Цена барреля нефти Brent превысила 87 долларов впервые с января

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 18:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США объявили санкции против «Юнармии» и «Мегафона»
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Цена барреля нефти Brent превысила 87 долларов впервые с января
Цена нефти марки Brent впервые с 30 января превысила 87 долларов
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2023 года в ходе торгов на Лондонской бирже ICE впервые с 30 января превысила 87 долларов за баррель.
Цена на Brent росла на 1,75%, достигая 87,11 доллара, передает ТАСС.
Затем Brent замедлила рост и находилась на отметке 87,03 доллара за баррель (+1,67%). В это время фьючерс на нефть марки WTI рос на 1,66% – до 82,91 доллара за баррель.
Утром среды Brent торговалась на уровне 85,67 доллара за баррель.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
В России анонсировали создание противоспутникового комплекса
Минобороны рассказало о создании противоспутникового комплекса
Россия создает противоспутниковый комплекс, он предназначен для устранения потенциальных угроз со стороны спутников стран-противников, об этом сообщается в журнале Минобороны России «Военная мысль».
Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале, комплекс будет состоять из системы «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д, боевого лазера «Пересвет» и лазера «Сокол-Эшелон» на транспортнике Ил-76.
Отмечается, что такое комбинирование систем нужно для отслеживания и воздействия на цели разными способами.
Напомним, украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, ранее заявили в Министерстве иностранных дел России.
В Гааге сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
В Гааге протестующие сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС
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Протестующие не давали президенту Франции Эммануэлю Макрону начать выступление в институте Nexus в Гааге, выкрикивая лозунги с критикой внутренней политики Франции, передает телеканал BFMTV.
Несколько десятков протестующих не давали Макрону взять слово и выступить об экономическом суверенитете ЕС. Они выкрикивали с трибун: «Где французская демократия?», «У вас миллионы манифестантов на улицах!». Протестующие также развернули растяжку со словами: «Президент насилия и лицемерия». На кадрах также видно, что к ним направились сотрудники охраны, передает РИА «Новости».
«Это демократия, а демократия – это именно то место, где вы можете протестовать и позволять себе такого рода выступления», – заявил в ответ Макрон.
По словам президента Франции, «французам следует быть гораздо менее раздраженными» из-за пенсионной реформы, поскольку «в Нидерландах, как и во многих других европейских странах, пенсионный возраст гораздо выше 64 лет».
Ранее сообщалось, что в столице Франции в ходе протестов против пенсионной реформы задержали более 20 человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, как французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста.
Стало известно о возможном введении санкций США против Венгрии
Будапештское издание «444» сообщило о возможном введении санкций США против Венгрии из-за Украины
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США рассматривают возможность введения санкций против Венгрии за то, что Будапешт не поддерживает политику Запада, включая позицию по конфликту на Украине, пишут СМИ.
Будапештское интернет-издание «444», оппозиционное по отношению к премьеру Венгрии Виктору Орбану, ссылаясь на несколько дипломатических источников, заявило, что США намерены «наказать венгерское правительство». Издание предположило, что речь идет о шагах, аналогичных запрету на въезд в США, введенному в 2014 году против нескольких венгерских граждан из-за подозрений в коррупции, передает ТАСС.
В свою очередь, Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в интернет «документы ЦРУ» пишет, что Орбан на политическом совещании в феврале якобы включил США в число главных противников правящей партии «Фидес», передает РИА «Новости».
В США, по данным WSJ, это расценили как «эскалацию уровня антиамериканской риторики». Утверждается, что были названы еще два противника, но не уточняется, кто именно вошел в список вместе с США.
Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что администрация Джо Байдена позиционирует себя не как дружественного союзника Венгрии, считая Будапешт оппонентом. По словам министра, посол США в Будапеште Дэвид Прессман излишне часто оценивает внутренние дела Венгрии.
Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине
Guardian и Declassified UK сообщили о почти 100 спецназовцах из стран НАТО на Украине
В марте на Украине находились почти 100 спецназовцев из стран НАТО, в том числе 50 британских военнослужащих сил специального назначения, следует из попавших в интернет «секретных документов» США.
Также на Украине были спецназовцы из Латвии (17 человек), Франции (15) и Нидерландов (один). В стране присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа, передает ТАСС со ссылкой на Declassified UK.
Документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
В феврале Washington Post заявила о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для США это станет неприкрытым участием в конфликте.
Курчатовский институт получил термоядерную плазму на токамаке Т-15МД
Глава Курчатовского институт: Термоядерная плазма успешно получена на токамаке Т-15МД
Первая термоядерная плазма успешно получена на токамаке Т-15МД, установка работает устойчиво. Об этом в день 80-летия Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» сообщил его президент Михаил Ковальчук.
По его словам, получена устойчиво плазма, «миллионы градусов», токамак запустился с первого момента. Как сказал Ковальчук, «сложнейшая дорогостоящая установка запустилась сразу и сейчас набирает мощность и выходит на мировые параметры», передает ТАСС.
Напомним, в мае 2021 года глава правительства Михаил Мишустин принял участие в церемонии пуска термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте, а также встретился с коллективом учреждения.
Спрос на автомобили «Москвич» превысил ожидания
Гендиректор: Спрос на автомобили «Москвич» оказался выше ожидаемого
Интерес к автомобилям «Москвич», продажи которых в Москве стартовали в январе, а в российских регионах – в марте, оказался выше ожидаемого, рассказал гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
По его словам, интерес к моделям во всех регионах, где представлены официальные дилеры, очень высок и превосходит ожидания, передает РИА «Новости».
Пронин добавил, что было заключено соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке партии из 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3» и 2 тыс. электромобилей «Москвич 3е» в парки такси и каршеринга.
Он отметил также, что автозавод «Москвич» в будущем планирует рассмотреть возможность экспорта машин бренда, однако сейчас сконцентрирован только на российском рынке.
Ранее Пронин сообщил, что в ближайшее время в продажу поступит городской кроссовер «Москвич 3» в комплектации «комфорт».
Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины
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Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.
«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.
«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.
«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.
«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.
Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.
Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.
Таиланд решил закрыть для туристов остров с «лучшим пляжем мира»
Asia News Network: Таиланд на четыре месяца закрывает остров Крадан с лучшим пляжем мира
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Популярный курортный остров Крадан будет закрыт для туристов по решению властей Таиланда сроком на четыре месяца, пишут СМИ.
Как отмечает Asia News Network, расположенный на острове Крадан Парадайз Бич («Райский пляж») возглавил рейтинг лучших пляжей мира по версии британского веб-сайта World Beach Guide, опубликованный на прошлой неделе.
Власти королевства выразили опасения, что внезапный поток туристов может нанести вред экосистеме острова, и приняли решение о его закрытии, передает РИА «Новости».
Глава национального парка острова Крадан Хат Чао Май Прит заявил, что необходимо защитить хрупкую экосистему пляжа. В период с 1 июня по 30 сентября остров будет закрыт для туристов, «чтобы пляж не постигла та же участь, что и острова Пхи-Пхи».
Остров Пхи-Пхи пострадал после выхода в 2000 году фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Картина вызвала всплеск туризма в этом районе, тогда как остров не был готов к большому количеству посетителей. В результате многие пляжи на острове были разрушены.
В 2020 году власти Таиланда на фоне пандемии коронавируса закрывали остров Пхукет для иностранных туристов.
Москва запросила у Еревана объяснений по поводу участия в учениях НАТО
Захарова сообщила о запросе Москвы у Еревана объяснений по поводу участия в учениях НАТО
Российская сторона запросила разъяснений у армянской в связи с совместными учениями Армении и НАТО, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Реакция России последует после получения ответа, передает ТАСС.
Также дипломат указала, что отказ Еревана от маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.
В феврале начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщал, что планировавшиеся на армянской территории учения Организации «Нерушимое братство» перенесли в Киргизию.
Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
Польское агентство печати: Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
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Французская сторона блокирует решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов киевскому режиму, сообщил высокопоставленный источник в ЕС, утверждает Польское агентство печати (PAP).
Париж не дает согласия на финансирование поставок боеприпасов Киеву, но хочет, чтобы рефинансирование поставок боеприпасов и ракет стало возможным даже тогда, когда Украина не просит о них, сказал собеседник Польского агентства печати, передает ТАСС.
Разрешить ситуацию можно в случае, если найдется поставщик в третьей стране, который сможет поставлять их в виде пожертвования, а возврат боеприпасов можно было бы осуществить из запасов страны ЕС, добавил источник. По его словам, такие переговоры уже идут.
Возможной причиной блокировки поставок Киеву он указал лоббирование Францией интересов своих оружейных предприятий. Большая часть стран ЕС раскритиковала решение Парижа.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что страны ЕС договорились оказывать постоянную помощь Киеву, в том числе с финансированием поставок боеприпасов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял в марте, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.
В Москве не увидели шансов на успех «летнего контрнаступления» ВСУ
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Так называемое летнее контрнаступление ВСУ не имеет ни одного шанса на успех, заявил источник в Москве.
По его словам, на Украине и Западе очень долго и много говорят о контрнаступлении ВСУ, это уже напоминает пьесу Георгия Николаева «Звездный час по местному времени», где главный герой решил стать знаменитым и объявил об отъезде из деревни, в то время как односельчане принялись собирать его в дорогу, по ходу прибирая к рукам его имущество, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи, хоть Киев и знает, что коллективный Запад никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой.
«В любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех», – подытожил источник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. При этом он заверил, что Киев не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе, так как они осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов».
Александр Рар: Макрон расколол Европу на два лагеря
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Европа раскололась на два лагеря. Одна ее часть поддерживает Эммануэля Макрона, а вторая обвиняет французского президента в переходе на сторону «поборников многополярного мира». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к автономии от США.
«Визит Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части. В большинстве стран Европы его призывы перестать во всем следовать США восприняты с пониманием и даже неким согласием», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Между тем в восточноевропейских странах поднимается тихий мятеж против дальнейшего лидерства Парижа в Евросоюзе. И здесь стоит отметить позицию другого лидера Евросоюза – Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц промолчал. На этом фоне представители политических элит и СМИ обрушились с ярой критикой на Макрона», – отметил он.
«Французского президента обвиняют в переходе на сторону «поборников многополярного мира» в тот момент, когда Европа, по их мнению, «вынуждена подставить США свое плечо в борьбе с авторитарными режимами в мире». Тут, разумеется, подразумевается прежде всего Россия и Китай», – утверждает собеседник.
«Кроме того, сторонники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возмущены тем, что китайцы радушно приняли Макрона, но пренебрежительно обошлись с «главой Европы». А ведь президент Франции и фон дер Ляйен летели в Пекин вместе с одной целью – уговаривать китайского лидера Си Цзиньпина ограничить поддержку России», – акцентировал политолог.
«Примечательно, что в этой ситуации немцы встали на сторону Восточной Европы, то есть против Франции. Частично это обусловлено традиционным преклонением перед США после Второй мировой войны. Кроме того, именно в США они видят защитника от «неоимперской России». Не исключено, что Европой в скором времени будут управлять не французы с немцами, а англосаксы в союзе с Германией и Польшей», – заключил Рар.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран ЕС поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона в идее о необходимости большей независимости от США. Слова политика цитирует издание Politico. Он подчеркнул, что между двумя сторонами действительно имеются существенные связи, однако ЕС не намерен полностью копировать позицию Штатов.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США. Президент Франции сказал, что ЕС в целом стоит избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. При этом он отметил, что Старому Свету необходимо задуматься о собственных интересах, а не подстраиваться под повестку других частей мира.
Макрон также настаивает на праве ЕС прибегать к протекционистским механизмам в рамках ведения экономической политики. По его мнению, организации необходимо стать более независимой в финансовом плане. Глава Франции сделал отсылку к законам США, которые позволяют ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
Заявления Макрона вызвали существенный резонанс в Вашингтоне. Так, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский. Политик подчеркнул, что события, происходящие в зоне СВО, «расходуют много денег американских налогоплательщиков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны угрозы американского «ястреба».
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