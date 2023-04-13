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Арт-объект в виде огромной алюминиевой головы младенца появился в Екатеринбурге
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Арт-объект объект под названием «индустриальный младенец» появился на пирсе Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, скульптура представлена в виде огромной головы спящего ребенка.
Создали скульптуру местные художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина, которые являются участницами арт-группы LKKL. Арт-объект создан в рамках уральской паблик-арт-программы «ЧО», рассказал РИА «Новости» руководитель проекта Никита Харисов.
По его словам, стоимость скульптуры составляет почти 2 млн рублей. Скульптура высотой почти 3 метра и весом в тонну отлита из вышедших из строя и переплавленных алюминиевых заводских деталей. По словам ее создателей, арт-объект отражает историю индустриального Урала.
Журналист Киселев отказался от близких родственников в России
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Журналист Евгений Киселев (признан иноагентом в России) в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) под постом журналиста Михаила Козырева о законе об электронных повестках заявил, что не будет жалеть близких родственников, оставшихся в России.
В комментариях Киселев ответил Козыреву, что у него есть очень близкие родственники и друзья, «которые по разным причинам не захотели уезжать».
«Более того – которые поджали хвост и боятся мне СМСку написать с чужого телефона, не то чтобы позвонить и минуту поговорить. И если с ними что-то произойдет – боюсь, жалеть их не буду», – написал Киселев.
Он добавил, что знает, какой звук издает пролетающая над крышей дома крылатая ракета, и поэтому попросил Козырева проявить к нему «побольше эмпатии».
Ранее жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.
Ургант пообещал вернуться на Первый канал
Телеведущий Иван Ургант в среду заявил, что намеревается вернуться на Первый канал.
Ургант на премьере фильма «Вызов» подтвердил РИА «Новости», что вернется на телеканал и надеется на производство своих программ.
В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию. Телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал в отпуск, но скоро вернется.
Ранее в январе в Москве отменили концерт Гриши Урганта – образа, в котором выступает Иван Ургант.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
ФСБ установила соучастника убийства Татарского
ФСБ установила соучастника убийства военкора Владлена Татарского
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ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) вместе с ранее задержанной Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) Юрий Денисов, 1987 года рождения, передает ТАСС.
С помощью сервиса экспресс-доставки через посредника он осуществил передачу подозреваемой в Москве взрывного устройства, которое было закамуфлировано под гипсовый бюст военкора.
В ЦОС отметили, что по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года Денисов через территорию Латвии прибыл из Киева в Москву. Здесь он собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещает военкор Татарский. Гражданин Украины для осуществления своей цели снял квартиру рядом с местом проживания журналиста, а также приобрел автомобиль.
Сразу после совершения теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. В данный момент инициирована процедура объявления подозреваемого в международный розыск.
Кроме того, российские спецслужбы отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.
На прошлой неделе стало известно, что обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.
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Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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ФСБ: Трепова устроила теракт после призывов Жданова и Волкова
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ФСБ установила, что подозреваемая в совершении теракта в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова устроила взрыв после призывов руководства «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан иноагентом и запрещен в России).
Как отмечает ФСБ, руководители ФБК* Иван Жданов и Леонид Волков после начала спецоперации неоднократно заявляли о «необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами», передает РИА «Новости». «Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт», – заявили в ведомстве.
В отношении Жданова и Волкова в России возбуждены дела о публичных призывах к экстремизму и терроризму, оба объявлены в розыск.
В данный момент защиту Треповой осуществляет адвокат Даниил Берман, «ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, участницы феминистской группы Pussy Riot Марии Алехиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича», приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее стало известно, что ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова.
Также в ФСБ отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву
«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили предполагаемого сотрудника кол-центра украинских телефонных мошенников
Предполагаемый сотрудник кол-центра украинских телефонных мошенников, участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у россиян в ходе телефонного мошенничества, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».
Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».
Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический кол-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского кол-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали около десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке», якобы для сохранности.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых российские правоохранители смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» мошенники оперативно свернули деятельность, следует из материалов дела.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), активизировалось лишь после воссоединения Запорожской области с Россией. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск, где задержали Суркова, представлявшегося майором МВД РФ.
Как сообщил адвокат арестованного Андрей Бухтеев, после начала спецоперации России на Украине кол-центр закрылся, его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе.
По словам подозреваемого, работать он устраивался в кол-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг. Когда же увидел, что происходит там на самом деле, то участвовать в этом отказался, сообщил адвокат. По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Сурков и побоялся с ними ссориться.
Напомним, в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что почти все телефонные мошенники являются украинцами, действующими в основном из Днепра.
Ростех начал выпуск штурмовых бронежилетов «Оберег»
Ростех начал выпуск для нужд СВО штурмовых бронежилетов «Оберег»
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Ростех начал производство для нужд специальной военной операции штурмовых бронежилетов «Оберег» высокого класса защиты, способных остановить пулю из снайперской винтовки, сообщили в корпорации.
