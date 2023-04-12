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Bild заявила о непонимании в ВСУ необходимости удерживать Артемовск
Bild заявил о продвижении российских войск в Артемовске и непонимании в ВСУ необходимости удерживать город
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Многие украинские военные задаются вопросом о том, зачем они сражаются в Артемовске, заявил бельгийский журналист Ян Хумин.
Побывавший в Артемовске Хумин отметил, что город почти окружен, с контролируемой Киевом территорией его связывают сейчас лишь две дороги, а в самом Артемовске «русские продвигаются вперед улица за улицей». По его словам, «это только вопрос времени», когда контроль над городом полностью перейдет к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Хумин не увидел в Артемовске «позитивной энергии», в подразделениях вооруженных сил Украины царит «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное» настроение. Как заявил Хумин, «русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут (украинское название города)».
Напомним, главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска.
В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь»
Военкор Котенок: В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов
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В ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожен командир роты националистического батальона «Карпатская сечь» Артур Асадов, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Асадов, уничтоженный русскими бойцами в зоне СВО, «светился в бандеровских медиа в ходе осенней кампании ВСУ».
Рота Асадова была прикреплена к 49-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Асадов, по данным издания, в составе своего подразделения участвовал в захвате города Изюм Харьковской области в сентябре прошлого года. Отмечается, что он известен «как любитель проводить жестокие пытки над русскими военнопленными».
«Ярый националист» Артур Асадов, продолжает издание, «любил раздавать интервью, в которых хвастался, что не слушает своего отца». По данным СМИ, Асадов-старший проживает в ДНР, поддерживает республику в военном конфликте и просил сына не воевать за бандеровцев.
По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.
Российский танк выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Блогеры опубликовали впечатляющие кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Появившееся видео было снято от первого лица членом экипажа, отмечает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Башня танка загорелась после мощного удара снаряда, тем не менее он смог остаться на ходу. Блогеры сообщают, что в итоге он благополучно вернулся на базу, выполнив боевую задачу.
Танк Т-72Б3 – это модернизированная версия Т-72Б. Модификацию начали производить в 2011 году на «Уралвагонзаводе». По части параметров модель была доведена до уровня Т-90А.
Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал
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Украинские военные ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции. Также ведется переброс живой силы и техники, собираются плавсредства, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сальдо отметил, что для успешного форсирования Днепра у военных Украины недостаточно средств.
«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно», – добавил он.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в Лимане возможны провокации, однако они обречены на провал.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.
До этого российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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В Латвии вскрыли схему поставки российского топлива на Украину
TV3: Российское топливо везут через Ригу на Украину по поддельным документам
Российское топливо уже несколько месяцев поступает на Украину через Латвию по поддельным документам, сообщили латвийские СМИ.
По данным программы Neka personiga («Ничего личного») на канале TV3, в начале года в рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера, в том числе суда NS Point и NS Pride «Совкомфлота». Общая стоимость груза превышала 100 млн евро. Грузы доставлялись на склады компании PARS Terminals, пишет РБК.
В январе и феврале возле складов, по данным латвийского телеканала, заметили несколько десятков бензовозов с Украины. В начале апреля на территории терминала и рядом с ней также стояли в ожидании грузовики с украинскими номерами.
TV3 напоминает, что до 5 февраля, дня вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, ввоз топлива из России не считался нарушением санкций ЕС. Об этом же заявил латвийский МИД, напомнив, что российское топливо, ввезенное до указанной даты, можно продавать. При этом уже более года на Украину нельзя ввозить российское топливо.
В PARS Terminals заявили, что топливо поступило из Казахстана, груз имеет все необходимые сертификаты. Об этом же сообщили в компании Orlen Lietuva, от чьего имени выдан сертификат. После обращения в таможенное управление выяснилось, что аналогичные документы были использованы ранее, в январе, а бумаги поддельные.
Авторы Neka personiga сообщали о таких перевозках еще в феврале, однако власти Латвии не стали заводить уголовных дел. Прокуратура направила материалы дела на новое рассмотрение.
В январе стало известно, что Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России.
Ахметов подал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов
Украинский миллиардер Ахметов инициировал арбитражный процесс против РФ за потерянные активы в Донбассе
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов начинает арбитражный процесс против России с требованием выплатить компенсации за активы, потерянные в Донецкой и Луганской областях.
Пресс-служба инвестиционной группы SKM, 100% акций которой принадлежат Ахметову, сообщила во вторник, что «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций».
При этом не уточняется, куда именно намерен обратиться украинский бизнесмен, передает ТАСС.
В компании заявили, что речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, а также недвижимости. Упоминаются «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша». Кроме того, Ахметов требует компенсаций за «Донбасс Арену», в которую, как указано, он инвестировал свыше 400 млн долларов.
Бизнесмен заявил, что подает иск «на полное возмещение всего причиненного нам с 2014 года ущерба».
По оценке Forbes Ukraine, состояние Ахметова к концу 2022 года уменьшилось с 13,7 млрд долларов до 4,4 млрд долларов. При этом Ахметов остается богатейшим украинцем.
По подсчетам журнала, общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины к концу 2022 года сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля того же года.
В «документах Пентагона» нашли информацию о планах Египта передать России ракеты
Washington Post заявила о планах Египта тайно передать России до 40 тыс. ракет
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В просочившихся в Сеть «документах Пентагона» сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси велел изготовить до 40 тыс. ракет, чтобы передать их России, пишут СМИ.
Речь идет о «документе американской разведки» от 17 февраля. Washington Post пишет, что ас-Сиси, если верить материалам, отдал соответствующий приказ «недавно». Также упоминаются планы о якобы поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что ас-Сиси велел военными чиновниками сохранять эти планы в секрете, чтобы не возникло «проблем с Западом».
Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сказал, что его страна придерживается принципа «невмешательства» в конфликт на Украине и призывает к прекращению боевых действий, а также политическому урегулированию, передает РИА «Новости».
Чиновник в США заявил, что Вашингтону «неизвестно об исполнении» плана по поставкам Египтом ракет России. Washington Post отмечает, что в документе ясно не указывается, почему Россия якобы захотела приобрести у Египта ракеты.
Как пишет Washington Post, ас-Сиси 1 февраля велел человеку, указанному как Салах-ад-Дин (предположительно министру по военному производству Египта Мохамеду Салах-ад-Дину), сообщить заводским работникам, что снаряды изготавливают для армии Египта. Тот ответил, что при необходимости сотрудники будут трудиться «посменно», так как «это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее».
Также в документе сообщается, что ас-Сиси рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства» ракет Sakr 45. В документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров.
Напомним, эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
Экономист сказал об ответных мерах на извлечение европейцами прибыли из замороженных российских активов
Экономист Любич: Москва может ответить зеркально на действия Бельгии в отношении замороженных российских активов
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Сегодня Россия может только зеркально отвечать на действия европейцев, используя аналогичные инструменты в отношении принадлежащих им ценных бумаг, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных российских активов.
«По замороженным бумагам причитаются выплаты – купоны по облигациям и дивиденды по акциям. Сейчас, насколько я могу судить, эти деньги получают лица, удерживающие ценные бумаги российских собственников», – рассказал экономист Антон Любич.
«Кроме того, за удержание еще взимается комиссия «за хранение». В совокупности это и формирует доходную базу, с которой берут налоги. В основной массе их собирают Бельгия и Люксембург, где находятся ключевые европейские депозитарии Euroclear и Clearstream. Поскольку сейчас часть бумаг все же размораживают и передают законным собственникам, то в этом году база для соответствующих доходов сократится», – отметил он.
«К международному праву эта ситуация отношения не имеет, поскольку речь идет о взаимоотношениях частных лиц – депозитариев и владельцев ценных бумаг. При этом я напомню, что 46-я статья Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны прямо запрещает изъятие частной собственности даже у граждан государства-противника. Что уж говорить о ситуации, когда де-юре НАТО и Россия не пребывают в состоянии войны», – рассуждает эксперт.
«Россия, защищая интересы своих граждан, вряд ли может предпринять какие бы то ни было иные шаги, кроме зеркального ответа. То есть распространить используемые европейскими чиновниками по отношению к россиянам подходы на европейцев и принадлежащие им ценные бумаги российских эмитентов», – заключил Любич.
Ранее стало известно, что Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке. Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью газете Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, о решении Еврокомиссии инвестировать замороженные российские активы и направить полученную прибыль на поддержку Украины стало известно в ноябре. В России инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен назвали «лихорадочной деятельностью Еврокомиссии», которая пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, значит ли это, что Брюссель нашел юридическую лазейку для конфискации активов России, и как Москве отвечать на это воровство?
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Российские силы взяли под контроль более 80% Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% Артемовска и административные центры
Свыше 80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут), включая все административные центры и заводы, находится под контролем российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что все фабрики, административные центры, заводы и более 80% Артемовска взяты под контроль российскими штурмовыми отрядами, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
Пушилин заявил об уверенном освобождении Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об уверенном освобождении Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск (украинское название – Бахмут).
«Ребята уверенно идут вперед», – приводит ТАСС заявление Пушилина, который комментировал освобождение Артемовска в эфире канала «Соловьев Live».
Кроме того, он отметил, что российские силы сумели существенно улучшить позиции на Марьинском и Орловском направлениях. «Все динамично. Шиноремонтный завод – не такое большое предприятие, но опорник противника был выстроен серьезный, он доставил много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже под нашим контролем», – отметил Пушилин.
Говоря о Горловском направлении, он отметил, что «ребята тоже существенно улучшили позиции».
Глава региона заключил: «Ценой больших усилий продвигаемся вперед».
Накануне стало известно, что Пушилин посетил Артемовск.
Политолог оценил составленный ChatGPT мирный план по Украине
Политолог Баширов: ChatGPT доказал, что только у России есть конкретные предложения по миру на Украине
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В составленном ChatGPT проекте мирного плана мы видим все те же требования к процессу урегулирования украинского конфликта, которые уже озвучивала Россия. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Марат Баширов. Ранее чат-бот ChatGPT написал проект мирного договора между Москвой и Киевом.
«Если внимательно посмотреть на содержательную часть предложенного чат-ботом проекта, то становится очевидным, что документ сгенерирован на основе имеющейся в открытых данных информации. В тексте содержатся тезисы, озвученные еще в ходе переговоров в Турции. Они же во многом нашли отражение в китайском мирном плане», – сказал политолог Марат Баширов.
«По сути, искусственный интеллект изучил все имеющиеся данные, а затем обобщил их. И не удивительно, что там представлены преимущественно пророссийские тезисы – со стороны США и Европы звучат лишь заявления о недопустимости победы России. Но это не может быть пунктом какого-либо соглашения», – акцентировал собеседник.
«Примечательно, что отчасти мирный план нейросети включает в себя положения Минских соглашений. Однако несмотря на то что последние были написаны четко, понятно и детально, Украина под давлением США просто не стала их выполнять», – полагает эксперт.
«То есть сам по себе предложенный план чат-бота не имеет в себе никакой уникальности, он не персонифицирован, а его фрагменты можно найти в других проектах соглашений. В связи с этим под документом чат-бота можно ставить любую подпись – Олафа Шольца или любого другого европейского политика, ответственности за это все равно никто нести не будет», – иронично заключил Баширов.
Ранее чат-бот Chat GPT написал проект мирного договора между Москвой и Киевом, а также предложил послания президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому. Возможности искусственного интеллекта в дипломатии проверило немецкое издание Berliner Zeitung.
Представители газеты поручили боту составить письма лидерам конфликтующих сторон с призывом к миру от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. В сообщении для главы РФ говорится, что Германия «признает законные интересы Москвы в сфере безопасности». Отмечается, что переговоры могут «открыть дверь» для улучшения сотрудничества между Россией и Европой.
В сформулированном искусственным интеллектом проекте мирного договора содержатся следующие пункты: прекращение огня, отвод войск на изначальные позиции, введение демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта под надзором миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, а также защита законных прав русскоязычного населения в этих регионах.
При этом ответственность за послевоенное восстановление регионов возлагается на обе стороны. Наблюдать за соблюдением положений документа, по мнению искусственного интеллекта, должны ООН, ОБСЕ и ЕС. Напомним, свое видение мирного урегулирования украинского кризиса ранее опубликовало Министерство иностранных дел Китая. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий, а также мирные переговоры.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект Запада угрожает России.
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Аксенов отреагировал на планы украинского контрнаступления
Глава Крыма Аксенов отреагировал на планы украинского контрнаступления
Вооруженные силы России готовы к планам украинского контрнаступления, нельзя недооценивать желание изолировать Крым, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Также Аксенов назвал обоснованным и правильным решение о строительстве оборонительных сооружений на полуострове, передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что их подготовка не означает, что эти сооружения будут использоваться. Также глава Крыма отметил, что российские Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону.
Ранее СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона» сообщили, что в Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым».
Представитель Госдепа «не видел» сообщений о нападениях на храмы УПЦ
Представитель Госдепа Пател заявил, что «не видел» сообщений о нападениях на храмы и прихожан УПЦ
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Пател не стал комментировать сообщения о нападениях на храмы и прихожан канонической Украинской православной церкви.
Пател заявил, что якобы «не видел этих сообщений», в связи с чем «не может» их прокомментировать. Он заверил, что «будет рад проверить» данную информацию и «вернуться», передает РИА «Новости».
Напомним, только в понедельник сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины попытались захватить два храма УПЦ в Переяславе, а также храм в Каменце-Подольском. На прошлой неделе глава Львова Андрей Садовый после захвата храмов , что история канонической УПЦ в городе завершилась.
НАК заявила о попытках спецслужб Украины «обрабатывать» российскую молодежь
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Украинские спецслужбы на фоне проведения спецоперации агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в диверсионно-террористическую деятельность, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Бортников, слова которого приводятся на сайте НАК, заявил, что «украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку» российских граждан, прежде всего речь идет о молодых людях, которых вовлекают в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.
По данным НАК, с февраля 2022 года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых должны были стать молодые люди и подростки, включая несовершеннолетних.
«Не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе», – отметил Национальный антитеррористический комитет.
В сообщении говорится, что серьезной угрозой являются попытки нападений со стороны отдельных учащихся образовательных организаций, находящихся под влиянием идей «Колумбайна*» и других деструктивных субкультур, в том числе координирующихся с Украины.
«В целях формирования антитеррористического мировоззрения в вузах и школах в ряд учебных дисциплин гуманитарного профиля включаются вопросы профилактики терроризма», – говорится в заявлении по итогам заседания.
Также участники заседания отметили, что противодействию идеологии терроризма и неонацизма в молодежной среде на территории новых российских регионов необходимо уделять особое внимание.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как украинская разведка вербует агентов в России.