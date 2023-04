В Германии признали провал санкций против российского неба МИД предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости МИД: Москва намерена принять меры в случае, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью 26 апреля 2023, 09:22 Текст: Александра Юдина

Ситуация с квартирами в Финляндии, который использовал Российский центр науки и культуры, не решена, в Хельсинки должны понимать, что в случае отказа от урегулирования Москва примет ответные меры, заявили в МИД России. Как сообщили в ведомстве, в середине апреля судебные приставы Финляндии наложили временный запрет на любые действия с недвижимостью, обосновав это тем, что власти хотят уточнить, являются ли данные объекты недвижимости активами, которые можно арестовать в качестве санкций, передает РИА «Новости». Российское посольство Хельсинки направило ноту, в которой отмечалось, что данное имущество находится в собственности России. Также дипломаты потребовали разъяснений, как в таком случае решение приставов соотносится с международно-правовыми нормами. «По имеющейся на данный момент информации, для ареста этого имущества нет оснований», – ответили в ведомстве. При этом МИД отмечает, что остается неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир, так как пояснений от финских властей не поступало. Как подчеркнули в российском ведомстве, действия службы судебных приставов Финляндии в Москве принимают за «очередной антироссийский выпад». «В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», – заключили в МИД. Сербия готова изменить мнение по территориальной целостности Украины МИД Сербии: Сербия может изменить мнение по территориальной целостности Украины из-за позициеи по Косову в СЕ

Фото: Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина неприятно удивила Сербию своей позицией на голосовании по вопросу вступления непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ), что может повлиять на отношение Сербии к вопросам ее территориальной целостности, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, Украина неприятно удивила Сербию, потому что вся история украинского конфликта строится на вопросе территориальной целостности Украины, передает ТАСС. И в то время, как Белград голосует в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, украинцы воздержались. Дачич напомнил, что внешняя политика базируется на взаимности, что будет влиять на позицию по территориальной целостности тех стран, которые голосуют против территориальной целостности Сербии. Дачич добавил: «Мы должны защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что таким образом разрушаем отношения с Россией, а они воздерживаются? Я этого, правда, не понимаю». Напомним, 6 апреля в Кремле заявили, что Белград находится под беспрецедентым давлением, которое направлено на привлечение Сербии на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию. В Киеве придумали способ взимать с россиян сбор на восстановление Украины В Киеве предложили ввести для россиян сбор на восстановление Украины при загранпоездках

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Международная группа Ермака – Макфола представила новый план по усилению санкций против России, группу возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший американский посол в России Майкл Макфол. На сайте офиса Зеленского размещен документ, который состоит из 35 листов. В нем предлагается наложить санкции на все российские нефтегазовые компании, ввести полное налогообложение на западные нефтегазовые компании, которые остаются в России, заблокировать доступ России к западным нефтегазовым сервисам, передает РИА «Новости».



Кроме того, группа призывает запретить въезд в страны Запада по туристическим визам для россиян или ввести этим странам сбор на восстановление Украины при оформлении виз для граждан РФ.

Также предлагается ввести полное эмбарго на российскую металлургическую продукцию, ювелирные изделия из России, прекратить поставки высокотехнологической продукции, например микрочипов с поддержкой ГЛОНАСС.

Предлагается ввести комплексные санкции против российского и белорусского военно-промышленного сектора, полные санкции против десяти крупнейших российских банков, отключение банков от SWIFT, расширение индивидуальных санкций против чиновников, должностных лиц госпредприятий, журналистов, членов политических партий. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что устойчивость экономики России поразила Запад – МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год, а в апреле фонд даже прибавил темпы роста ВВП России.

