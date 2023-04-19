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США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman
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Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, сообщила база космических сил «Ванденберг».
Оперативный испытательный пуск Minuteman III прошел без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США. Также отмечается, что испытания должны вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания, передает РИА «Новости».
Сообщается, что ракету выбрали случайным способом, она пролетела 4,2 тыс.миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном.
Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.
Напомним, в сентябре Соединенные Штаты также провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
NYT признала провал попытки Запада оставить Россию без чипов
New York Times сообщила о «проскальзывании» в Россию электронных компонентов с Запада на миллионы долларов
Санкции Запада не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, пишут СМИ.
В марте США и ЕС передали друг другу данные о «запрещенных технологиях на миллионы долларов», которые «проскальзывают» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Электронные компоненты, в том числе восемь особенно чувствительных категорий, идут в Россию через Армению, Казахстан и другие страны, особенно увеличились поставки чипов из Китая. Указанные компоненты используются в вооружениях для российской спецоперации на Украине.
Как пишет New York Times, запрет «стал вызовом», в котором Западу не удалось добиться «чистой победы». Запад направляет на Украину оружие, а Россия тем временем применяет американские и европейские технологии, пишет газета.
Напомним, генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что в российской электронике намерены использовать микропроцессоры из дружественных стран, а также указал на необходимость запуска в России собственного производства микрочипов.
Бербок назвала сроки действия антироссийских санкций
Глава МИД Германии Бербок: Запад не прекратит политику санкций, пока длится конфликт на Украине
Коллективный Запад не будет прекращать политику антироссийских санкций, пока длится конфликт на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она отреагировала отрицательно на вопрос одного из депутатов о вероятности смены политики санкций в отношении России пока длится украинский конфликт, передает ТАСС.
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Лавров обвинил США в готовности «обмануть в любой момент»
Лавров заявил, что США гораздо чаще обманывают, чем выполняют обещания
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Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент; они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто попросили прокомментировать то, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением. Лавров выразил поддержку Венесуэле, заявив: «Это их (народа Венесуэлы) страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям». Лавров подчеркнул, что Венесуэла должна самостоятельно определять, «как развивать свое государство»
Оценивая реакцию США на заявления главы МИД Бразилии по Украине, Лавров сказал, что «тут и комментировать нечего» – по его словам, США полагают, что лишь они, сами оставаясь «неподсудны, как им кажется», могут «выносить вердикты по любому поводу», передает РИА «Новости».
Лавров также обвинил США в злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Он пояснил, что делегация России все же получила визы, но США ее «долго мурыжили», а отдельные российские «сотрудники не оказались среди этого списка». «Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе», – отметил он, пообещав российским журналистам отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упрекнул Запад в «поощрении» конфликта на Украине. Вашингтон заявил, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Также США остались недовольны тоном ответных заявлений МИД Бразилии.
Медведев выступил с жестким предупреждением Южной Корее из-за Украины
Медведев предостерег Южную Корею от поставок оружия киевскому режиму
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Южную Корею от поставок оружия Украине.
Медведев в своем Telegram-канале заметил, что появились «новые желающие помочь врагам России». Речь идет о Южной Корее, президент которой Юн Сок Ель заявил о принципиальной готовности страны поставлять киевскому режиму оружие.
Зампред СБ РФ напомнил о недавних «горячих уверениях» южнокорейцев, что они полностью исключают возможность поставок летального оружия Киеву.
Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – партнеров России из КНДР.
«Что называется, Quid pro quo… («услуга за услугу» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.
Прежде Южная Корея поставляла Украине предметы военного назначения, например, каски и бронежилеты, но не оружие.
Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
Путин заявил, что посетил штабы в зоне спецоперации, чтобы не отвлекать военных от дел
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
Шойгу поручил нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы
Минобороны: Шойгу поставил задачу предприятию ОПК по наращиванию производства средств РЭБ
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Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Калужскую область поставил задачу по обеспечению дальнейшего наращивания производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые положительно зарекомендовали себя в ходе СВО.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы. Главе военного ведомства представили перспективные образцы средств РЭБ.
Руководитель предприятия доложил министру о результатах выполнения гособоронзаказа, а также о проектах, направленных на расширение производственных мощностей.
Отмечается, что на предприятии значительно нарастили объемы выпуска продукции (в том числе средств космического и авиационного базирования) за счет модернизации производственных линий, а также увеличения производительности труда и внедрения новых технологий.
«При этом за счет заключения в ближайшее время новых контрактов с военным ведомством совокупный объем выпускаемой продукции вырастет кратно», – сообщили в Минобороны.
В среду Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области, в ходе которой заслушал доклады командования Козельской ракетной дивизии о состоянии боевой готовности.
WP указала на глубокую вовлеченность США в конфликт на Украине
WP в ответ на отказ Белого дома признавать прокси-войну с Россией указала на вовлеченность США в конфликт на Украине
Белый дом отрицает, что ведет прокси-войну против России, но просочившиеся в Сеть данные свидетельствуют, что США вовлечены практически во все аспекты конфлика на Украине, кроме участия войск США в боях, пишут американские СМИ.
В интернет попали «засекреченные оценки американских военных и разведывательных служб». Судя по ним, США располагают данными о вооружениях и России, и Украины, документами с оценками потерь, картами с «расположением войск, планами сражений и вероятными исходами на поле боя вплоть до самых маленьких городов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Washington Post пишет, что документы «раскрывают степень участия США в борьбе на Украине», и демонстрируют, что Вашингтон применяет «обширный набор инструментов шпионажа и наблюдения», в том числе «передовые спутники и средства радиотехнической разведки», помогая Украине «наносить потери России».
Как пишет Washington Post, заявления Вашингтона о том, что Украина «борется за свое выживание» «могут и быть правдой, но администрация предоставила Украине более 40 млрд долларов военной и экономической помощи».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспектива мира с Украиной приблизится тогда, когда Запад, продвигающий этот конфликт, прекратит вести прокси-войну против России и займет реалистичную позицию по озабоченностям Москвы.
Политолог Рудаков: Страны НАТО должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине
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Россия по-прежнему вынуждена бороться с последователями Третьего рейха. Но сегодня это происходит на территории Украины, где под руководством США и ЕС нацизм вновь поднимает голову, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 19 апреля отмечается День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
«Преемственность традиций Третьего рейха стала идеологическим и культурный фоном для элит современной Украины. Это проявляется как на поверхностном уровне – символике, названиях военных соединений, позывных бойцов, так и на глубинном – в принятии нацистской идеологии», – сказал Александр Рудаков, эксперт российского Экспертного института социальных исследований.
«Сейчас власти Украины, опираясь на поддержку стран НАТО, стремятся уничтожить русский язык, культуру и русских людей в ряде регионов. Гитлеровские войска также делали ставку на террор, геноцид и показное насилие. Отрицание морали стало визитной карточкой украинской власти. И события вокруг Киево-Печерской лавры – лишнее тому доказательство», – напомнил собеседник.
«Россия же унаследовала высокие идеалы 1945 года и ценности победителей нацизма, противопоставленные деструктивным действиям противника. В ходе нынешней спецоперации наши военные фактически уничтожают идеологических наследников Третьего рейха. Поэтому целью спецоперации является полная денацификация Украины», – отметил он.
«К слову, президент России Владимир Путин также указывал на важность признания геноцида мирного населения СССР. Сейчас это крайне актуально и как восстановление исторической справедливости, и как напоминание США и ЕС о недопустимости повторения чего-то подобного. Они должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине», – резюмировал аналитик.
Ранее политики и эксперты сообщили, что в судебной истории современной России состоялось 11 процессов о признании геноцидом действий нацистов и их пособников против мирных советских граждан.
Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».
В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности».
В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп.
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Байден продлил запрет на прием судов под флагом России в портах США
Байден продлил запрет на прием в американских портах связанных с Россией морских судов
Глава американского государства Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым введен запрет на прием в портах США морских судов под флагом России или же связанных с ней другим образом.
Байден считает, что специальная военная операция России на Украине – это «чрезвычайная ситуация», которая «нарушает или создает угрозу нарушения» международных отношений США. В связи с этим чрезвычайные полномочия, касающиеся «судов, связанных с Россией», продлеваются на год, передает ТАСС.
Напомним, США запретили прием судов под флагом России в своих портах в апреле 2022 года.
США отказались «выносить на публику» детали переговоров с Россией по Гершковичу
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не стала «выносить на публику» детали переговоров с Россией по Гершковичу и Уилану
США «нацелены вернуть домой» американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, которые находятся в заключении России, но Белый дом не хочет «выносить на публику детали переговорного процесса», сообщила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что не хотела бы «углубляться в детали», так как это «чувствительные вопросы». По ее словам, не следует «забегать вперед». Жан-Пьер сообщила, что Вашингтон взаимодействует с Москвой по «всем доступным каналам», передает РИА «Новости».
Напомним, летом США сделали достоянием общественности возможность очередного обмена заключенными с Россией, когда речь шла об Уилане и Бритни Грайнер. Москва резко отреагировала на публичную активность властей США в этом вопросе и заявила, что конкретного диалога нет из-за американской «мегафонной дипломатии».
В результате Грайнер обменяли на пробывшего 14 лет в американской тюрьме бизнесмена Виктора Бута. Осужденный в России за шпионаж Уилан не был включен в соглашение. В США обмен сочли «капитуляцией Америки».
Журналист WSJ Эван Гершкович арестован также по подозрению в шпионаже.
Россиян предупредили о тестовой рассылке электронных повесток
Депутат Картаполов предупредил о тестовой рассылке электронных повесток во время весеннего призыва
Электронные повестки могут рассылаться в тестовом режиме в период весеннего призыва, но они должны дублироваться традиционными способами, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов подтвердил РИА «Новости», что повестки могут рассылаться в тестовом режиме.
Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщал, что тестовое оповещение военнообязанных о явке в военкоматы через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому создается Единый реестр воинского учета, разрешающий оповещать военнообязанных с помощью электронных повесток.
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Инфографика
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Шойгу проверил боеготовность воинских частей РВСН в Калужской области
Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области, в ходе которой заслушал доклады командования Козельской ракетной дивизии о состоянии боевой готовности.
Шойгу, как сообщается в Telegram-канале Минобороны, проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил главе военного ведомства о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы «Ярс». Кроме того, он рассказал о создании современной инфраструктуры, которая обеспечивает качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военных.
В МО РФ отметили, что Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы «Ярс» стационарного шахтного базирования.
Кроме того, Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса стратегического назначения с МБР. Также ему продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу боевого модуля системы защиты нового поколения, управляемого дистанционно.
Министр проверил инфраструктуру, созданную для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих.
Отмечается, что по итогам рабочей поездки министр заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.
29 марта в России стартовала контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения РВСН с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс».