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Участникам СВО предоставили отсрочку по регистрации прав на дом по ипотеке
Мишустин: Участникам СВО предоставят отсрочку по регистрации прав на дом по ипотеке
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Участникам специальной военной операции (СВО), которые оформили льготную ипотеку на строительство частного дома, предоставят отсрочку по регистрации прав на него, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, тем участникам специальной военной операции и мобилизованным, кто ранее взял кредит по программе «Льготная ипотека на строительство либо приобретение частного дома», станет доступна отсрочка для регистрации прав для него, при этом сохранится не только процентная ставка, но и возможность позже, чем по условиям, прописаться по адресу жилого помещения, передает РИА «Новости».
«Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями», — пояснил Мишустин.
Ранее Мишустин сообщил, что правительство внесло изменения в действующие нормативные акты, чтобы поддержать добровольцев – участников спецоперации, в частности они смогут получать бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях.
Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»
Один из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*» уничтожен под Артемовском, сообщает издание «Страна.ua».
По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».
Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Минобороны:Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Вооруженные силы России в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
На донецком направлении возле Новоалександровки в ДНР была уничтожена украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, также возле поселка Мемрик российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
За сутки ПВО сбило четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожило пять украинских беспилотников возле Новой Каховки, Николаевки в Херсонской области, в Червоноармейском Запорожской области, Никольском Донецкой народной республики и Шипиловки в ЛНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нейтрализовали десять разведгрупп на купянском направлении.
Вооруженные силы России нанесли «массированный удар возмездия» за теракт в Брянской области
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Российские военные провели массированный удар возмездия по объектам украинской военной инфраструктуры в ответ на террористические атаки Киева в Брянской области, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного оружия, в том числе применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Повреждения получили ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, предприятия ОПК и обеспечивающие их объекты энергетики. Все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.
Уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок поставляемого Западом оружия, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что происшествие в Брянской области было однозначно квалифицировано как теракт. Он отмечал, что применение натовского оружия в ходе нападения на регион говорит о вовлеченности НАТО в конфликт.
Алаудинов заявил о большом числе пленных ВСУ в Артемовске
Российские военные за последние несколько дней взяли во время боев за Артемовск много пленных солдат ВСУ, большая часть из них прибыла с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, многие бойцы ВСУ находятся не в лучшем состоянии, потому что устали морально и физически. Об этом Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он отметил, что на передовую Киев бросает те силы и средства, которые не жалко. Людей отправляют в качестве пушечного мяса, а в это же время готовятся три корпуса, которые должны ударить в контрнаступлении, уточнил командир.
Сложилась двоякая ситуация: нельзя расслабляться, думая, что противник устал, необходимо делать свою работу, заявил Алаудинов.
Напомним, сейчас российские силы контролируют уже практически половину Артемовска.
ВСУ создали четыре группировки для обороны Артемовска
Пригожин: ВСУ создали четыре группировки для блокировки российских сил под Артемовском
Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
В Telegram-канале пресс-службы Пригожина основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке, передает ТАСС.
«ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил он.
По словам Пригожина, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.
В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
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Балицкий рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУ
Балицкий: Российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области
Российские силы организовали глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области, военные готовы к отражению возможного контрнаступления ВСУ, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, в регионе готовы к контрнаступлению ВСУ, построена двойная глубоко эшелонированная линия обороны, передает ТАСС.
Администрация отслеживает снабжение армии и помогает в вопросах обеспечения, на которое только за январь-февраль было потрачено около 400 млн рублей, отметил он.
По данным Балицкого, группировка ВСУ на подконтрольной Киеву территории региона составляет около 40 тыс. человек.
Ранее Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области.
Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
До этого сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины
Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил контуры безопасности России
Президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в своем блоге YouTube заявил, что нужно слушать то, что говорит Путин. Бывший офицер разведки США отметил, что оборонная промышленность России работает на полную мощность, и Путин защитит людей, за которых отвечает, передает RT.
По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, а это минимум 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что Путин «не блефует» и всегда открыто говорит о своих целях на Украине.
Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»
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«Воронка», которая образовалась в районе Артемовска, вынуждает Украину перебрасывать силы с других направлений. Поэтому ВСУ фактически оголили Сватово и Кременную, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные признали утрату наступательного потенциала в районе Сватово и Кременной.
«ВСУ наконец признали то, что де-факто произошло неделю, а то и две назад. Украина постепенно теряет свои позиции, им не хватает личного состава для полноценного ведения боев сразу на нескольких направлениях. Благодаря этому мы можем продвигаться в направлении Сватово и Кременной», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В районе Артемовска образовалась настоящая воронка, которая затягивает противника. И ВСУ вынуждены были оголить Сватово и Кременную. В том числе благодаря этому в ближайшее время мы можем увидеть усиление боевых действий на Северском и Харьковском направлениях», – полагает собеседник.
«Ситуация вокруг Северска напрямую зависит от Артемовска. Когда будет завершена эта операция, у России появится возможность отправить имеющиеся силы севернее. И я не исключаю, что после этого будет окончательно разбита линия Северск – Соледар – Артемовск», – объясняет экс-дипломат.
«Но Украина пока истошно пытается организовать сопротивление в Артемовске, несмотря на то что чуть ли не половина города под нашим контролем. С другой стороны, пока мы там перемалываем противника, он ослабевает на других направлениях. А это нам на руку», – заключил Мирошник.
Ранее офицер ВСУ Юрий Кочевенко сообщил, что в районе Сватово и Кременной у украинских войск практически не осталось возможностей для наступления, поскольку их «в три раза меньше», а ВС России существенно продвинулись. Кочевенко также предложил, что ВСУ могут оставить какой-то населенный пункт.
В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что после подъема грунтовых вод в районе Сватово украинские окопы затопило, и иностранные наемники начали отказываться находиться в таких условиях. Так, из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении были зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками.
Напомним, что в понедельник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.
Ранее немецкая газета Bild писала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Это решение, скорее всего, было поддержано ВСУ, однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.
Во вторник также стало известно, что Артемовск почти наполовину находится под контролем российских сил.
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Зеленский объяснил оборону Артемовска
Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать дорогу вглубь обороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
По его словам, в Киеве есть понимание того, что после Артемовска ВС России пойдут на Краматорск и Славянск. Дорога будет открыта на все Донецкое направление, сообщил Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».
Напомним, Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет больше символическое значение, а не стратегическое.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Киев решил усилить группировку ВСУ на западе Артемовска
Марочко заявил об усилении группировки ВСУ в Артемовке для предотвращения полного окружения
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Киев усиливает группировку на западном направлении в Артемовске (украинское название – Бахмут) для предотвращения полного окружения города, а также пытается сохранить под контролем оставшиеся пути снабжения, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на источники заявил, что отмечена переброска боеспособных подразделений на западе Артемовска. По его словам, противник усилил обстрелы из артиллерии со стороны Часова Яра. Также ВСУ пытаются усилить свои позиции на оставшихся дорогах снабжения в Артемовск, передает РИА «Новости».
Также Марочко сообщил, что возле поселков Новоселовское и Куземовка на Купянском направлении из-за больших потерь ВСУ пополняют ряды неподготовленными и неквалифицированными кадрами, из которых 80% не имели боевого опыта и не проходили обучения.
Со слов офицера, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности все соответствует допустимым значениям, но на самом деле по всем нормативам подразделения не являются боеготовыми.
Ранее появились сообщения об отступлении ВСУ от Артемовска «маленькими группами».
Юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города близ Артемовска в ДНР примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов рассказали газете ВЗГЛЯД о положении мирных жителей в Артемовске.
В ДНР рассказали о многоуровневых подземных коммуникациях ВСУ в Авдеевке
Донецкий депутат Бердичевский: Перемолоть ВСУ в Авдеевке будет непросто
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Несмотря на распутицу, ВСУ удается подвозить боеприпасы в Авдеевку. Россия делает все необходимое, чтобы установить контроль над трассами. Ситуацию осложняют выстроенные противником укрепления. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения.
«Авдеевка является одним из наиболее укрепленных противником районов. Его оборудование проводилось в течение восьми лет. Там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. Перемолоть ВСУ будет непросто», – считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Киев постоянно стягивает туда живую силу по проселочным и грунтовым дорогам. Весенняя распутица создает для них определенные проблемы, однако противник пока еще находит способы добраться до места. Необходимо перерезать трассы, которые могут быть задействованы ВСУ. Наша армия сейчас этим и занимается», – отмечает собеседник.
«Наиболее активно бои ведутся в районе промзоны. Нашей артиллерией накрываются скопления техники, которые сосредоточены неподалеку от коксохимического завода. Учитывая все укрепления, оценить точное число сил противника практически невозможно. Но с уверенностью можно сказать, что там «окопалось» несколько тысяч боевиков», – резюмирует Бердичевский.
Ранее стало известно, что российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения. Об этом сообщил командир взвода реактивного дивизиона «Корса» с позывным Игнат. Он подчеркнул, что войска РФ стремятся вызвать у противника снарядный голод и нехватку личного состава.
По его мнению, в настоящий момент осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам или асфальту. Задача военнослужащих России – перерезать имеющиеся коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой и над всеми прилегающими путями.
Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе промзоны слышна регулярная работа артиллерии РФ. Уточняется, что ведутся стрелковые бои.
Накануне в районах Тоненького и Авдеевки силы ДНР уничтожили склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России ликвидировала несколько опорных пунктов ВСУ на данном направлении.
Ожесточенные бои также проходят на подступах к Артемовску. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев усиливает группировку на западе города. По его словам, противник наращивает обстрелы из артиллерии со стороны Часова Яра. Также ВСУ пытаются укрепить позиции на оставшихся дорогах снабжения.
Марочко считает, что Киев пытается предотвратить полное окружение города. Накануне стало известно, что подразделения ВС Украины отступают от Артемовска «маленькими группами».
Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский назвал последствия сдачи Артемовска.
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В ВСУ признали утрату наступательного потенциала под Сватово и Кременной
Офицер ВСУ Кочевенко рассказал об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной
У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в эфире канала «Рада».
По его словам, в районе Сватово и Кременной ВС России существенно продвинулись, а ВСУ утратили наступательный потенциал, поскольку их «в три раза меньше», передает РИА «Новости».
Кочевенко также предложил сильно не переживать, если ВСУ оставят какой-нибудь населенный пункт.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил.
В ДНР объяснили связь между боями у Авдеевки и обстрелами Донецка
Советник Пушилина Гагин: Бои под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка
Бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка, заявил советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.
Гагин посетил передовые позиции под авдеевской промзоной, он отметил, что Киев вынужден растягивать технику по всей линии фронта, чтобы сдерживать российское наступление. Он заявил, что Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность не та, что была летом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава.
В Германии обосновали требование о прекращении обучения ВСУ в стране
Вальдемар Гердт: Шольц попытается «задушить» инициативу АдГ о прекращении обучения ВСУ в стране
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Требование «Альтернативы для Германии» (АдГ) больше не обучать ВСУ на территории страны вполне обоснованно. Но власти ФРГ попытаются скрыть документ от общественности, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт, комментируя соответствующую инициативу оппозиционной партии.
«Эффект от обращения «Альтернативы для Германии» будет только в том случае, если этот конфликт приобретет публичный характер. Сама инициатива направлена на создание антивоенного мировоззрения в обществе, на пробуждение тех, кто еще не понял, что мы уже фактически втянуты в военный конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Но проблема в том, что СМИ в Германии подконтрольны Штатам и Шольцу. Власти сделают все возможное, чтобы «задушить» предложение оппозиции, спрятать его от рядовых немцев. Наше население в большинстве своем даже не знает о том, что на территории ФРГ обучают и тренируют ВСУ. А те, кому это известно, объясняют происходящее помощью в урегулировании конфликта», – продолжил собеседник.
«Если же партии удастся добиться публичности, то население однозначно ее поддержит в этом требовании. И тогда Шольцу будет очень непросто переломить ситуацию в свою сторону. Любой здравомыслящий человек понимает, что даже плохой мир лучше, чем хорошая война», – заключил Гердт.
Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились в правительство страны с призывом запретить обучение украинских военных на территории государства. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст документа. Парламентарии также потребовали усилить политический вес Германии в рамках ЕС, чтобы помешать осуществить подготовку солдат для Киева на территории всего Евросоюза.
Отмечается, что через газету Welt am Sonntag депутатам стало известно о письме из Киева в сентябре 2022 года с просьбой подготовить до девяти бригад до 5000 человек каждая. Эта просьба была одобрена министрами иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября прошлого года.
По мнению депутатов, обучая военных для Украины, «Германия может стать воюющей стороной» вопреки общественному мнению. «Германия уже несколько месяцев обучает украинских солдат (например, как обращаться с танковой гаубицей 2000 и зенитной пушкой Gepard)», – приводит издание заявление немецких депутатов.
В феврале депутат Бундестага от АдГ Штеффен Котре упрекнул правительство ФРГ в замалчивании реальных расходов на помощь Украине. По его словам, только до 3 февраля 2023 года дополнительно на обучение украинских солдат пришлось около 18,5 млн евро.
По данным издания Der Spiegel, с начала СВО обучение управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, в ФРГ прошли около 1,5 тыс. украинских солдат. А еще одна подготовка военных ВСУ к управлению танками Leopard–2 должна была начаться в феврале этого года.
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