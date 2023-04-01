Российские военные сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

Российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны.

В Telegram-канале Минобороны сообщается, что истребительной авиацией ВКС России в районе Коптево ДНР сбит самолет МиГ-29 ВСУ, а возле Нововасилевки уничтожен украинский вертолет Ми-8.

Кроме того, системы ПВО за сутки перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч». Также уничтожены пять украинских беспилотников возле Валерьяновки в ДНР, Гуляйполя, Новоукраинского Запорожской области и Крынок Херсонской области.

Всего с начала СВО уничтожено 405 украинских самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотников, 415 ЗРК, 8497 танков и других бронемашин. Также противник потерял 1077 боевых машин РСЗО, 4478 орудий полевой артиллерии, а также 9247 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 350 солдат ВСУ.