По сообщению госкорпорации, завод «Октава» запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег», который обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль и не сковывает движений, передает РИА «Новости». Керамическая бронеплита «Оберега» имеет класс защиты Бр5 и с 10 метров останавливает бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54.
В госкорпорации отметили, что элементы «Оберега» изготавливаются из арамидной ткани, а все секции бронежилета, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, масса «Оберега» в полном снаряжении составляет 9,1 кг.
Ранее в Ростехе сообщили, что Сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего.
Су-27 развернул самолет Orion ВМС Германии над Балтийским морем
Самолет патрульной авиации немецких ВМС Р-3С Orion приблизился к российской государственной границе в Балтийском море, к нему на перехват отправился Су-27, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Средства воздушного контроля в среду зафиксировали над водами Балтийского моря приближающуюся к границе воздушную цель, для ее опознания и недопущения нарушения границы подняли в воздух Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, сообщили в Центре, передает ТАСС.
Экипаж российского истребителя установил, что целью является немецкий самолет-разведчик Orion, иностранное воздушное судно при появлении российского истребителя развернулось от границы России, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Латвия подтвердила отправку военных на Украину
Латвия подтвердила отправку военных в зону СВО на Украине для охраны грузов
Латвия отправляла военных на Украину для выполнения вспомогательных действий, в частности, охраны латвийского посольства в Киеве, заявили в Минобороны республики.
Порталы Delfi (заблокирован в России) и LETA приводят заявления ведомства, где указано, что латвийские солдаты были направлены в зону СВО для выполнения вспомогательных функций – охраны посольства Латвии на Украине и охраны грузов. Подчеркивается, что военные Латвии не принимали участия в военных действиях, передает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Умер писатель Эдуард Багиров
Умер российский писатель и журналист Эдуард Багиров, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, сообщать об этом не хотели, «пока семья в шоке». «Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь – даже слишком, как оказалось, – ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Эдуард Багиров родился в 1975 году в городе Мары Туркменской ССР. В 2002 году Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru, в 2005 году стал его главным редактором. В 2007 году Багиров опубликовал свой дебютный роман «Гастарбайтер», писатель признавался, что роман был на 80% его автобиографией.
В России начал работать аналог Downdetector
В России начал работать подведомственный Роскомнадзору аналог Downdetector
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Запущен российский аналог отслеживания стабильности ресурсов в Сети Downdetector под названием «Мониторинг сбоев», сообщили в пресс-службе Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору).
«Мониторинг сбоев» запустил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сообщили в ГРЧЦ РИА «Новости».
Сервис позволит сообщать о неработоспособности сайтов, приложений и операторов связи, будет следить за стабильностью их работы и изучать географию обнаруженных сбоев.
На портале сформируют карту сбоев, так пользователи смогут следить за работоспособностью сервисов в разных российских регионах.
При этом специалисты Центра мониторинга также будут изучать проблему и устанавливать ее происхождение. В случае необходимости будут подключаться и операторы связи, а также владельцы сервисов.
Сервис использует маршрутные данные от всех российских операторов связи через информационную систему мониторинга центра.
В Британии заподозрили Байдена в проявлении неуважения к Сунаку
Daily Mail: Президент США Байден проявил неуважение к премьеру Британии Сунаку на военном аэродроме близ Белфаста
Президент Соединенных Штатов Джо Байден отмахнулся от премьера Соединенного Королевства Риши Сунака во время встречи американского лидера на военном аэродроме близ Белфаста, проявив таким образом неуважение к британскому политику, сообщает Daily Mail.
Как считают британские репортеры, президент США отмахнулся от премьер-министра Соединенного Королевства сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест. Судя по видеокадрам, Байден после быстрого приветствия Сунака отодвинул британского политика, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обняться с послом США в Британии Джейн Хартли. Авторы публикации пришли к мнению, что Сунак попал в неловкую ситуацию, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре 2022 года Байден опоздал на похороны Елизаветы II из-за игнорирования рекомендаций британского правительства.
В зерне с Украины нашли пестициды
В Словакии нашли пестициды в зерне с Украины
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Исследованное в лабораториях украинское зерно в Словакии имеет повышенное содержание пестицидов, заявил глава Минсельхоза страны Самуэл Влчан.
Для исследований изъяли «довольно большой образец украинского зерна», они проводились в трех независимых аккредитованных лабораториях, заявил Влчан, передает РИА «Новости».
Результаты подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов. Также в скором времени исследования покажут степень влияния обнаруженных веществ на здоровье людей.
Глава ведомства добавил, что эту партию зерна весом в 1,5 тыс. тонн пшеницы перестали перерабатывать.
Напомним, Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс из-за протестов польских фермеров. Украинские власти дали согласие на прекращение поставок в Польшу, оставив лишь транзит. В прессе заявляют, что Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном.
Ряд европейских стран, включая Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию, призвали ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна.