ВС России за сутки уничтожили более 420 украинских военных

Российская армия на Донецком направлении уничтожила более 250 военных, всего за сутки ВСУ потеряли около более 420 бойцов, сообщили в Минобороны.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении уничтожены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районах пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 35 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.

В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении нанесесли поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР. Ликвидированы до 55 военных, боевая бронемашина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе.

Как указали в ведомстве, на Донецком направлении за прошлые сутки уничтожено более 250 бойцов, танк, три бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Также пресечена деятельность двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны.

«За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, бронtмашина, самоходная артустановка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 военных, три бронемашины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

Кроме того, в ведомстве добавили, что в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районахпунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Также было перехвачено десять снярдов РСЗО HIMARS и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», и уничтожены 14 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе.