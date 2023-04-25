Полиция заинтересовалась выброшенным в мусорку распятием в Нижневартовске

В мусорном баке в Нижневартовске нашли гипсовое распятие человека, похожего на Иисуса Христа, бывший владелец креста Константин Щербина пояснил, что подарил предмет знакомому. Инцидентом занялись правоохранители.

Скульптура стояла в соседней комнате у соседа Щербины, и муниципалитет уже больше года не может вывезти на свалку эти вещи, сообщил мужчина на своей странице во «ВКонтакте».

В случае, если власти бы вывезли крест из квартиры, вероятнее всего, он также попал бы на свалку.

Щербина указал, что подарил распятие знакомому на день рождения, а тот подарил изделие священнику в Нижневартовске. Священник же пояснил, что нужно порубить распятие на дрова и сжечь, поскольку к религии оно не имеет отношения, и скорее всего, на нем изображен распятый разбойник.

По словам Щербины, на распятии не мог быть изображен Иисус Христос, так как тому при распятии «не забивали гвоздь в живот».

В беседе с «Газетой.Ru» автор поста пояснил, что полиция опросила его по факту нахождения распятия в мусорном баке, и опросила того, кому он подарил предмет.