Адмирал Комоедов напомнил о деталях первого визита Путина на Украину в 2000 году

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18 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
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К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века.
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Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
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Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Адмирал Комоедов напомнил о деталях первого визита Путина на Украину в 2000 году
Адмирал Комоедов: Отношения Путина и Кучмы в 2000 году были партнерскими
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В 2000 году отношения между Россией и Украиной были нацелены на совместное движение, однако зерна украинского национализма уже зарождались, а поворот Украины на Запад становился все более очевидным. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал адмирал Владимир Комоедов в годовщину первого посещения Украины президентом России Владимиром Путиным.
«Я помню, как Владимир Путин приехал к нам в штаб Черноморского флота. Он был будто бы подуставший, судя по всему, после заграничного визита. ЧФ тогда пребывал в плачевном состоянии. Грубо говоря, у нас было полторы подлодки. Совместный флот Украины и России в четыре раза уступал советскому», – вспоминает адмирал Владимир Комоедов.
«Всем было понятно, что ситуацию надо стремительно менять. И несмотря на очевидную усталость, Путин внимательно выслушал мой доклад. Пришлось говорить как есть, ничего не скрывая. Президент тогда не дал каких-то конкретных обещаний, но стало очевидно, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», – продолжил собеседник.
«Особого внимания заслуживали отношения Владимира Путина с Леонидом Кучмой. Они были на тот момент дружескими и партнерскими. Так было и на море. Мы с командующим украинским флотом всегда старались идти под дружеским началом – наши силы даже на параде ходили плечом к плечу», – отмечает адмирал.
«Тогда все было нацелено на совместное движение. Но все получилось так, как получилось. Предугадать, что нам придется проводить спецоперацию в сегодняшнем виде, было невозможно. Хотя вынужден признать, некоторые зерна национализма тогда уже были посеяны на Украине», – говорит собеседник.
«Как-то раз ко мне в кабинет зашел командующий ВМС и заявил, что «тут все принадлежит мне, потому что мы на территории Украины». Вскоре поворот страны на Запад стал более очевидным. Украинцев все чаще отправляли на учебу в США и другие страны НАТО, для них шили схожую военную форму. Хотя всем было понятно, что альянс представляет угрозу не только для России, но и для самой Украины и ее жителей», – вспоминает Комоедов.
18 апреля 2000 года тогда еще исполняющий обязанности президента России Владимир Путин впервые посетил Украину, где встретился с президентом Леонидом Кучмой. По итогам переговоров Путин отметил, что стороны обсуждали вопросы политического взаимодействия, а также сотрудничества в сфере экономики и обороны, напоминает официальный сайт Кремля.
Тогда Кучма заметил, что стратегическое партнерство между странами должно развиваться по всем направлениям, а выделять какие-то отдельные области нет никакого смысла. Судя по протоколу переговоров, Россия и Украина были нацелены на долгое и взаимовыгодное союзничество.
Это проявилось и в совместном посещении Севастополя. Путин и Кучма прибыли на центральную городскую площадь им. Нахимова и вместе возложили венки к монументу защитникам города. Также главы государств посетили флагманские (на тот момент) корабли Черноморского флота России и ВМС Украины – российский ракетный крейсер «Москва» и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».
Тогда же Владимир Путин посетил штаб ЧФ РФ и вручил государственные награды офицерам флота. Капитан Владимир Карпушенко был удостоен Звезды Героя, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Несмотря на дружественную обстановку и готовность к стратегическому партнерству, стороны имели ряд спорных и довольно сложных вопросов друг к другу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем запомнился первый визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел.
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В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Словакия объяснила запрет на ввоз продуктов с Украины
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Словацкие власти ввели запрет на ввоз отдельных видов продуктов с украинской территории, сроки действия определят в зависимости от ситуации, заявило министерство сельского хозяйства страны.
На партии сельхозпродуктов, идущих транзитом с Украины через территорию Словакии, планируют ставить пломбы, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Также действует запрет на переработку зерновых, поступающих с Украины, глава министерства Самуэл Влчан заявил, что приоритетом для властей является охрана здоровья жителей и обеспечение стабильности внутреннего рынка агропромышленной продукции, а также предотвращение роста цен на продовольствие.
Министерство указало перечень из 30 позиций, запрещенных к ввозу с украинской территории. В него вошли пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощи.
Отмечается, что запрет вводится с 19 апреля.
Напомним, в понедельник СМИ сообщили о приостановке импорта зерна с Украины в Словакию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Политологи объяснили присутствие зарубежных послов на оглашении приговора Кара-Мурзе
Политолог Данилин: Британия наверняка захочет выменять своего подданого Кара-Мурзу
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Владимир Кара-Мурза, признанный в России иноагентом, надеялся, что подданство Великобритании спасет его от наказания за антироссийскую деятельность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене.
«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – считает политолог.
«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом», – отмечает собеседник.
Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.
Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».
«Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо отбывания наказания в колонии Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.
На оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании. Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда. «Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
В октябре в отношении Кара-Мурзы завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
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Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.
Путин наградил участников восстановления Крымского моста
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Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями представителей строительных компаний за вклад в восстановление Крымского моста.
Документ опубликован на сайте Кремля.
В списке награжденных руководитель технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Павел Бочкарев, мастер строительных и монтажных работ филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Игорь Емцев, электросварщик ручной сварки филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-4» Виктор Жогин, директор филиала «Тамань» общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-Сервис» Андрей Литвинов и многие другие.
Благодарность президента объявлена монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-10», Ростовская область Сарлыбаю Бирукуту, электрогазосварщику филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Виталию Бондареву, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-99» Артему Гуруняну, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-90» Андрею Журкину, а также другим.
Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.
В Нидерландах назвали Россию и Китай главными угрозами национальной безопасности
Разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами своей национальной безопасности
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Россия и Китай являются главными угрозами национальной безопасности Нидерландов, сообщила служба общей разведки и безопасности страны.
Из ежегодного доклада ведомства следует, что Россия, по мнению голландских специалистов, «не стесняется использовать широкий спектр средств, чтобы навредить Западу» и улучшить свои собственные геополитические позиции, передает ТАСС.
Как утверждают эксперты, «Москва использует энергоресурсы в качестве оружия для нанесения ущерба западным экономикам». Кибератаки, шпионаж, в том числе цифровой, и попытки вмешательства во внутренние дела также называются в числе методов, которые якобы используются Россией для достижения своих целей.
В докладе говорится, что в рамках противодействия этому Нидерланды выслали в феврале 2022 года 17 российских дипломатов, которые, как утверждалось, вели незаконную разведывательную деятельность, а в апреле 2022 года голландская разведка предотвратила попытку якобы российского шпиона устроиться на работу в Международный уголовный суд.
Кроме того, в документе были затронуты и внутренние угрозы, в частности распространение теорий заговора о злых элитах, которые стремятся поработить население. Согласно данным службы разведки, не менее 100 тыс. жителей страны придерживаются подобных взглядов. В прошлом году возросла угроза со стороны радикальных исламистов, в частности афганских сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).
Ранее МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В МИД страны это назвали «ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России».
МИД России в свою очередь заявил, что Москва незамедлительно даст «соответствующий ответ».
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ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
Власти: В результате удара ВС Украины по городу Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град» пострадали пять человек
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ранения получили пять человек, сообщила администрация города.
В администрации города сообщили, что около 18.10 боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по городу Васильевке. В администрации подчеркнули, что ВСУ наносили удары прицельно по гражданской инфраструктуре. В первые минуты после обстрела поступила информация о ранении трех мирных жителей и повреждении здания магазина, позже число пострадавших от обстрела увеличилось до пяти человек, из-за попадания осколков на Солнечной улице загорелся частный дом, передает ТАСС.
В администрации города подчеркнули, что украинские боевики открыли огонь по мирному городу в понедельник, который объявлен в Запорожской области выходным днем в честь Пасхи Христовой.
Васильевка находится недалеко от линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. В этом городе также находится неофициальный пункт пропуска на территорию, подконтрольную Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Пасха стала символом возрождения новых территорий России.
Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете
Президент Владимир Путин на вертолете прибыл в штаб войск «Днепр»
Российский лидер Владимир Путин на вертолете прилетел в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин прилетел на вертолете, после чего пересел в автомобиль. Сам он был не за рулем, его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, передает РИА «Новости».
В штабе президент заслушает доклады и поздравит военнослужащих с праздником Пасхи.
Кроме того, глава государства передал военным копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Уточняется, что президент после этого на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы заслушать доклады об обстановке на этом направлении.
По информации пресс-службы Кремля, рабочие поездки Путина заранее не готовились, передает ТАСС.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Путин в штабе в Херсонской области поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
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Президент Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с Пасхой. Глава государства передал им копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Президент подарил икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам во время совещания в штабе, сидя за столом в кабинете, передает ТАСС. Обращаясь к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, Путин отметил, что тот может взять икону с собой в войска.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
Это первое посещение президентом России Херсонской области.
В ходе посещения штаба Путин заслушал доклады Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, а также других высших офицеров о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.
Ранее во вторник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
В США заявили о признании Украиной провала в конфликте с Россией
Американский полковник Макгрегор: Киев знает, что не может победить Россию в конфликте
На Украине понимают, что проигрывают в конфликте с Россией, заявил журналистке Каре Маккинни экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, миру очевидно, что российские военные побеждают, а украинцы находятся в ужасном положении и ясно понимают это, передает РИА «Новости».
Макгрегор также отметил, что коллективный Запад подталкивает Киев начать «массивное» весеннее наступление, однако не секрет, что у Киева просто нет на это ресурсов.
Также полковник призвал бойцов ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны. Однако в Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение.
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