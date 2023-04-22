Россиянам рекомендовали не посещать Канаду из-за дискриминации

Посольство России призвало россиян отказаться от поездок в Канаду из-за случаев дискриминации и насилия

Посольство России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Канаду, а также отказаться от банковских операций из-за участившихся случаев дискриминации по отношению к русским, и неконструктивной позиции канадских властей.

Посольство России в Канаде предупредило россиян, что в Канаде зафиксированы случаи дискриминации по этнической принадлежности и гражданству, которые включали в себя насилие. В связи с этим гражданам России лучше воздержаться от поездок в эту страну в любом контексте, передает РИА «Новости».

При этом россиян, которые уже находятся в Канаде, призвали быть бдительными в общественных местах, особенно осторожными следует быть студентам из-за проявления нетерпимости к русской культуре.

В посольстве также заявили, что существует высокий риск ареста любых финансовых операций в канадских долларах с участием российских банков: граждане России, проживающие в Канаде, стали жаловаться на блокировку денежных переводов в местные финансово-кредитные организации.

В дипмиссии предупредили, что из-за позиции правительства Канады, вызволить заблокированные средства через суд и другие механизмы невозможно.

Ранее Канада ввела санкции против 14 физических и 34 юридических лиц, в том числе главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, заместителя министра обороны России Николая Панкова.