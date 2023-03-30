Наместник Киево-Печерской лавры отказался пускать комиссию

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что не пустит членов комиссии на ее территорию

Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что членов комиссии заповедника не пустят на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.

Как заявил митрополит на видео, опубликованном украинским изданием «Страна.ua», в четверг «уже будет действовать закон, конституция, не будем пускать членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда», передает РИА «Новости».

Между тем в информационно-просветительском отделе канонической УПЦ сообщили, что богослужение в Киево-Печерской лавре проходит в обычном режиме, храм полон людей, ворота открыты для прохода паломников и проезда автомобилей.

Уточняется, что также открыты для прихожан и пещеры. Первое богослужение началось в 6.30 (совпадает с московским) и продолжается до сих пор, на нем присутствуют несколько сотен верующих. Кроме того у монастыря значительно увеличилась численность сотрудников правоохранительных органов. У главного входа дежурят несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривают машины, которые заезжают и выезжают с территории лавры.

Ранее украинский телеканал «Рада» сообщил, что комиссия по инвентаризации имущества для передачи государству помещений Киево-Печерской лавры, которые арендовала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), начнет работу в четверг и завершит 1 мая.

До этого наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.

Напомним, священнослужителей и монахов канонической Украинской православной церкви хотят выгнать из лавры. Раскольническая Православная церковь Украины уже назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении.