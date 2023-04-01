Минобороны:Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных

Вооруженные силы России за сутки на шести направлениях в зоне СВО уничтожили 350 военных ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Telegram-канале Минобороны приводятся данные об уничтожении на купянском направлении в районе Табаевки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) 50 военнослужащих и гаубицы Д-30.

По данным Минобороны, на красно-лиманском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. За последние сутки ликвидированы около ста украинских военнослужащих, две бронемашины и одна гаубица Д-30.

Кроме того, на донецком направлении потери противника за сутки составили до 110 военнослужащих и наемников. Уничтожен бронетранспортер, пять бронемашин, машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Также на южнодонецком и запорожском направлениях поражены подразделения противника возле Угледара ДНР, Марфополя и Дорожнянки Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки ликвидированы порядка 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна буксируемая пушка «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны.

Всего в течение прошедших суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады терробороны.

Ранее российские артиллеристы уничтожили под Херсоном радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и самоходную гаубицу «Акация».