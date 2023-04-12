Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в районе Красного Лимана

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 15:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в районе Красного Лимана
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Российские Воздушно-космические силы уничтожили украинский бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны.
Самолет сбили возле города Красный Лиман, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Российские ПВО за сутки перехватили два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS.
Также уничтожены пять украинских беспилотников возле поселков Новокраснянка, Наугольное, Червонопоповка и города Кременная (ЛНР), а также около Еленовки (ДНР).
С начала СВО уничтожены 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотник, 415 ЗРК, 8647 танков и других боевых бронированных машин, 1082 машины РСЗО, 4570 орудий полевой артиллерии и минометов.
За прошлые сутки, согласно данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 610 военнослужащих и наемников.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
Названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине
Guardian и Declassified UK сообщили о почти 100 спецназовцах из стран НАТО на Украине
В марте на Украине находились почти 100 спецназовцев из стран НАТО, в том числе 50 британских военнослужащих сил специального назначения, следует из попавших в интернет «секретных документов» США.
Также на Украине были спецназовцы из Латвии (17 человек), Франции (15) и Нидерландов (один). В стране присутствовали 14 американских спецназовцев, 29 представителей Пентагона и 71 чиновник Госдепа, передает ТАСС со ссылкой на Declassified UK.
Документы не содержат никакой информации о целях развертывания британских или других контингентов сил специального назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
В феврале Washington Post заявила о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что для США это станет неприкрытым участием в конфликте.
Российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% Артемовска и административные центры
Свыше 80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут), включая все административные центры и заводы, находится под контролем российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что все фабрики, административные центры, заводы и более 80% Артемовска взяты под контроль российскими штурмовыми отрядами, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Мирошник: Ставший бездной для ВСУ Артемовск отдаляет контрнаступление Украины
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Масштабные действия ВСУ на юге становятся невозможными из-за неудач в районе Артемовска. Это не устраивает США, ведь текущий кризис фактически стал частью внутренней политики Штатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться этим летом.
«Отыскать правду о военных планах противника в том информационном шуме, который создают западные СМИ и политики, практически невозможно. Слова Дениса Шмыгаля – это лишь капля в общем потоке данных. Задача подобных заявлений проста – манипуляция», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Украина ведет активную работу с массовым сознанием россиян. Информация о том, что контрнаступление начнется летом, может создать мнимую иллюзию безопасности. А ВСУ в это время начнут атаку, например, весной. Позволять им безнаказанно проводить подобные «оперативные игры» нельзя, поэтому наша разведка активно проверяет все данные», – отмечает эксперт.
«Но так или иначе, контрнаступление Украины действительно столкнулось с рядом проблем. Администрация Зеленского долгое время готовила масштабную атаку на южном направлении. Но в настоящий момент имеется «болевая точка» в виде Артемовска. Напомню, городу местные политики придали глубокое идеологическое значение», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим Зеленский отчаянно пытается сохранить присутствие ВСУ хотя бы в нескольких районах этого населенного пункта – личный состав и техника активно перебрасываются с других направлений к Артемовску. Особых результатов это не приносит, город становится бездной, в которой канут западные ресурсы», – акцентирует Мирошник.
«Разумеется, столь вольное обращение с имеющимся военным потенциалом оттягивает начало контрнаступления. Сложившаяся ситуация злит американцев, ведь они как никто другой заинтересованы в скорейших «победоносных» действиях ВСУ», – считает собеседник.
«Администрация Байдена отправляет в зону конфликта колоссальные объемы средств. Американскому населению, соответственно, необходимо показать конкретные результаты. Украина стала частью внутренней политики Штатов, но особых дивидендов демократам до сих пор не принесла. Приходится Байдену Зеленского «подгонять», – резюмирует Мирошник.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже этим летом. Он подчеркнул, что союзники осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов», в связи с чем никакого давления на администрацию Зеленского со стороны западных стран не оказывается.
Политик отметил, что ВСУ нуждается в больших количествах артиллерии и боеприпасов. По его словам, для успешной атаки необходимы также и ракеты средней и большой дальности, танки, истребители.
Напомним, в начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вашингтоне контрнаступления ВСУ ожидают в ближайшие недели. Об этом же в одном из интервью говорил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не считать планируемую атаку «решающим сражением».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему слухи о масштабном наступлении ВСУ являются ложью Пентагона, а также объясняла, почему американская молодежь верит в победу России на Украине.
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Киев намекнул Западу о поставках F-16 с помощью смайликов
Украинские власти попросили самолеты у Запада с помощью смайликов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду на самолете, на борту которого заметили наклейки в виде военного самолета и сложенных в молящем жесте ладоней.
«Страна, на территории которой некогда производили самые большие самолеты в мире, вымаливает старую рухлядь у более развитых цивилизаций», – отметили авторы Telegram-канала «Два майора».
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Киев не может решить проблемы без поставок F-16, так как российская авиация превосходит украинскую.
Киев заявил о начале контрнаступления ВСУ «уже летом»
Hill: Шмыгаль не исключил начала ожидаемого контрнаступления вооруженных сил Украины летом
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Ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом, Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что союзники Украины осознают необходимость подготовиться «на 100 и даже больше процентов». Украине требуется «больше артиллерии, боеприпасов», а также «больше ракет средней и большой дальности», танки и истребители, передает ТАСС со ссылкой на Hill.
При этом, как пишет издание, не приводя прямую цитату, Шмыгаль «заявил, что контрнаступление может быть начато уже летом», передает РИА «Новости».
В начале апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают контрнаступления Украины в ближайшие недели. Госсекретарь США Энтони Блинкен в апреле также сказал, что ВСУ могут начать наступление уже в ближайшие недели. При этом глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо всеми силами противостоять восприятию планируемого Украиной контрнаступления как решающего сражения.
Александр Рар: Макрон расколол Европу на два лагеря
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Европа раскололась на два лагеря. Одна ее часть поддерживает Эммануэля Макрона, а вторая обвиняет французского президента в переходе на сторону «поборников многополярного мира». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к автономии от США.
«Визит Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части. В большинстве стран Европы его призывы перестать во всем следовать США восприняты с пониманием и даже неким согласием», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Между тем в восточноевропейских странах поднимается тихий мятеж против дальнейшего лидерства Парижа в Евросоюзе. И здесь стоит отметить позицию другого лидера Евросоюза – Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц промолчал. На этом фоне представители политических элит и СМИ обрушились с ярой критикой на Макрона», – отметил он.
«Французского президента обвиняют в переходе на сторону «поборников многополярного мира» в тот момент, когда Европа, по их мнению, «вынуждена подставить США свое плечо в борьбе с авторитарными режимами в мире». Тут, разумеется, подразумевается прежде всего Россия и Китай», – утверждает собеседник.
«Кроме того, сторонники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возмущены тем, что китайцы радушно приняли Макрона, но пренебрежительно обошлись с «главой Европы». А ведь президент Франции и фон дер Ляйен летели в Пекин вместе с одной целью – уговаривать китайского лидера Си Цзиньпина ограничить поддержку России», – акцентировал политолог.
«Примечательно, что в этой ситуации немцы встали на сторону Восточной Европы, то есть против Франции. Частично это обусловлено традиционным преклонением перед США после Второй мировой войны. Кроме того, именно в США они видят защитника от «неоимперской России». Не исключено, что Европой в скором времени будут управлять не французы с немцами, а англосаксы в союзе с Германией и Польшей», – заключил Рар.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран ЕС поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона в идее о необходимости большей независимости от США. Слова политика цитирует издание Politico. Он подчеркнул, что между двумя сторонами действительно имеются существенные связи, однако ЕС не намерен полностью копировать позицию Штатов.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США. Президент Франции сказал, что ЕС в целом стоит избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. При этом он отметил, что Старому Свету необходимо задуматься о собственных интересах, а не подстраиваться под повестку других частей мира.
Макрон также настаивает на праве ЕС прибегать к протекционистским механизмам в рамках ведения экономической политики. По его мнению, организации необходимо стать более независимой в финансовом плане. Глава Франции сделал отсылку к законам США, которые позволяют ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
Заявления Макрона вызвали существенный резонанс в Вашингтоне. Так, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский. Политик подчеркнул, что события, происходящие в зоне СВО, «расходуют много денег американских налогоплательщиков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны угрозы американского «ястреба».