Новости СМИ2 Окулист Васильева рассказала о домогательствах блогера Навального Окулист Васильева рассказала о домогательствах своего клиента блогера Навального

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Личный окулист осужденного Алексея Навального (признан в России иноагентом) и глава организации «Альянс врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева рассказала Вячеславу Манучарову о сотрудничестве с блогером и домогательствах с его стороны. По ее словам, первая встреча произошла после того, как во время президентской кампании неизвестные плеснули оппозиционеру зеленкой в лицо и повредили глаз в апреле 2017 года, врач также помогала во время «ЧП с отравлением» в августе 2020 года, передают «Известия». Васильева рассказала о двуличности политика, поделившись воспоминаниями о «навязчивых знаках внимания» от Навального. Более того, врач заявила, что у них был роман в тот период, когда она ухаживала за ним после инцидента с зеленкой. Как рассказала Васильева, он был настойчивым и трактовал обычную заботу как симпатию, а также не принимал отказа. «Как это «нет»? Я хочу вот так… Для меня это было странным и неприятным», – вспоминает врач. Она добавила, что есть такие мужчины, которым нужно все по принципу «вынь да положь». «У него три главные мотивации: власть, еда и секс», – подчеркнула она, заметив, что подобное поведение является «ошеломительной наглостью». Напомним, Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области. Фарерские острова отказались по призыву Дании запретить заход российских судов в свои порты Фарерские острова заявили о способности без Дании решить вопрос о пропуске российских судов в порты

Фото: S. Ziese/www.imago-images.de/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Фарерские острова не намерены закрывать доступ российским рыболовным судам в свои порты по призыву Дании, заявил глава МИД островной автономии Хогни Хойдал, сообщил брюссельский портал Euractiv. Фарерские острова сами могут оценить, что происходит у них на территории, заявил Хойдал, передает ТАСС со ссылкой на Euractiv. Так министр прокомментировал призыв главы оппозиционной Консервативной народной партии Дании к запрету для российских судов на заход в порты Фарерских островов якобы из-за угрозы безопасности. Чиновник добавил, что такие высказывания подрывают демократию на архипелаге, Копенгаген так пытается разыграть «имперскую карту». Хойдал пояснил, что власти островов стали пристальнее следить за промыслом и доставкой товаров в своих водах. В ноябре 2022 года Фарерские острова продлили договор о рыболовстве с Россией. Стороны распределили квоты ловли рыбы в территориальных водах двух стран. Новости СМИ2 Трамп назвал возможную причину ухода Карлсона из Fox News Трамп: Ведущий Карлсон мог уйти из Fox News, потому что ему не хватало свободы действий

Фото: REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что телеведущий Такер Карлсон прекратил сотрудничество с каналом Fox News, потому что ему не давали «полную свободу действий». Трамп заявил, что шокирован и удивлен, поскольку Карлсон «хороший и талантливый человек, у него очень высокие рейтинги», передает ТАСС. Он предположил, что ведущий ушел, потому что хотел, чтобы ему дали полную свободу действий. Напомним, в понедельник критиковавший президента США Джо Байдена американский телеведущий Такер Карлсон ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News. Лавров: Что дальше будет с МВФ и Всемирным банком – это большой вопрос Глава российского МИД Лавров заявил, что переход на расчет в нацвалютах не остановить

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Переход стран на расчет в национальных валютах в обход доллара уже не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. По словам главы МИД России, процесс дедолларизации запущен США, сейчас происходящее с тревогой анализируется, включая местных политологов и экономистов, передает ТАСС. «Переход к расчетам в национальных валютах в обход доллара, евро и иены, к выработке цифровых валют уже неостановим», – сказал Лавров. Он отметил, что остается большим вопросом, что будет с Международным валютным фондом (МВФ) и со Всемирным банком на фоне происходящего. Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что все идет к тому, что рубль и юань заменят доллар. Новости СМИ2 Глава созданного при Навальном «Альянса врачей» поддержала спецоперацию на Украине Глава созданного при Навальном «Альянса врачей» Васильева поддержала проведение СВО на Украине

