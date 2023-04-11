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Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
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Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Трамп: США без боеприпасов скатываются к третьей мировой войне
Трамп предупредил, что США скатываются к третьей мировой войне без боеприпасов, но с Байденом
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При сохранении существующего положения вещей США скоро скатятся в третью мировую войну, но «без боеприпасов», единственный способ решить все проблемы, в том числе с Китаем, это избавиться от Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в соцсетях, что путь, по которому следуют США, приведет страну к третьей мировой войне и без боеприпасов. По его словам, Вашингтон и союзники признают постепенное истощение арсеналов из-за Украины, передает РИА «Новости».
Экс-президент США заявил, что оптимальным и единственным способом решить проблему с Китаем и другие вопросы является избавление от Байдена.
В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».
Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
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План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.
Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.
По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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В Госдуме объяснили новое правило получения повестки в военкомат
Депутат Картаполов: Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете на Госуслугах
В соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Об этом Картаполов сообщил в эфире канала «Россия 24».
Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во вторник.
Картаполов также сообщил, что новой волны мобилизации в России не планируется.
В «документах Пентагона» нашли информацию о планах Египта передать России ракеты
Washington Post заявила о планах Египта тайно передать России до 40 тыс. ракет
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В просочившихся в Сеть «документах Пентагона» сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси велел изготовить до 40 тыс. ракет, чтобы передать их России, пишут СМИ.
Речь идет о «документе американской разведки» от 17 февраля. Washington Post пишет, что ас-Сиси, если верить материалам, отдал соответствующий приказ «недавно». Также упоминаются планы о якобы поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что ас-Сиси велел военными чиновниками сохранять эти планы в секрете, чтобы не возникло «проблем с Западом».
Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сказал, что его страна придерживается принципа «невмешательства» в конфликт на Украине и призывает к прекращению боевых действий, а также политическому урегулированию, передает РИА «Новости».
Чиновник в США заявил, что Вашингтону «неизвестно об исполнении» плана по поставкам Египтом ракет России. Washington Post отмечает, что в документе ясно не указывается, почему Россия якобы захотела приобрести у Египта ракеты.
Как пишет Washington Post, ас-Сиси 1 февраля велел человеку, указанному как Салах-ад-Дин (предположительно министру по военному производству Египта Мохамеду Салах-ад-Дину), сообщить заводским работникам, что снаряды изготавливают для армии Египта. Тот ответил, что при необходимости сотрудники будут трудиться «посменно», так как «это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее».
Также в документе сообщается, что ас-Сиси рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства» ракет Sakr 45. В документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров.
Напомним, эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
Названы ограничения для неявившихся в военкомат по повестке
Реестр воинского учета будет содержать данные об ограничениях для не явившихся по повестке
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Единый реестр сведений о военнообязанных будет содержать данные об ограничениях, которые могут быть введены в отношении граждан, не явившихся в военный комиссариат по повестке.
В реестре будет отображаться информация о мерах, «направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В число ограничений входят запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, прав на транспорт и недвижимость, а также выдачу кредитов, передает ТАСС со ссылкой на поправки, касающиеся введения реестра военнообязанных.
Ограничения в возможности брать потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства будут прописаны в законах «О потребительском кредите (займе)», «О государственной регистрации недвижимости» и «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».
Кроме того, тем, кто не явился в военкомат по повестке, планируется запретить выезд за пределы страны.
Как пояснили в Госдуме, в соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг. При этом в нижней палате парламента заверили, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Россия обвинила Запад в попытке принизить подвиг советских войск
Минобороны заявило о попытке Запада приуменьшить подвиг советских войск по освобождению узников Освенцима
Страны Запада предпринимают попытки принизить подвиг советских войск, которые освободили узников лагеря смерти «Аушвиц» в Освенциме, заявило Минобороны России.
Минобороны запускает историко-познавательный раздел «Звериное лицо фашизма», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В нем опубликованы задокументированные свидетельства массового уничтожения населения на оккупированных нацистами территориях, передает РИА «Новости».
Минобороны отметило, что при освобождении узников лагеря смерти «Аушвиц» погибли 200–350 советских военных, на Западе же «пытаются принизить и даже опорочить» их подвиг. Так, в Польше сперва заявили, что узников «Аушвица» освобождали украинцы, а после опровержения данного утверждения советских солдат обвинили в том, что они якобы медлили с освобождением.
Кроме того, в Минобороны расссказали, что «приспешники нацистов самостоятельно создавали собственные концлагеря». Так, в Карелии «обнаружили финский лагерь для военнопленных и мирных жителей», где «из 8 тыс. человек умерло более трех тысяч». При наступлении советских войск «финны, как и немецкие фашисты, сжигали тела своих жертв», чтобы «замести следы».
Напомним, в 2023 году представителей из России впервые в истории не пригласили на мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Освенцима в Польше. Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря в Освенциме, заявил, что лагерь был освобожден украинскими бойцами.
США заявили о работе над усовершенствованием санкций против России
Замминистра финансов США Шамбо заявил о работе Вашингтона над усовершенствованием антироссийских санкций
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Вашингтон ведет работу над усовершенствованием антироссийских санкций, заявил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, добавив, что санкции уже «оказали серьезное влияние» на Россию.
Так, по словам Шамбо, Москве пришлось приобретать военные технологии «у менее надежных поставщиков». Кроме того, как заявили в Вашингтоне, Москва получает меньше доходов от продажи энергоресурсов, передает ТАСС.
Шамбо заявил, что для увеличения эффективности санкций «не обязательно добавлять новые», порой новая «несущественная санкция» оказывается «менее важной, чем ужесточение того, что уже применяется». По его словам, США «уделяют много времени размышлениям» на данную тему. Он признал, что постепенно в любых санкциях возникают «дыры», так что США должны бороться с этим.
В минфине США заявили, что взаимодействуют с союзниками по вопросу лимита цен на российскую нефть, пытаясь уменьшить нефтяные доходы России «и в то же время стабилизировать мировые цены на нефть».
В свою очередь, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сказал, что Вашингтон добивается от Вьетнама и других стран снижения закупок российских вооружений. США «дали очень четко понять», какова их «позиция по этому вопросу».
Напомним, президент США Джо Байден продлил на год режим санкций против России, которые были введены после начала российской военной операции на Украине.
Репортеры Белого дома выразили недовольство словами пресс-секретаря Байдена
Репортеры Белого дома выразили недовольство словами пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер по вопросу его общения со СМИ
Корреспонденты Белого дома выразили недовольство после слов пресс-секретаря президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер по вопросу его общения со СМИ, сообщает Fox News.
Отмечается, что во время брифинга один из журналистов спросил представителя Белого дома о том, пытается ли администрация американского президента «оградить» от общения с корреспондентами, на что Жан-Пьер ответила «абсолютно нет», передает RT.
Также пресс-секретарю задали вопрос, почему у президента США нет запланированных официальных пресс-конференций, где журналисты могли бы задать ему свои вопросы. На это Жан-Пьер ответила, что американский лидер много раз выступал «перед всеми вами».
Ранее американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
Госдеп присвоил Гершковичу статус «незаконно удерживаемого» в России лица
Блинкен присвоил арестованному в России Гершковичу статус «незаконно удерживаемого» лица
Госсекретарь США Энтони Блинкен решил, что журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, который арестован в России по делу о шпионаже, является «незаконно удерживаемым» лицом.
Госдеп заявил, что «журналистика не является преступлением» и призвал Россию «немедленно освободить» Гершковича, а также Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, передает РИА «Новости».
Статус «незаконно удерживаемого» подразумевает, что дело Гершковича переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников. Кроме того, такой статус позволяет Госдепу применять более широкий спектр мер для давления на Россию по данному вопросу.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности, по ходатайству ФСБ он арестован. Вину в шпионаже американец не признает.
Глава оборонного комитета Госдумы: Никакой мобилизации нет и не планируется
Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов: Никакой мобилизации в России нет и не планируется
Новой волны мобилизации в России не планируется, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов в эфире «Соловьев.Live» подчеркнул, что новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках никак не связаны с мобилизацией, которая регулируется другим законом.
«Никакой мобилизации нет, и она не планируется», – подчеркнул глава комитета.
Он разъяснил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, передает ТАСС.
На мобилизованных, добавил парламентарий, новые нормы не распространяются, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы России.
Ранее военный аналитик Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что создание современной информационной системы воинского учета упростит общение призывника с военкоматами, туда будут вноситься все данные о нем, включая состояние здоровья и наличие каких-либо отсрочек.
Песков ответил на вопрос о судьбе Гершковича после признания «незаконно удерживаемым» лицом
Песков: США могут защищать Гершковича, но его судьбу решит суд
США могут и должны защищать права американского гражданина Эвана Гершковича, но решение о его судьбе будет принимать суд в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что не понимает, какие новации вносит признание задержанного журналиста WSJ Гершковича «незаконно удерживаемым» лицом. «США и так могли и должны защищать права своего гражданина», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что Гершкович «был задержан с поличным» и нарушил российское законодательство. Решение о судьбе журналиста примет российский суд.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задержанный по делу о шпионаже Гершкович является «незаконно удерживаемым» лицом.
Такой статус подразумевает, что дело Гершковича переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников.
Северный флот начал учения в Баренцевом море по поиску подлодки «противника»
Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море начали поиск подлодки «противника»
Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) вышла на учения, в ходе которых выполнит задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения.
Отмечается, что в учениях участвует корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ, в составе которой действуют малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест».
Противоминное обеспечение выхода кораблей в Баренцево море обеспечивали два базовых тральщика – «Ядрин» и «Соловецкий юнга» Кольской флотилии разнородных сил СФ, передает ТАСС.
Во время нескольких дней учений экипажи малых противолодочных кораблей выполнят задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля. Им будут противодействовать экипажи подводных лодок СФ, также моряки-противолодочники будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ранее корабли СФ провели учебно-боевые стрельбы в арктических районах вблизи трассы Севморпути.
В РПЦ отреагировали на «незнание» США о гонениях на церковь на Украине
В РПЦ назвали «фантастически избирательным» незнание США о гонениях на церковь на Украине
Неведение представителей Госдепартамента Соединенных Штатов о захвате храмов на Украине просто «фантастически избирательно», выразил мнение глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В своем Telegram-канале он отметил, что заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател проявил «фантастически избирательную неосведомленность» с учетом того, с какой скоростью и всеохватностью распространяется информация.
«Нужно сильно постараться, чтобы не быть в курсе происходящего. Но вот представителям Госдепа это каким-то волшебным образом удается, хоть мастер-класс у них бери», – заметил Легойда.
Также глава Синодального отдела с недоверием отнесся к заявлению, что американские чиновники не в курсе о ежедневных силовых захватах храмов, насилия по отношению к прихожанам и представителям духовенства, а также «попраний всех законов, обысков и обвинений клириков по абсолютно надуманным предлогам».
«То, что все идет к фактическому запрету Украинской православной церкви, нам, наверное, пригрезилось. Госдеп вкупе с международными организациями про это не в курсе», – сыронизировал Легойда.
Ранее представитель МИД Мария Захарова не сдержала своего «восхищения» выдержке представителя Госдепартамента США, отметив, что нужно уметь «месяцами сохранять свежесть удивления: «Захват лавры? Где? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод? Не слышали».
Накануне сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины пытались захватить два храма УПЦ в Переяславе и храм в Каменце-Подольском.
В Киеве оценили последствия утечки разведданных в США
Секретарь СНБО Украины Данилов: Утечка данных Пентагона не повлияет на военную стратегию Киева
Утечка секретных материалов Пентагона не повлияет на планы контрнаступления ВСУ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что у Украины есть более одного варианта действий. По его словам, в нынешней ситуации «даже три варианта – это мало».
Секретарь СНБОУ добавил, что украинские власти примут окончательное решение о контрнаступлении «в самый последний момент», передает ТАСС.
Комментируя сообщение американского телеканала CNN о том, что Киеву пришлось изменить военные планы после утечки данных Пентагона, Данилов сказал, что не знает, с кем говорил CNN. По его словам, число тех, кто в курсе военных планов украинской стороны, «крайне ограничено». Он выразил сомнения в уровне осведомленности источника CNN.
Также Данилов заявил, что Киев находится в постоянном контакте со своими основными союзниками, к коим он причислил США, Британию, Германию и Польшу. При этом данные об определенных операциях «совершенно секретны», заверил он.
Ранее СМИ сообщали, что утечка в Сеть секретных документов США по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона. При этом эксперты высказывали мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».