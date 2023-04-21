Муфтий назвал религиозный базис стабильности России

Муфтий Крганов: Взаимное уважение среди последователей традиционных российских религий – это базис для стабильности России

Уважение россиян к мусульманскому празднику Ураза-байрам показывает сплоченность всего нашего общества. Только вместе мы можем достойно ответить на актуальные внешние и внутренние вызовы, сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир Крганов. В пятницу президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«Поздравление президента России с праздником Ураза-байрам особенно приятно всем мусульманам страны. Глава государства не раз подчеркивал в своих выступлениях, что ислам наряду с другими традиционными религиями стоял у истоков создания нашей страны. Это одна из основ нашей государственности», – сказал Альбир Крганов, руководитель Духовного собрания мусульман России.

«Путин своим поздравлением показал, что он президент не какой-то одной части народа, а лидер всего нашего многонационального общества. Российские мусульмане очень высоко ценят такое внимание. Это я знаю из социологии и из общения с прихожанами. Они постоянно просят меня: «Хазрат, передайте нашему президенту, что мы его очень любим как руководителя и как человека». В Казани у нас есть 94-летняя Зубарджат-апа, она тоже молится за здоровье нашего лидера», – рассказал собеседник.

«Вообще, взаимное уважение среди последователей и лидеров традиционных российских религий – это базис для стабильности нашего государства. Это одна большая семья семей. Мы все помним, как на протяжении российской истории вместе противостояли трудностям. Особенно важно наше единение сейчас – когда внешние силы хотят разобщить нас по национальному или конфессиональному признакам. Только сплоченно мы дадим ответы на современные вызовы», – подчеркнул спикер.

В пятницу президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам и подчеркнул значимость вклада исламских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. «С удовлетворением отмечу, что последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь», – говорится в поздравлении.

«Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку», – добавил глава государства.

Ураза-Байрам или Ид-аль-Фитр (по-арабски) – один из главных праздников у мусульман. Он дает начало разговения после 30-дневного строгого поста в Рамадан. Пост в месяц Рамадан – один из пяти столпов ислама.

Стоит отметить, что ислам – вторая по численности религия в РФ. Точных данных о количестве последователей ислама в нашей стране нет, но эксперты сходятся во мнении, что мусульман в России не меньше 20 млн человек.