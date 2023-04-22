Власти Украины собрались устроить «проверку» в Почаевской лавре

Министр культуры Украины Ткаченко сообщил о создании комиссии по проверке использования объектов в Почаевской лавре

Организована комиссия, которая проведет проверку использования объектов в Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Также проверку проведут «и на территории Черниговского заповедника». Ткаченко указал, что соглашения по поводу использования некоторых объектов заповедника приостановлены, передает РИА «Новости».

Комиссия только приступила к работе в Почаевской лавре. Как заявил Ткаченко, в местном суде рассматривается дело о том, что комиссии якобы не дают попасть на территорию одного из храмов Кременецкого заповедника, в состав которого входит Почаевская лавра.

Напомним, депутат Верховной рады Украины Евгения Кравчук посетовала, что расторгнуть договор аренды Почаевской лавры с Украинской православной церковью труднее, чем в ситуации с Киево-Печерской лаврой.

В мае Собор УПЦ принял решение о разрыве отношений с РПЦ, но украинские власти все равно захотели выгнать священнослужителей и монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Для этого украинские власти также направляли туда госкомиссию.

