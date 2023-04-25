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25 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные сбили украинский Су-25 возле Херсона
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25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились у реки Эльбы. Германские силы были рассечены надвое, до конца войны в Европе оставались считанные недели. Союзники радовались, обнимались, обменивались сувенирами. Но долго это счастье не продолжилось.
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Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой.
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Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские военные сбили украинский Су-25 возле Херсона
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Принадлежащий ВСУ штурмовик Су-25 предпринял попытку атаковать позиции российских военных близ Херсона, однако был обнаружен и вовремя сбит.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что украинские штурмовики направлялись в сторону островов на Днепре, однако в пути один из них «получил ракету от наших бойцов и рухнул недалеко от берега».
«Второй в ужасе унесся прочь подальше от российских позиций», – подчеркивается в сообщении.
Ранее российский летчик Су-27 рассказал, как за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и штурмовик Су-25.
До этого Минобороны сообщало, что российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8.
Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.
Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.
Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.
Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Военный эксперт: ВС России наказали грузин, пытавших пленных под Киевом
Военный эксперт Онуфриенко: Каждый наемник на Украине должен понимать – ничего хорошего его там не ждет
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«Грузинский легион» – это шайка негодяев, часть из которых настигла заслуженная участь, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в Константиновке. По данным ведомства, боевики батальона причастны к издевательствам над российскими пленными под Киевом.
«Мы честно предупреждали, что иностранцам пощады не будет. И я бы не стал как-то по-особенному выделять этих наемников их общего числа противников. Но то, что мы уничтожили причастных к издевательствами над нашими ребятами под Киевом, делает эту маленькую победу чуточку приятнее», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Отдельно хочу обратить внимание на лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамуашвили. Он, по сути, лишь мелкий начальник, руководитель подразделения, которому подчиняется несколько сотен невменяемых карателей. Поэтому возводить его в разряд архиврагов не стоит, но наказать его надо, как и всех остальных участников этого легиона», – акцентирует собеседник
«Он и его шайка – одни из тысяч идеологически промытых головорезов, которые стремятся повоевать на полях Украины. Безусловно, теперь часть «туристов», которые не понимают ужасов конфликта, уже не поедет в зону боевых действий, но зачастую ряды наемников пополняются за счет идейных профессионалов, а их таким не отпугнуть», – подчеркивает эксперт.
«Тем не менее, каждый наемник, пересекающий границу Украины, должен понимать, что ничего хорошего его там не ждет, особенно если он пытал пленных. С этого момента он становится нашим непосредственным противником. Это штатные негодяи и точка», – заключил Онуфриенко.
Ранее оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке. Об этом сообщило Министерство обороны на официальном Telegram-канале.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения. Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что ликвидированные солдаты были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как много жителей Грузии действительно хочет быть втянуто в войну с Россией.
Появились данные о применении танков Т-14 «Армата» в зоне СВО
Источник: Российские войска начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ в зоне СВО
Российские войска начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО, сообщил информированный источник.
По словам источника, российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмовых действиях эти машины пока не участвовали. Источник также сообщил, что танки Т-14 «Армата в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов, передает РИА «Новости».
По имеющимся у источника данным, с конца 2022 года экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.
В декабре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев показал боевое слаживание экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата».
Макрон призвал «не дать России победить»
Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.
Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.
Ударом «Искандера» в ДНР уничтожены до 60 боевиков «Грузинского легиона»
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Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар был нанесен 21 апреля по пункту иностранных наемников, которые расположились в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения, отчитались в Минобороны.
Конашенков подчеркнул, что уничтоженные боевики «Грузинского легиона» были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.
В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих.
«Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.
Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.
Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.
США увязали членство Украины в НАТО с контрнаступлением ВСУ
Politico: В администрации Байдена увязали предоставление Украине гарантий на саммите НАТО с успехом контрнаступления ВСУ
Представители администрации президента США Джо Байдена во время визита украинских чиновников в Вашингтон увязали гарантии, которые Соединенные Штаты будут готовы предоставить Киеву на саммите НАТО в июле, с результатом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили источники Politico.
Ряд источников издания из числа американских чиновников выразили мнение, что российские войска настолько закрепились на Украине, что контрнаступление ВСУ не будет успешным. Таким образом, отмечает издание, если Киеву не удастся превратить контрнаступление в «очевидную победу», то Украина рискует потерять твердую поддержку США, передает ТАСС.
В прошлую пятницу в Словакии назвали худшим решением принять Украину в НАТО. Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не является частью дискуссии в альянсе.
Российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»
За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщили в Минобороны России.
Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника.
Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Шахназаров назвал скотством слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Михаил Шахназаров возмутился «скотским» высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Шахназаров задал пару риторических вопросов у себя в Telegram-канале.
«Интересно, а она упадет еще ниже? Или все границы скотства пройдены и пробиты?» – написал журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Лайму Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом.
Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».
Оператор рассказал, как Путин решил сесть за руль при поездке в Мариуполь
Оператор: Путин должен был ехать на пассажирском месте, но сам сел за руль
Решение президента Владимира Путина самому сесть за руль во время поездки по Мариуполю было незапланированным, предполагалось, что он сядет на пассажирское сиденье, рассказал сопровождавший президента оператор в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
По словам оператора, после того, как президент решил сам поехать за рулем, и дал команду водителю выйти из автомобиля, ему пришлось сесть сзади, где должен был находиться изначально Путин, передает ТАСС.
Команде людей, которые обеспечивали безопасность первого лица, пришлось работать с колес и быстро строить маршрут движения.
Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
Сын Пескова подтвердил службу в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Сын Пескова Николай рассказал о службе на передовой и о медали «За отвагу»
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай объяснил причину своего решения отправиться на специальную военную операцию, и рассказал, за что получил медаль «За отвагу».
По словам Николая, он, действительно, отслужил в зоне спецоперации в составе артиллерийского экипажа РСЗО «Ураган» в составе ЧВК «Вагнер». Он сказал, что посчитал долгом отправиться на спецоперацию, многие его друзья тоже поехали, чтобы оказать помощь российским военным. Песков-младший заявил, что не смог сидеть в стороне, пишет «Комсомольская правда».
Николай Песков рассказал, что семья его поддержала, а отец сразу одобрил решение отправиться на передовую. По его словам, он обратился к папе, чтобы узнать, как правильно связаться с ЧВК, с чем тот ему и помог.
Николай подтвердил, что в зоне СВО у него была другая фамилия, «красивая и русская». Иногда он звонил жене и отцу, и говорил, что все в порядке.
Кроме того, по его словам, после Нового года их экипаж наградили за один «интересный выезд», он получил медаль «За отвагу».
Также Николай признался, что постоянно думает о своих боевых товарищах, и какая-то его часть «хочет обратно к ним».
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, и проявил мужество и героизм.
СМИ: Запад склоняет Киев к перемирию
Il Messaggero: Запад склоняет Киев к перемирию
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Страны Запада, поддерживающие Украину, начинают подталкивать Киев к прекращению огня или к «продолжительному перемирию», считает обозреватель газеты «Мессаджеро» Кристиана Мангани.
В своей статье она ссылается на оценки военных экспертов и пишет, что решение о перемирии поддержали бы многие в Европе, поскольку такой исход снизил бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчил бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы, сообщает ТАСС.
Мангани пишет в своей статье, что Россия примет прекращение огня, а Украине придется временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года, что позволит избежать ей новых потерь, даже сохраняя 85% территории.
«Вступление Украины в ЕС будет снова приостановлено. Прием в НАТО еще более затруднен. И вероятность нового разжигания конфликта так и будет висеть дамокловым мечом над Украиной», – добавила она.
При этом обозреватель подчеркнула, что такое решение не придется по душе украинцам, «но нравится или нет, привлекательность перемирия очевидна». Она указывает, что давление начать переговоры исходит от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который всегда говорил о диалоге как единственном способе урегулирования.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством».
До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя.
Украинские беспилотники атаковали Севастополь
Развожаев сообщил об атаке украинских надводных беспилотников на Севастополь
Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что атаку отражали «на внешнем рейде». Он заверил, что «все службы города находятся в готовности». «Сохраняем спокойствие», – говорится в сообщении главы Севастополя.
По словам главы города, «один дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам». Никакие городские объекты не повреждены. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – сказано в сообщении.
Напомним, первый раз Украина атаковала Севастопольскую гавань еще 29 октября 2022 года. Были использованы безэкипажные взрывающиеся надводные аппараты. В марте 2023 года на подступах к городу также были уничтожены украинские дроны.
Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить военную помощь Украине в 10 раз
Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Мельника к союзникам Киева пересечь «красные линии» военной помощи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника к союзникам Киева увеличить военную помощь Украине.
Комментируя призыв Мельника к «партнерам» увеличить помощь Украине в десять раз и пересечь в этом вопросе все «красные линии», Захарова добавила в Telegram: «… и снять исподнее».
Напомним, Мельник также призвал союзников Украины выделить «1% ВВП на поставки оружия» Киеву.
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