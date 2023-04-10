В ДНР рассказали об уничтоженных украинских диверсантах

МВД ДНР: Российские силы в ДНР уничтожают три-четыре украинских ДРГ в неделю

Российские силы полностью уничтожают три-четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в неделю в Донецкой народной республике (ДНР), заявил глава МВД республики Алексей Дикий.

По его словам, в неделю полностью уничтожаются три-четыре ДРГ противника, передает РИА «Новости». Дикий отметил, что сегодня в принципе наблюдается активизация деятельности ДРГ и растущее количество терактов, в то время как «по линии боевого соприкосновения особой активизации мы не видим». По его словам, диверсионно-разведывательные группы по большей мере занимаются разведкой боем, чтобы обнаружить слабые места в обороне, однако в ДНР они «ни разу никуда не проходили».

Комментируя информацию о готовящемся контрнаступлении ВСУ, Дикий напомнил, что «мы такое не раз проходили».

Дикий указал, что соединения украинских сил, состоящие из мобилизованных и добровольцев, «разбавляют» представителями националистических батальонов, которые не позволяют рядовым военнослужащим отступать. «Стреляют», – ответил он на вопрос о том, какие методы применяют служащие украинских нацбатов.

Ранее в Минобороны сообщили, что возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.