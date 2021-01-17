Байден решил вернуть США в Парижское соглашение в день инаугурации

Взгляд
17 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:09  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России forsvarsmakten.se
На YouTube-канале министерства обороны Швеции появилась серия роликов, где Россия представлена в качестве главного врага государства в конфликтах будущего. Стокгольм и раньше пытался демонизировать Россию. Несмотря на это, формально нейтральная Швеция не торопится вступать в НАТО, а ее граждане все меньше поддерживают идею тесной интеграции с альянсом. Почему?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Хитрый рыцарь

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Между прочим, мы живем с Дон Кихотом уже триста лет – именно столько первому русскому переводу Сервантеса. И до сих пор совершенно его не понимаем. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Вакцина стала важным инструментом геополитики

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Мы знаем о Казахстане далеко не всё

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
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Сталин или шаурма?

Обсуждение: 12 комментариев

Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСИН задержала Навального в аэропорту «Шереметьево»
    МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос России по Навальному Киев решил запустить поезда до территорий рядом с Крымом В Конгрессе США обратились к бегущим из администрации Трампа чиновникам Названы помогающие похудеть продукты
    В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией В Сербии указали на попытку Запада очернить российское достижение Российский врач спас жизнь девочке во время полета над Атлантикой Одесса «условно» перешла на украинский язык
    Глава Parler спрятался из-за угроз Стало известно, какой указ Байден подпишет в числе первых Синоптик пообещал Москве самый холодный день за четыре года Анестезиолог развеял популярные мифы о наркозе

    Главная тема


    Америку превратят в проходной двор

    «Добро пожаловать»


    МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России

    «даже логика другая»


    Посетивший Россию американец объяснил силу русских

    Опять перепутали


    Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался не российским, а украинским

    Видео

    бытовой запрет


    Украина вводит наказание за русский язык

    Гайдаровский форум


    Чубайс выступил за современную концепцию либерального развития

    борьба за власть


    Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу

    цепь революций


    «Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

    референдум-провокация


    Идея воссоединиться с Россией вызвала политическую бурю в Эстонии

    казахстанские друзья


    Тимофей Бордачёв: Мы знаем о Казахстане далеко не всё

    тяжелые времена


    Дмитрий Юрьев: Когда рухнет Америка

    германские марксисты


    Тимур Шерзад: Как Германия превратилась в арену уличной войны

    на ваш взгляд


    Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?

    Байден решил вернуть США в Парижское соглашение в день инаугурации

    17 января 2021, 21:04

    Текст: Ксения Панькова

    Избранный президент США Джозеф Байден намерен в день инаугурации подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, сообщил CNN со ссылкой на служебную записку Рона Клайна.

    Ранее Байден назначил Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

    По сведениям телекомпании, наравне с возвращением США в климатическую сделку Байден намерен также подписать ряд указов, которые отменят действие некоторых ограничений, введенных администрацией действующего президента США республиканца Дональда Трампа. В частности, демократ планирует отменить введенный Трампом 27 января 2017 года запрет на въезд в США граждан семи мусульманских стран – Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того, Байден хочет расширить введенные Трампом меры по облегчению долгов студентов за обучение в вузах и ввести обязательное ношение защитных масок на территории государственных учреждений, передает ТАСС.

    Инаугурация избранного американского президента Байдена должна состояться 20 января.

    США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату. Джозеф Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Байден назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене.

    Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.


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    Одесса перешла на украинский язык «условно»

       17 января 2021, 04:58
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Украинские СМИ рассказали о том, как соблюдается в Одессе закон, по которому на Украине вся сфера услуг должна общаться с клиентами на украинском языке.

    «Думская» пишет, что «во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются», предпочитая дождаться, когда сам клиент заговорит, чтобы узнать, какой язык в общении с ним использовать. При этом на украинском говорить «получается не очень», а вот если клиент говорит по-русски, то у сотрудников «сразу гора с плеч».

    Издание подчеркивает, что «немало работников торговли, особенно молодых, прекрасно владеют государственным и никаких проблем с коммуникацией не испытывают». Некоторые сети, как пишет издание, «украинизировались» задолго до принятия закона – «видимо, такова принципиальная позиция собственников». В частности, речь идет о «Сільпо» или McDonald’s.

    По оценкам «Думской», около половины сотрудников «крупных торговых компаний с готовностью начинают диалог по-украински», причем «больше половины из них способны поддержать его после слов: «Доброго дня!». Однако «в таком сетевом гиганте, как «Розетка», корреспондентов упорно обслуживали на русском». Сотрудницы государственной «Укрпочты» тоже «не владеют украинским».

    Как пишет издание, в «маленьких магазинчиках – так сказать, «на районе» – закон соблюдается очень условно». Там «все свои, поэтому кому как удобно, так тот и говорит». «Думская» пишет, что «многие работники (в основном работницы) этих точек украинским владеют, но почему-то стесняются это демонстрировать». По предположению газеты, «закон поможет им не ассимилироваться в русскоязычной среде».

    Отмечается, что «выяснить ситуацию по ресторанам и кафе пока невозможно» из-за локдауна в связи с коронавирусом, «а вот большинство служб такси норму выполняет», причем даже те, что раньше обслуживали на русском языке.

    При этом «значительно сложнее с медиками». «Несмотря на то, что это люди с хорошим образованием, владение украинским в их среде, увы, не считается чем-то обязательным», – пишет издание, добавляя, что «это касается больше государственных и коммунальных медучреждений», а в частных «давно начинают беседу с вопроса, на каком языке пациенту удобно общаться», как и «в приватных кабинетах УЗИ». Отмечается, что «некоторые трудности возникают в основном из-за терминологии, которую медики, окончившие украинские вузы, почему-то освоили плохо».

    Напомним, на Украине с 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180–242 доллара).

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    Загитова выложила видео, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн

       17 января 2021, 02:25
    Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в соцсетях видеозапись того, как в купальнике в мороз прыгает в заснеженный бассейн.

    Видео опубликовано в сторис Instagram Загитовой. 

    Судя по записям в сторис, олимпийская чемпионка не с первого раза решилась прыгнуть в бассейн.

    В начале октября стало известно, что фигуристка пропустит Гран-при сезона-2020/21 в Москве. Перед этим она пропустила контрольные прокаты сборной России из-за съемок в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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    Игравшему в снежки с ребенком украинцу вонзили нож в спину

       17 января 2021, 08:40
    Фото: Fotostand/Radedzki/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Одесской области украинцу, игравшему в снежки со своим ребенком, вонзили нож в спину, нападение произошло после того, как ему сделали замечание об игре возле памятника военнослужащим.

    Мужчина играл с ребенком в снежки и кидал их в сторону памятника военнослужащим, проходившая мимо супружеская пара сделала замечание, передает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу администрации области.

    После этого между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Отец ребенка нанес удар одному из супругов, в ответ женщина достала нож и воткнула ему в спину.

    «Предварительно событие квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Однако после получения заключения медиков о том, что у пострадавшего повреждена легочная плевра, ее переквалифицировали на ч.1 ст.121 УК (тяжелое телесное повреждение – прим. ВЗГЛЯД). Под процессуальным руководством Измаильской прокуратуры следователи сообщили правонарушительнице о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, в суд будет направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения», – цитирует и.о главы измайльского райотдела полиции Александра Кучугура издание.

    В 2019 году в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом.

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    МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос России по Навальному

       17 января 2021, 16:48
    Фото: Александр Погожев/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

    При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Германии Навального привезли к самолету на черной «Ауди» с мигалками. «Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции», – говорится в сообщении. Отмечается, что посадка идет, часть пассажиров уже внутри, некоторые журналисты выходят в прямой эфир, однако Навальный на борт пока не поднимался.

    Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

    Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

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    Посетивший Россию американец объяснил силу русских

       17 января 2021, 14:44
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о России во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила.

    Тененбом посетил Россию и оказался удивлен тому, что несмотря на коронавирус, остаются открытыми торговые центры, кафе, рестораны. При этом он отметил, что повседневная жизнь в России выглядит такой, будто никакого COVID-19 на самом деле нет. По его словам, на Западе люди живут в постоянном страхе, а в России же некоторые граждане, заходя в метро, снимают маски. «Россия – это не Запад, и даже логика здесь другая», – цитирует «Московский комсомолец» журналиста.

    Американец рассказал, что хотел посетить службу в храме Христа Спасителя, но ему это не удалось сделать, так как массовые собрания запрещены. Вместе с тем он был удивлен, что москвичи продолжают посещать ГУМ. Тененбом также посетил Санкт-Петербург. Его впечатлили слова одного из петербуржцев: «Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму». Журналист добавил, что жители Северной столицы до сих пор помнят и чтут блокаду Ленинграда. Он обратил внимание, что в связи с карантином в городе много вывесок на зданиях о сдаче помещений в аренду, однако рестораны не пустуют, а в транспорте полно людей.

    По мнению Тененбома, русские живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», – подчеркнул он, признавшись, что начал влюбляться в Россию и русских. Этот народ очень дружелюбный и гостеприимный, считает публицист. А на улицах вполне спокойно, чего не скажешь о США. Автор рассказал, что решил посетить Россию вопреки развязанной в США кампании и нисколько не пожалел.

    Ранее американский военный Роберт Скейлз заявил, что автомат М-16 армии США уступает легендарному советскому АК-47.

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    В Конгрессе США обратились к бегущим из администрации Трампа чиновникам

    17 января 2021, 05:23

    Текст: Антон Антонов

    Должностные лица администрации Дональда Трампа не смогут спасти свою репутацию отставками, заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер.

    Он заявил, что никто из чиновников, «ушедших в отставку в последние несколько недель, не спасет этим свою репутацию». По мнению Хойера, они несут ответственность за работу «самой незадачливой, коррумпированной и деструктивной администрации в истории» США. «Им всем должно быть стыдно за то, что они сделали с нашей любимой страной», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, с тех пор, как сторонники президента США захватили здание Конгресса, в отставку ушли министр транспорта Элейн Чао, министр образования Бетси Девос, и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф, министр здравоохранения Алекс Азар, а также помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

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    Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз

       17 января 2021, 06:54
    Фото: Thiago Prudencio/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах.

    В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности».

    Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.

    Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.

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    В Госдуме отреагировали на заявление Шредера о воссоединении Крыма с Россией

       17 января 2021, 13:53
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, комментируя воссоединение Крыма с Россией, высказал только одну главную, по его мнению, причину возвращения полуострова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

    Жители Крыма за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли ее как самостоятельное государство, передает RT.

    «Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», – отметил депутат.

    Ранее Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.

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    Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским

       17 января 2021, 16:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ксения Панькова

    Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

    «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели.

    Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году.

    «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.

    При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС.

    По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия.

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    Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии

       17 января 2021, 03:49
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.

    Регулятор сообщил, что запрос «возвращен компании» Uniao Quimica, так как «не удовлетворяет минимальным критериям». В сообщении указывается на «отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний». Также регулятор заявил о «вопросах, касающихся передовых методов производства». Подчеркивается, что «запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно», нужно, чтобы «такие испытания проводились в стране», передает ТАСС.

    Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, не соблюден регламент встреч с регулятором и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, передает РИА «Новости».

    15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». Отметим, что в Бразилии выявили новый, «бразильский», штамм коронавируса.

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    Дробницкий: Из США хотят сделать проходной двор

       17 января 2021, 12:17
    Фото: JOSE VALLE/EPA/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    «Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал призыв каравана мигрантов из Гондураса к новой администрации США выполнить обещанные обязательства.

    «Уже сейчас сказано, что для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, будет создан путь к гражданству», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике. Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт.

    Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии. «Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил собеседник.

    Дробницкий считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов. Так что есть политики, которые такую политику продвигают и хотят сделать из Америки проходной двор», – заключил собеседник.  

    Ранее караван из 4,5 тыс. мигрантов, который направляется к границе США из Гондураса, призвал новую администрацию во главе с избранным президентом Джо Байденом выполнить свои обязательства. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов.

    «Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении мигрантов.

    Перед прибытием каравана из Гондураса Мексика усилила охрану и начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны.

    Напомним, Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что оценит необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Также отмечалось, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса. Ранее Байден собирался включить нелегалов в перепись населения.  

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    ФБР заподозрило иностранное финансирование беспорядков в Вашингтоне

       17 января 2021, 07:25
    Фото: Joel Marklund/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне средства из-за рубежа, сообщают СМИ.

    Источники NBC заявили, что расследование касается перевода биткойнов на 500 тыс. долларов членам группировок правого толка в США. Средства поступили, предположительно, от гражданина Франции еще до беспорядков. В ФБР также подозревают, что структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, хотят использовать ситуацию «в своих интересах» в информационной сфере. По мнению властей США, есть свидетельства попыток других государств тайно поддержать «политических экстремистов», передает ТАСС.

    Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.

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    Посольство России в Турции раскрыло подробности о затонувшем российском сухогрузе

       17 января 2021, 14:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате затопления сухогруза у берегов Турции, по предварительным данным, никто не погиб, сообщило российское посольство в Анкаре.

    «По информации турецких властей, в Черном море, в районе провинции Бартын на севере Турции, затонул российский сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», – говорится в сообщении в Facebook посольства.

    Три члена экипажа российского судна были спасены, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера.

    Ранее Гюнер сообщил, что в Черном море затонул российский сухогруз. Он заявил, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия.

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    Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков

       17 января 2021, 04:24
    Фото: Oleg Belyakov/Wikipedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях, сообщили военно-дипломатические источники.

    Один из источников РИА «Новости» сообщил, что после выхода России из ДОН «оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач». Как заявил источник, «речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов». Кроме того, Ту-214ОН могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

    При этом другой источник указал, что Ту-214ОН «потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Как подчеркнул источник, возможность широкой модернизации Ту-214ОН была заложена при проектировании. Он отметил, что «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет». 

    Пока Россия не вышла из ДОН, оба самолета, выпущенные в 2011 и 2013 годах, будут оставаться в резерве. Сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они прошли в 2018 году. Самолеты построены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование разработали предприятия Ростеха.

    В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.

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    Киев решил запустить поезда до территорий рядом с Крымом

       17 января 2021, 13:17
    Фото: РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Киев может восстановить железнодорожное сообщение с прилегающими к Крыму территориями, заявили в государственной компании «Украинские железные дороги».

    О возможном восстановлении сообщения заявил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».

    Он также уточнил, что уже с 13 декабря было возобновлено железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой в Донбассе.

    По мнению Жмака, прекращение сообщения было невыгодно с экономической стороны, так как были потеряны транзитные грузы и пассажирские перевозки.

    «Это необходимо с гуманитарной точки зрения, потому что в РФ и на оккупированных территориях проживает множество украинцев. С экономической точки зрения прекращение сообщения также было невыгодно, потому что сообщение Киев – Москва, например, было одним из самых популярных и прибыльных», – заявил глава «Украинских железных дорог».

    Ранее стало известно, что на Украине решили запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой.

    В январе 2020 года представители Киева на экономическом форуме в Давосе заявили о желании передать под иностранное управление железную дорогу. «Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявлял тогда занимавший пост премьер-министра Александр Гончарук.

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