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Безусловно, спецоперация на Украине необходима, стоит только изучить факты зверств украинских фашистов и то, что национальным героем там называют Степана Бандеру, заявила в разговоре с Вячеславом Манучаровым глава созданного осужденным Алексеем Навальным (признан в России иноагентом) «Альянса врачей» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева. Из опубликованного на Youtube-канале видео следует, что врач, безусловно, поддерживает проведение спецоперации на Украине, так как изучила множество исторических фактов и архивов, датированных 1939 годом, где описаны зверства пособников украинских фашистов. «Меня поражает, когда героями становятся такие люди, как Степан Бандера, когда идет война с памятниками и превозношение пособников фашистов. Я даже не думала, что такие жестокости можно совершать, какие творили бандеровцы. Как можно их сейчас превозносить?» – отметила Васильева. Она также выразила мнение, что еще в 1939 году Германия решила использовать Украину против Польши, зная об украинском националистическом движении. По ее мнению, то же самое происходит и с современной Украиной. «Нынешнюю украинскую власть просто используют. Им говорят – мы сейчас вам дадим оружие, а позже вы станете великими. Но это не так, а превозношение пособников фашистов – огромная ошибка, этим они не смогут завоевать уважение или статус», – подчеркнула врач. Касательно перспектив в России «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией), Васильева заметила, что сама деятельность фонда основана на преподношении того, что скажут «сверху». «Ими кто-то управляет, они не сами это делают, они получают за это зарплату. Соответственно, если такие люди приходят к власти, как происходит сейчас на Украине, ими тоже кто-то внешне управляет, выдает зарплату, оружие», – заметила она. В заключение врач добавила, что в России никто бы не хотел такого «ужасного существования, как на Украине – в качестве марионеток». Ранее польские СМИ заявляли, что поколениям украинцев необходима денацификация. Минобороны: Десантники помешали переброске резервов ВСУ к Артемовску

Текст: Алексей Дегтярев

ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация пресекли попытку ВСУ перебросить резервы к Артемовску, за западную часть города ведутся интенсивные бои, сообщило Министерство обороны России. ВДВ и авиация осуществляют непосредственную поддержку российским штурмовым отрядам в городе, они пресекают попытки противника перебросить туда резервы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ на этом Донецком направлении за сутки потеряли до 360 военнослужащих и наемников, семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Артиллерия Южной группировки войск поразила подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Красное и Ступочки (ДНР). За сутки для поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска авиация произвела девять самолетовылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи. Ранее российский военнослужащий рассказал, что при эвакуации мирных жителей из Артемовска один из снайперов ВСУ попытался выдать себя за гражданского, для этого он переоделся в гражданскую одежду. Новости СМИ2 Названы сроки прекращения действия российских «Зеленых карт» в США и странах Евросоюза Названы сроки прекращения действия российских «Зеленых карт» в США и странах Евросоюза

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Международный договор страхования автомобилей «Зеленая карта», заключенный между Россией, Евросоюзом, Швейцарией и Британией, перестанет действовать с 1 июня, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Но россияне по-прежнему могут ездить в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, в этих странах российские «Зеленые карты» продолжают работать без ограничений, говорится в сообщении. Ранее российские автомобилисты выступили против ввода разрешения тонировать передние стекла машин. Отмечается, что это делать небезопасно. В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года

Фото: Alex Edelman/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News. Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских. Новости СМИ2 Бывший завод Nokian Tyres будет выпускать шины под новым брендом

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Бывший завод Nokian Tyres, находящийся на территории Ленинградской области, займется выпуском шин под брендом Ikon Tyres, сообщили в пресс-службе компании. Ранее ПАО «Татнефть» приобрела компанию у финского концерна Nokian Tyres plc, теперь на заводе будут выпускать другую продукцию. Компания должна перестать использовать все товарные знаки и наименования Nokian Tyres plc, поэтому будет проведен ребрендинг, передает ТАСС. Компания обязалась обслуживать производственную и расширенную гарантию по ранее проданным в России шинам Nokian Tyres. «В настоящее время производятся шины среднеценового сегмента под брендом Nordman», –отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что финская Nokian Tyres полностью остановила деловую активность в России. Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России Путин подписал указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие имущества РФ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом, следует из опубликованного документа. В преамбуле указа «О временном управлении некоторым имуществом», который опубликован на Официальном портале правовой информации, говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан. Как следует из указа, в случае таких недружественных действий вводится временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран в России. Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, передает ТАСС. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум». Речь идет о «дочках» международных холдингов в России. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у России не дрогнет рука ответить по принципу «око за око». Новости СМИ2 Германия собралась ввести войска в Судан Власти Германии заявили о намерении ввести до 1,6 тыс. военных в Судан

Фото: GAILAN HAJI/EPA/ТАСС

Текст: Александра Юдина

В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Судана, немецкие власти заявили о намерении направить в эту страну до 1,6 тыс. военнослужащих, их миссия продлится до 31 мая, сообщает Der Spiegel со ссылкой на проект мандата предстоящей миссии. Как сообщили источники в немецком правительстве агентству Reuters, численность контингента бундесвера может быть увеличена на ограниченный срок в связи с «проведением конкретных операций» и в чрезвычайных ситуациях, голосование по проекту мандата пройдет уже на этой неделе, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов). Кроме того, согласно данным издания, депутаты утвердят задним числом завершившуюся эвакуацию из Судана почти 400 граждан Германии и других стран. Также уточняется, что немецкое Минобороны совместно с МИД Германии намерены обеспечить солдат сильным мандатом, который в рамках исполнения приказов разрешает применять оружие. При этом планируется задействовать бойцов германских спецподразделений. Тем временем Германия и Британия продолжают эвакуацию людей из Судана. Так, с вечера 23 апреля Германия вывезла из Судана на пяти самолетах уже почти 500 человек. Британия вывозит из Судана исключительно британцев, их партнеров, детей в возрасте до 18 лет, имеющих визу на въезд, а также семьи с детьми, престарелых и больных. Как отметил представитель бундесвера, немецкие власти координируют проведение эвакуационных рейсов с аэродрома за пределами столицы Судана Хартума, переняв у Франции возможность устанавливать полетный график и порядок эвакуации. Напомним, в воскресенье суданская армия сообщила, что СБР (спецназ) Судана совершили нападение на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан, один француз пострадал. На вопрос, готовится ли Москва сейчас к эвакуации россиян из Судана, глава диппредставительства России Андрей Черновол сказал, что российская сторона «прорабатывает разные сценарии», а промедление связано с оценкой определенных рисков и угроз, которые необходимо минимизировать. В Совфеде оценили перспективы зерновой сделки после атак на Севастополь из порта Одессы Сенатор Долгов: Киев использует гуманитарные миссии для военных провокаций

Фото: STELLA/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Невыполнение наших требований в рамках зерновой сделки и намеренное использование гуманитарного коридора для военных атак склоняет Россию к выходу из соглашения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на Севастополь ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки. «Совершенно очевидно, что использование гуманитарного коридора и порта Одессы для атаки на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе – это очередная провокация и попытка прикрыться гуманитарной сделкой в военных целях. Украинские власти делают это абсолютно намеренно, точно так же, как использовали в военных целях миссию ОБСЕ и осуществляли переброску военных на машинах скорой помощи», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Полагаю, это делается для того, чтобы спровоцировать нас на резкие шаги в отношении зерновой сделки. Безусловно, такие провокации требуют жесткого ответа, но принимать непосредственное решение будет наш президент Владимир Путин. Вместе с тем это гуманитарное соглашение абсолютно не работает. Мы уже неоднократно заявляли, что наши интересы в рамках сделки абсолютно не выполняются. В частности, это касается доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки», – добавил сенатор. «Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и секретариат организации пытаются хоть что-то сделать для того, чтобы механизм заработал. Но пока у них не хватает ни политической воли, ни авторитета, ни возможностей и реальных механизмов. Одновременно с этим Гутерриш передает президенту РФ письмо со своими инициативами. Что именно содержится в этом послании пока не очень понятно, но я не ожидаю там каких-то прорывных идей», – рассуждает парламентарий. «Очевидно, что соблюдение интересов России, а также подобного рода военные провокации будут учитываться при принятии решения о продлении зерновой сделки в мае. Последний раз Россия согласилась на 60 дней, но при условии, что все наши предложения будут соблюдены. Движений к этому мы сейчас не видим», – отметил собеседник. «Изначально вступление России в это гуманитарное соглашение было продиктовано заботой о продовольственной безопасности целого ряда беднейших стран. Наша позиция в этом отношении сохраняется. Но если интересы РФ не будут учитываться, то мы, я полагаю, будем вынуждены принимать решение о выходе из инициативы», – заключил Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая. В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России. Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Напомним, в ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников. В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова призвал продлить черноморскую зерновую сделку. Сделать это предложено и в целях обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. По словам Гутерриша, сделка крайне важна для формирования безопасности. В тот же день генсек ООН передал главе российского МИД письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки. Также сообщается, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях. Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. Новости СМИ2 Лондон направил Киеву танковые снаряды с обедненным ураном

Фото: SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном, говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба». Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов, передает ТАСС. Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта.