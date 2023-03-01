Правительство утвердило порядок оказания медицинской помощи добровольцам-участникам СВО

Правительство внесло изменения в действующие нормативные акты, чтобы поддержать добровольцев – участников спецоперации, в частности они смогут получать бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Глава правительства напомнил, что в послании Федеральному собранию президент определил задачи, которые стоят перед страной, и отдельно поблагодарил граждан России, в том числе тех, кто круглосуточно работает на оборонных заводах, строит фортификационные сооружения, оказывает помощь раненым и поддерживает военнослужащих.

«Пристальное внимание надо уделить доведению до всех участников СВО и их семей принятых мер социальной поддержки и денежного довольствия. Важно, чтобы они предоставлялись без лишней бюрократии и административных проволочек», – приводятся слова Мишустина в Telegram-канале правительства.

Так, правительство утвердило порядок оказания медицинской помощи участникам добровольческих формирований. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях.

Тамже им будут предоставлены лекарства, а при необходимости и медизделия по назначению врача из военно-медицинской организации, в том числе за счет средств ОМС. За предоставление лечения будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование.

«Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись», – подчеркнул Мишустин.

Правительство упростило оформление региональных мер социальной поддержки мобилизованным и членам их семей. Целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Мишустин рассказал об упрощении и ускорении процесса их получения.

Теперь региональные органы власти, предоставляющие меры соцподдержки, смогут получать сведения о факте мобилизации благодаря электронному взаимодействию между ведомствами. Это освободит граждан от необходимости тратить время на предоставление документов, подтверждающих право на льготы и выплаты.

Помимо региональных мер поддержки мобилизованным и членам их семей на федеральном уровне предоставлены: отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.