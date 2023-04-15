|
|
В результате обстрела села в Белгородской области ранило пожилую женщину
В результате обстрела села в Белгородской области пострадала пожилая женщина
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
В Шебекинском городском округе было обстреляно село Новая Таволжанка, снаряд прилетел в частный дом, пострадала пожилая женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела ВСУ один из снарядов попал в частный дом, где выбило окна, а также повредило забор. По словам Гладкова, контузило бабушку, которой 73 года.
На месте происшествия работает скорая помощь, аварийные и спасательные службы.
Ранее в результате обстрела ВСУ села Новостроевка-Вторая Белгородской области пострадал один человек.
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
|
|
Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
|
|
Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
|
|
Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты начали давать показания
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания
|
|
Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания и добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что сейчас идут следственные действия, задержанные говорят очень активно, охотно, никто их не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает, они добровольно рассказывают о местоположении схронов Службы безопасности Украины, из которых брали оружие, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что, по данным следствия, диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области, в частности, признают свою вину в подрыве железнодорожного полотна, а также в подготовке серии покушений на местных работников администрации и железной дороги.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе задержали причастных к терактам участников украинской диверсионно-разведывательной группы.
Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву
«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили предполагаемого сотрудника кол-центра украинских телефонных мошенников
Предполагаемый сотрудник кол-центра украинских телефонных мошенников, участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у россиян в ходе телефонного мошенничества, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».
Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».
Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический кол-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского кол-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали около десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке», якобы для сохранности.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых российские правоохранители смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» мошенники оперативно свернули деятельность, следует из материалов дела.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), активизировалось лишь после воссоединения Запорожской области с Россией. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск, где задержали Суркова, представлявшегося майором МВД РФ.
Как сообщил адвокат арестованного Андрей Бухтеев, после начала спецоперации России на Украине кол-центр закрылся, его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе.
По словам подозреваемого, работать он устраивался в кол-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг. Когда же увидел, что происходит там на самом деле, то участвовать в этом отказался, сообщил адвокат. По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Сурков и побоялся с ними ссориться.
Напомним, в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что почти все телефонные мошенники являются украинцами, действующими в основном из Днепра.
В ДНР рассказали о чудовищных потерях Киева в Артемовске
Гагин: Киев не забирает тела погибших из Артемовска, ВСУ несут чудовищные потери
За все время битвы за Артемовск (украинское название – Бахмут) противник потерял чудовищное количество живой силы, Киев не забирает своих погибших, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
По словам Гагина, число погибших ВСУ в Артемовске может быть не точной из-за того, что Украина не забирает убитых, которые просто лежат на земле в городе. Советник врио главы ДНР заявил, что многие из погибших украинских военнослужащих считаются без вести пропавшими, передает РИА «Новости».
Ранее российские штурмовики обвинили Киев в удержании Артемовска «живыми щитами», отправляя новые подразделения в «бахмутскую мясорубку».
В Европе дали прогноз о возможном контрнаступлении ВСУ
Bloomberg: Европейские союзники скептически отнеслись к планам Украины захватить Мелитополь
|
|
Европейские союзники Украины считают, что ВСУ смогут продвинуться максимум на 30 км, и не ждут существенного прорыва Украины, а также захвата Мелитополя, сообщило Bloomberg.
Агентство со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к возможному прорыву ВСУ из-за сильной обороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
В ЕС считают, что украинцы способны продвинуться вперед примерно на 30 километров, что создаст для украинской артиллерии условия для глубокого наступления в 2024 году.
Также в ЕС, по данным агентства, скептически относятся к планам Киева взять Мелитополь во время контрнаступления. Сообщается, что европейские союзники сдержанно рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года.
Оптимизм западных союзников Украины исчез после публикации секретных документов Пентагона о реальном состоянии украинских войск и планов помощи НАТО Киеву.
Ранее СМИ сообщили, что утечку данных Пентагона можно назвать началом потопления «украинского корабля».
Минобороны рассказало о ходе штурма центральных районов Артемовска
|
|
На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ оказывают поддержку штурмовым отрядам «Вагнера» на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ и возможности отступления из Артемовска подразделений противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации и ракетных войск Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки ДНР.
За последние сутки в интересах группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершено 12 вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач, сообщил Конашенков.
Общие потери противника на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих, машина пехоты, шесть бронемашин, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки, Тимковки и Двуречной Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Потери противника составили более 35 военнослужащих, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от Червоной Дибровы ЛНР, Тернов и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20. Под Невским ЛНР уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром ДНР, Полтавкой, Верхней Терсой и Омельником Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 20 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б».
Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады тер обороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожены до 35 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
Средствами ПВО за сутки перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено шесть украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Червоная Диброва, Рубежное, Пшеничное ЛНР, Волноваха и Кирилловка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов ВСУ высокоточным оружием
Видео, на котором российские силы уничтожают склад украинских боеприпасов одним попаданием, опубликовано Минобороны России, на кадрах демонстрируется, как горит украинский арсенал.
После кадров горения следует детонация боеприпаса, а в воздух выбрасывается черный дым и огонь, передает РИА «Новости».
В МО пояснили, что по вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия группировки российских войск «Центр» уничтожили в Луганской народной республике (ЛНР) склад боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ.
Американский полковник заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
Бывший советник Пентагона полковник Макгрегор заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
|
|
Украинские военные хотят повесить президента Украины Владимира Зеленского, пока до него «не добрались русские», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Комментируя проблему коррупции в вооруженных силах Украины, Макгрегор заявил, что в Telegram можно увидеть ролики украинских солдат, которые «все это обсуждают». Как рассказал Макгрегор, украинские военные считают, что «первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». «Они прекрасно знают, что их предали», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-каналу Judging Freedom.
Напомним, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс дал Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых узнали США. Уволены были лишь около десяти – те, кто особенно «нагло хвастался своими деньгами».
Ветеран «Альфы»: Купить взрывчатку для убийства Татарского Денисову помогла агентурная сеть
Ветеран «Альфы» Гончаров: Денисов не мог провезти взрывчатку через границу, она была куплена уже в России
|
|
Денисов мог купить взрывчатку либо в даркнете, либо ее предоставила некая диверсионная группа, работающая в России. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты Сергей Гончаров и Олег Иванников. Ранее ФСБ опубликовала новые данные о причастных к теракту, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).
«Убийства Дугиной и Татарского были организованы по одному сценарию. Взрывчатка, подрыв и бегство из России. Думаю, это действия одной группы людей, поскольку схемы очень похожи. Причем речь может идти об агентурных группах, работающих на местах, поскольку провезти взрывчатку через границу у злоумышленников не получилось бы», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«Также очевидно, что бюст был сделан уже в Москве, взрывчатку заложили тоже на месте, а затем передали Треповой в готовом виде. Проблема в том, что в нынешних геополитических условиях рассчитывать на поимку сбежавшего Денисова за счет международного розыска не приходится. Вероятно, поиском должны заниматься наши разведчики», – полагает эксперт.
«Денисов, вероятно, заехал на территорию России под видом беженца. Взрывчатку мог приобрести в даркнете, либо у скрытой диверсионной группы, которая находится «в спящем режиме» на приграничных территориях и ожидает команды со стороны Главного управления разведки (ГУР) Украины и лично Кирилла Буданова», – в свою очередь добавил подполковник запаса МВД Олег Иванников.
«Если Денисов в конечном счете сбежит на территорию США или Британии, поймать его будет крайне непросто. Надежда останется только на тех, кто поддерживал Владлена Татарского, а таковых в мире немало. Они смогут передать данные нашим силовикам, а дальше дело будет за разведкой», – заключил собеседник.
Ранее ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) вместе с ранее задержанной Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) Юрий Денисов, 1987 года рождения, передает ТАСС.
С помощью сервиса экспресс-доставки через посредника он осуществил передачу подозреваемой в Москве взрывного устройства, которое было закамуфлировано под гипсовый бюст военкора.
В ЦОС отметили, что по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года Денисов через территорию Латвии прибыл из Киева в Москву. Здесь он собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещает военкор Татарский. Гражданин Украины для осуществления своей цели снял квартиру рядом с местом проживания журналиста, а также приобрел автомобиль.
Сразу после совершения теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. В данный момент инициирована процедура объявления подозреваемого в международный розыск. Кроме того, российские спецслужбы отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек. На прошлой неделе стало известно, что обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Комик Слепаков пополнил реестр иноагентов
Минюст внес музыканта и комика Семена Слепакова в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание «Полигон»*, также список пополнили Фонд Карнеги за международный мир и еще две организации, следует из перечня ведомства.
В реестр иностранных агентов также включены журналисты Игорь Яковенко* и Павел Каныгин*, продюсер Павел Мунтян*, Фонд Карнеги за международный мир*, издания «Полигон»* и «Агентство»*, объединение «Радужная ассоциация»*, передает РИА «Новости».
Ранее полиция Москвы начала проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова* (признан иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Российские артиллерия и авиация нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Офицеры пресс-центров группировок российских войск Шепелявцев и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ
|
|
Российские артиллеристы, а также бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по складам боеприпасов вооруженных сил Украины, сообщили офицеры пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Дмитрий Шепелявцев и Александр Савчук.
Шепелявцев рассказал, что ударами РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 у поселка Лозовая в Харьковской области. В свою очередь, Д-20 российских войск под командованием сержанта Никиты Фесенкова уничтожило минометный расчет ВСУ у Зыбино, передает РИА «Новости».
На Купянском направлении были выявлены и ликвидированы три украинские диверсионно-разведывательные группы. Российские артиллеристы помешали двум ротациям украинских войск на передовой у населенных пунктов Синьковка и Двуречное.
Савчук сообщил, что «бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ», передает ТАСС.
Российские артиллеристы нанесли удар по 23-й стрелковой бригаде ВСУ, когда та передвигалась на бронированных машинах. «Выявленные цели уничтожены», – сообщил Савчук. Также артиллеристы отразили попытки ВСУ отбить «утраченные позиции» на Червонодибровском участке.
Разведкомплекс «Пенициллин» позволил российским войскам выявить артиллерийские позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские позиции были уничтожены. Кроме того, ЗРК «Тор-М1» сбил беспилотники ВСУ.
В четверг Минобороны России, опубликовало видео, на котором российские силы уничтожают склад украинских боеприпасов одним попаданием, на кадрах демонстрируется, как горит украинский арсенал.
Летчик Су-34 рассказал о премиальных за поражение украинской бронетехники
Летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о премировании летного состава за поражение целей противника: в среднем одна цель стоит 50 тыс. рублей.
Командир экипажа на истребителе-бомбардировщике Су-34 рассказал, что оплата происходит на основании соответствующей таблицы, где указаны виды техники, за уничтожение которой премируют: самолеты, вертолеты, бронетехника и так далее. В среднем одна цель стоит 50 тыс.рублей, денежное довольствие хорошее, подчеркнул российский летчик.
«Но, разумеется, служим мы не за деньги. В моем понимании, нет ничего выше и достойнее, чем быть военным, защищать свою Родину. А это и есть наша основная задача. Если потребуется, то и жизнь ради этого отдадим», – заявил летчик.
Ранее российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25.