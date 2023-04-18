Народный фронт показал собранный на деньги россиян гуманитарный груз для бойцов СВО

Народный фронт показал, что закупили для российских бойцов на собранные деньги

Народный фронт совместно с военными корреспондентами и журналистами известных российских СМИ проводит сбор, посвященный годовщине проекта «Все для победы!», по результатам которого рассчитывает обеспечить самым необходимым более 50 воинских подразделений.

По словам замруководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, уже собрано вместе с военкорами более 56 млн рублей.

«Планируем закупить более 200 квадроциклов и более 2,5 тыс. наборов для ребят. В наборы входят тактические рюкзаки, доверху наполненные нужными на фронте вещами: тепловизионные бинокли, металлоискатели, маскировочные сети, зарядные устройства, защита для локтей и коленей и многое другое, что нужно каждому бойцу на линии боевого соприкосновения», – отметил Горбунов.

Среди участников сбора – военкоры Ирина Куксенкова, Николай Долгачев, Александр Коц, Евгений Поддубный, Игорь Лапик и многие другие, говорится в сообщении Народного фронта.

Для журналистов была проведена презентация гуманитарного груза для подразделений, где можно было ознакомиться с содержимым наборов для бойцов и техникой, которую уже готовят к отправке на передовую.

Военкоры, участвующие в сборе, – Марьяна Наумова, Дмитрий Макаренко и Андрей Афанасьев – лично провели тест-драйв квадроциклов и внимательно изучили содержание рюкзаков, которые скоро повезут на передовую.

«Я регулярно вижу на фронте ребят, которые передвигаются на квадриках, очень проходимая машина. Она используется для разведывательных операций и работы в снайперской двойке. Эта штука пройдет везде. Ребята точно найдут ей применение», – отметила военкор Первого канала Марьяна Наумова.

«В первую очередь такие транспортные средства нужны для подразделений спецназначения разведчиков и снайперов. Квадроциклы мобильны, малозаметны, для них не нужны дороги, позволяют бойцам быстро выполнить задачу и безопасно вернуться в расположение. В каждый рюкзак вложены маскировочные сети. Пауэр-банк, чтобы зарядить устройства, – в окопах нет розеток. Рукоятка, приклад для автомата Калашникова, чтобы сделать стрелковое оружие удобнее и эргономичнее для бойца, – есть возможность подогнать оружие под себя», – прокомментировал военный корреспондент телеканала «Спас» Андрей Афанасьев.

«Металлоискатель – его используют саперы. Они идут впереди всех, расчищая дорогу пехоте и нашей технике. Такое оборудование необходимо. Тепловизор – вот это, наверное, самая необходимая вещь на фронте для работы в ночное время суток. Такому подарку ребята точно обрадуются”, – добавила Марьяна Наумова.

«Победа – это всегда общее дело. Не только тех, кто в окопах, но и тех, кто молится за них, переживает, по возможности переводит деньги на закупку всего необходимого. Принимайте участие в сборе Народного фронта. Мы, военные корреспонденты, обещаем, что каждый ваш рубль достигнет адресата и все то, что вы передаете, будете доставлено тем, кому это действительно нужно», – заключил Андрей Афанасьев.

В июне проекту «Все для победы!» исполнится год. За десять месяцев в нем приняли участие около 2 млн россиян и организаций, пожертвовав свыше 6 млрд рублей. На эти средства были закуплены и доставлены на фронт 72 тысячи комплектов теплой формы, столько же спальных мешков, 29 тыс. тактических аптечек, 5 тыс. радиостанций, 3 тыс. прицелов, около 1700 квадрокоптеров, более 250 автомобилей повышенной проходимости, 2 тыс. шин и многое другое.