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Польша предложила провести «релокацию» украинского зерна
Министр сельского хозяйства Польши Телюс предложил распределять поток зерна с Украины по всем странам Евросоюза
Украине нужно помогать, но страны Евросоюза должны делать это вместе, следует распределять избытки поступающего с Украины зерна по всем государствам ЕС, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
Состоялось заседание антикризисного штаба на тему наплыва зерна с Украины. Польша намерена попросить поддержки у Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Варшава хочет призвать ЕС к тому, чтобы значительно «пересмотреть проект постановления, касающийся пошлин, освобождения от пошлин» для Украины.
Телюс заявил, что зерно нужно «равномерно распределять» по ЕС, «каким-то образом» осуществлять его «релокацию», чтобы «тяжесть» наплыва зерна с Украины не сваливалась на «отдельные государства», передает РИА «Новости».
В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. Bloomberg считает, что Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали власти ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна. Венгрия решила ужесточить контроль за транзитом зерна.
Москва заявила об угрозе мировому авиасообщению из-за западных поставок ПЗРК Украине
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Из-за западных поставок ПЗРК и ПТРК на Украину вскоре впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой, заявил МИД России.
МИД указал на «зашкаливающую коррупцию» на Украине, из-за которой оружие «расползается по всему миру», попадая «в зоны других региональных конфликтов» и в руки «организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», передает РИА «Новости».
Страны ЕС передали Киеву оружия и военной техники более чем на 12 млрд евро. Кроме того, они не препятствуют вербовке наемников. МИД заявил, что поставки оружия ведут к гибели мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей. Указывается, что вооруженые силы Украины наносят удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре, а также по Запорожской АЭС, что создает угрозу ядерной катастрофы.
МИД также прокомментировал заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что в ЕС близки к рассмотрению возможности направить на Украину «войска некоего миротворческого типа». Россия считает такие рассуждения лицемерными, так как ЕС не делает попыток «политического урегулирования» конфликта, а «де-факто участвует» в нем, создает «политическое прикрытие любых преступлений», совершаемых Украиной.
Напомним, Украина еще до начала конфликта заработала репутацию «серой зоны», из которой оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Сейчас особенное беспокойство внушают ПЗРК, которые идут на Украину тысячами. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что отправляемое киевским властям вооружение всплывает в руках у террористов и преступников в Европе.
G7 собралась обвинить Россию в дезинформации по Украине
NHK сообщил о намерении G7 обвинить Россию в использовании дезинформации для получения поддержки СВО
По итогам встречи в Каруидзаве (Нагано, Япония), запланированной на 16–18 апреля, главы МИД стран G7 в совместном заявлении обвинят Москву в том, что Россия якобы с помощью дезинформации добивалась международной поддержки специальной военной операции на Украине, сообщают СМИ.
В критике в адрес Москвы страны G7 уделят особое внимание обвинениям в дезинформации. Министры собираются заявить о важности доступа к проверенной и точной информации. Они намерены пообещать оказывать содействие в этой сфере.
Кроме того, в заявлении будет сказано о готовности продолжать оказывать на Россию санкционное давление. Страны G7 призовут остальные государства не поставлять Москве вооружения, передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, в апреле началось председательство России в СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва якобы будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. При этом Россия указывала на примеры дезинформации со стороны Киева и его союзников, призванные очернить действия Москвы.
Опубликованы снятые БПЛА в ходе аэроразведки кадры украинских позиций в ДНР
Российские военнослужащие показали полученные в ходе аэроразведки кадры украинских позиций недалеко от Марьинки
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Российские военные с помощью беспилотника провели аэроразведку и сняли на видео украинские позиции с базой БПЛА вооруженных сил Украины в селе Красногоровка, которое граничит с северными окраинами Марьинки в ДНР.
Видео сняли в конце марта, но по оперативным соображениям представили только сейчас. Кадры работы беспилотника комментирует российский разведчик-доброволец с позывным «Ганс». На кадрах – «серая зона», видны линия обороны ВСУ, ходы сообщения, бункеры, блиндажи, пулеметные точки, точки наблюдения, связанные в единую сеть, передает РИА «Новости».
«Ганс» сообщил, что перед окопами находится заминированное поле, далее идут позиции российских войск. «Всю сеть» окопов он оценил в «десятки километров в разные стороны». «Ганс» отметил, что «многое замаскированно». Провести беспилотник, по его словам, оказалось сложно, так как «работает РЭБ». «Нам просто повезло, что мы смогли провести аэроразведку», – сказал он.
«Ганс» указал здание, в котором находится база украинских БПЛА. «Это то, что мы выявили – все очень укреплено, все забетонировано, и это какой-то объект в их обороне, имеющий очень серьезное значение», – сказал он.
Кроме того, сообщается, что российская батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» нанесла удар по скоплению украинских войск на запорожском направлении. Командир батареи с позывным «Днепр» сообщил, что «боеприпасов хватает», их «подвоз организован».
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что на краснолиманском направлении отражены атаки ВСУ на трех участках: невском, торском и червонодибровском – украинские военные пытались «вернуть утраченные позиции». Кроме того, поражены командные пункты, места скопления техники и живой силы противника, уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.
Песков усомнился в достоверности видео с якобы обезглавливанием украинского военного
Песков: Нужно проверить достоверность кадров с якобы обезглавливанием украинского военного
Видеокадры, которые преподносятся как обезглавливание украинского военнослужащего, необходимо проверить на достоверность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Сначала нужно «проверить достоверность этих ужасных кадров», передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что после проверки достоверности это видео может стать поводом для разбирательства, выяснений, имело ли это место и, если да, то где и со стороны кого.
«Прежде всего, в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», – еще раз отметил Песков.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее заявляла, что с начала специальной военной операции в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ было направлено свыше 320 обращений с фактами военных преступлений Киева, однако против украинских властей не предприняли никаких мер. По ее словам, практически 100% военнослужащих ДНР, которые вернулись из украинского плена, подверглись пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения.
Пушилин рассказал о ходе боевых действий в Донбассе
Пушилин рассказал о ситуации в Артемовске, Авдеевке, на угледарском и марьинском направлениях
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В западной части Артемовска идут ожесточенные бои, продолжается окружение Авдеевки, есть улучшение позиций российских подразделений на угледарском и марьинском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что у вооруженных сил Украины в Артемовске «нет никакого выбора, кроме как идти вперед или же сдаваться в плен». По его словам, отступить они не могут, так как «там работают заградотряды», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Он заявил, что ВСУ получили приказ «не отступать». Как заявил Пушилин, сдавшиеся в плен солдаты ВСУ «прекрасно понимают, что это единственный шанс для них выжить», передает РИА «Новости».
Пушилин также подтвердил, что все административные здания Артемовска находятся под контролем российских подразделений. Он заявил, что украинские силы «не считали своим городом» Артемовск, население которого использовали в качестве «живого щита», размещая огневые позиции в высотках – «жилых многоэтажках или административных зданиях».
По словам врио главы ДНР, ощутимое продвижение российских сил фиксируется в районе Авдеевки, «достаточно успешно, высокой ценой продолжается охват самой Авдеевки». Пути снабжения ВСУ попали «под более плотный огневой контроль».
На марьинском направлении «ситуация развивается более динамично», есть «серьезные улучшения позиций». На угледарском направлении улучшение позиций Пушилин оценил как небольшое. На горловском направлении продвижение подразделений «для нас в поле зрения, и там тоже мы фиксируем определенные успехи».
Нет информации о том, что у украинских подразделений появляется западная техника «в количествах», способных «переломить ход событий», сказал он. Пушилин добавил, что были единичные проявления, но «пару месяцев назад».
Напомним, Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска.
Bild заявила о непонимании в ВСУ необходимости удерживать Артемовск
Bild заявила о продвижении российских войск в Артемовске и непонимании в ВСУ необходимости удерживать город
Многие украинские военные задаются вопросом о том, зачем они сражаются в Артемовске, заявил бельгийский журналист Ян Хумин.
Побывавший в Артемовске Хумин отметил, что город почти окружен, с контролируемой Киевом территорией его связывают сейчас лишь две дороги, а в самом Артемовске «русские продвигаются вперед улица за улицей». По его словам, «это только вопрос времени», когда контроль над городом полностью перейдет к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Хумин не увидел в Артемовске «позитивной энергии», в подразделениях вооруженных сил Украины царит «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное» настроение. Как заявил Хумин, «русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут (украинское название города)».
Напомним, главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска.
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