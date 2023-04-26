ЕС реформировал торговлю сертификатами на неэкологичный импорт

Совет Евросоюза утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы парниковых газов и неэкологичный импорт

Совет Евросоюза утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт в рамках программы по резкому сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, сообщает «Коммерсант».

ЕС намерен сократить продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой на территорию Евросоюза продукции якобы для достижений целей и в дальнейшем углеродной нейтральности, сообщил «Коммерсант».

Как сообщает Reuters, в Евросоюзе окончательно подтвердили крупнейшие за последнее время изменения на углеродном рынке. Ожидается, что реформа торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт существенно повысит цены на производство цемента, авиаперевозки и морскую логистику. Главное изменение – в ЕС постепенно перестанут выдавать бесплатные сертификаты на углекислотные выбросы своим компаниям, а для ввозимой продукции сократят их продажу, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что европейская тяжелая промышленность потеряет свои бесплатные сертификаты к 2034 году, а авиаперевозчикам и судовладельцем придется потратиться уже в 2026 и 2024 годах соответственно.

Кроме того, в ЕС договорились постепенно ввести таможенный сбор на импортную продукцию, производство которой приводит к значительным выбросам СО2: сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород. Это нужно для того, чтобы производители не сбежали за границу в поисках более комфортного законодательства.

Цель нововведений – обеспечить к 2030 году 62-процентное сокращение выбросов углекислого газа по отношению к уровню 2005 года.

«За» принятие реформы проголосовали 24 члена ЕС. Польша и Венгрия выступили против нее, а Болгария и Бельгия воздержались.

В прошлую субботу стало известно о планах администрации Байдена впервые ограничить выбросы парниковых газов для электростанций США.