. Ранее глава государства заявил, что у российской промышленности есть все условия для активного развития, как это было с сельским хозяйством в 2014 году. Путин поручил изучить целесообразность подведомственного статуса колледжей и училищ 4 апреля 2023, 14:27 Текст: Алексей Дегтярёв

Нужно установить, насколько необходим перевод колледжей, техникумов и училищ в принадлежность определенным ведомствам, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета. Нужно проверить ведомственную принадлежность колледжей, установить, соответствует ли требованиям сегодняшнего дня такой статус, и могут ли регионы по некоторым направлениям деятельности управлять соответствующим уровнем подготовки, сказал Путин, передает ТАСС. Нужно посмотреть на целесообразность организации работы колледжей, техникумов и училищ вертикально в рамках определенных отраслей производства, продолжил президент. В ряде регионов есть практики взаимодействия по этому направлению с профильными госструктурами. «Прошу руководителей регионов обмениваться опытом, держать эти вопросы под контролем и в тесном контакте решать с соответствующими ведомствами, министерствами», – добавил он. Дефицит кадров в промышленности формировался годами, и в этой сфере нужны большие перемены, отметил глава государства. Все направления развития профессионального образования уже известны, нужно обновить учебные программы, материально-техническую и лабораторную базы образовательных организаций. Новости СМИ2 Песков подтвердил встречу Путина с советником президента Бразилии Песков подтвердил встречу Путина с советником президента Бразилии Селсу Аморимом 4 апреля 2023, 14:04 Текст: Ольга Никитина

Российский лидер Владимир Путин действительно провел встречу с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, на встрече, произошедшей на прошлой неделе, «бразильской стороне было возобновлено и подтверждено приглашение» посетить Россию с визитом, передает РИА «Новости». Ранее о встрече Путина с советником президента Бразилии сообщили бразильские СМИ. По их данным, встреча продолжалась на протяжении часа, в основном обсуждалась ситуация на Украине, а также двусторонние вопросы.