Deadline: Актер Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением

Американский актер Морган Фриман заявил, что считает термин «афроамериканец» оскорбительным.

Фриман признался, что не понимает, почему большинство людей использует именно это слово. Он напомнил, что темнокожих называли по-разному, «вплоть до слова на букву «н», но слово «афроамериканец», которое сейчас все используют, кажется актеру оскорбительным, пишет Deadline.

Также он возмутился проведением Месяца «черной истории», в рамках которого в США говорят о важнейших людях и событиях в истории африканской диаспоры. «Ты собираешься свести мою историю к месяцу?» – приводит слова Фримана RT.

Кроме того, актер заявил, что большинство темнокожих людей в США – «дворняги», то есть смешанной крови. Также его возмущает, что об Африке в США принято говорить так, будто это одна страна, «тогда как это такой же континент, как, например, Европа».

Напомним, в декабре 2022-го ученые Стэндфордского университета призвали не называть граждан США американцами, поскольку это не вписывается в политическую корректность.

Газета ВЗГЛЯД писала, что России пора придумать американцам новое имя.