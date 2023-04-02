В Чехии назвали важный критерий для посредничества по Украине

Выступая по Чешскому ТВ, глава минобороны республики Яна Чернохова заявила, что не имеет значения, кто мог бы организовать переговоры о мире на Украине, Запад или приближенные к России страны, главное, как можно скорее положить конец военным действиям.

Чернохова подчеркнула, что важно, «чтобы нашлась страна, которая имела бы достаточное уважение и у России», передает РИА «Новости».

«Весь мир должен сделать все для того, чтобы эти ужасы как можно скорее закончились. Если найдется кто-то, кто будет на это способен, я ему зааплодирую. Мне будет все равно, если это будет, например, Китай», – сказала глава Минобороны Чехии.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе визита в Китай озвучил идею создать своеобразный «мирный клуб» по Украине.

