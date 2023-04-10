Путин назвал создание новых рабочих мест эффективным способом поддержать демографию

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.

Кожемяко доложил о показателях по строительству жилья в регионе, а затем отметил, что это самый эффективный способ стимулирования рождаемости, передает ТАСС.

«Самый основательный способ – это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», – ответил ему Путин.

Президент также поинтересовался реализацией строительства завода «Звезда». «Если такие высокотехнологичные производства создаются и развиваются, то это требует соответствующего уровня специалистов. Они приезжают же туда со всей страны», – заметил он.

Ранее Путин заявлял, что главная цель действий властей России состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране.