Байден собрался впервые ограничить парниковые выбросы на электростанциях США

New York Times сообщила о намерении администрации Байдена ограничить выбросы парниковых газов электростанциями США

Администрация Джо Байдена собирается впервые объявить о введении ограничений на выбросы парниковых газов для электростанций США, сообщили источники.

Почти все угольные и газовые электростанции США к 2040 году должны добиться минимальных выбросов СО2 и других парниковых газов. С соответствующим предложением выступило Агентство по охране окружающей среды США, инициатива получила поддержку Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В качестве альтернативы возможна установка систем улавливания СО2, но, учитывая стоимость такого решения, предлагается выбрать вариант с сокращением выбросов. Газовым электростанциям рекомендовано перейти на зеленый водород, не выделяющий СО2.

Напомним, Байден подписал указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Он извинился за выход США из Парижского соглашения, который произошел, когда страну возглавлял Дональд Трамп.