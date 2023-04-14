Искусственный интеллект рассмотрели с точки зрения права, государства и бизнеса

Тему этических вопросов применения искусственного интеллекта обсудили эксперты на площадке Международной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion.

Как отметила директор центра ИИ МГИМО Анна Абрамова, постановка подобных вопросов происходит не только в России, но и в международном сообществе.

«Рост числа резонансных кейсов ставит на повестку дня вопрос о том, что нужно искать оптимальную систему регулирования, которая могла бы помочь найти тот баланс между содействием технологическому развитию и ограничению там, где это необходимо, развития технологий отдельных алгоритмов для того, чтобы обеспечивать безопасность», – сказала она.

Как в свою очередь добавил депутат Госдумы, зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, на данный момент у мирового сообщества нет ясного образа будущего развития искусственного интеллекта.

«Нам предстоит решить сложный вопрос, как ограничить использование технологий искусственного интеллекта в преступных целях… не очень хотелось бы идти по пути запретов. Должно быть, на мой взгляд, более изящное решение, раз уж мы говорим об искусственном, хоть и интеллекте. Быть может, посмотреть в сторону его обязательного обучения базовым этическим принципам», – подчеркнул он.

Также во время обсуждения спикеры подняли тему защиты персональных данных, которые в том числе используются для обучения ИИ. Директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко напомнил, что персданные – «новая нефть».

Горелкин подчеркнул высокую значимость раннего обсуждения законодательных инициатив, связанных с ИИ и напомнил о сложном опыте взаимодействия с рекомендательными алгоритмами и соответствующем законопроекте, который сейчас находится в разработке.

«Сколько мировых кейсов, когда цифровые платформы «подкручивали» свои рекомендательные алгоритмы в угоду политическим целям, определенным манипуляциям – это абсолютно доказанная история, когда даже владельцы этих платформ практически открыто об этом говорят», – добавил он.

Как заметила директор по правовым инициативам* Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович, Россия в кодексе этики не придерживается политики тотального запрета в отношении ИИ, а скорее ищет способы, как максимально совместить его развитие и этические ограничения.

Глущенко добавил, что в данный момент идет сбор мнений от глобального интернет-сообщества для того, чтобы сформировать первый в истории документ так называемого «мягкого права», в котором будут прописаны общие принципы безопасности.

«В этом глобальном цифровом договоре содержится два очень важных направления. Это предоставление пользователям возможности выбирать то, как будут использоваться их данные в том числе персональные. И второе: это то, что глобальный цифровой договор должен придать импульс регулированию технологии искусственного интеллекта», – сказал он.

Резюмируя, эксперт отметил, что эти два направления позволят в какой-то степени обезопасить от того, чтобы технологии искусственного интеллекта использовались в мошеннических и противоправных целях.