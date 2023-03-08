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Глава ВТБ Костин заявил о важности юаня для России
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Китайская валюта юань в скором времени должна стать для России равной доллару и евро валютой, в которой будут проводиться расчеты, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Россия будет проводить расчеты в китайской валюте, в том числе, возможно даже в торговле с другими странами, заявил Костин французскому изданию Les Echos, передает РБК.
Костин сказал: «Я больше ничего не хочу оплачивать в долларах».
Также в интервью он заявил, что в отношениях России и Запада «вскрылся абсцесс», и произошло это именно из-за того, что западные страны не учитывают российские интересы.
Британскую журналистку удивила жизнь в России после года санкций
Журналист Daily Mail Рид удивилась отсутствию дефицита продуктов в России после года санкций
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Британские супермаркеты испытывают дефицит овощей и других продуктов, не могут оплачивать счета за свет и отопление, в то время как жители России, находящейся под санкциями, подобных проблем не испытывают, пишет журналист Daily Mail Сью Рид.
Автор пишет, что фотографии из магазинов и фудкортов Перми говорят о том, что «хваленые западные санкции» в отношении России не оказывают сильного воздействия. Между тем, в британских магазинах наблюдается ограничение продаж помидоров, огурцов, перца и листового салата, фермеры вынуждены отказываться от выращивания овощей в теплицах зимой из-за больших затрат на электроэнергию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По словам журналистки, жители Перми не испытывают проблем в недорогой еде, кроме того овощи можно выращивать в теплице даже суровой зимой из-за дешевого газа. Она также отметила, что фрукты Россия импортирует из дружественных стран, россиянам не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива.
Жители Перми – 67-летний научный работник британец Джон и его супруга Елена, бывший преподаватель вуза – рассказали Рид, что никакого кризиса не ощущают, и не страдают от санкций, в то время, как в Британии пустеют полки. По словам Джона и Елены, за «большую и шикарную» квартиру они платят 11,5 тыс. рублей вместе с отоплением, водоснабжением и вывозом мусора. Кроме того, у семьи есть дача за городом, где они проводят теплое время года.
Как пишет Рид, в Перми на смену европейским магазинам одежды пришли российские аналоги. Журналистка задалась вопросом, кто выигрывает экономическую войну, если России санкции совсем не вредят, во всяком случае простой народ ничего не заметил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
Москалькова опубликовал список солдат, которых Киев отказался обменивать
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Всего в списке 70 имен с датами рождения. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, Украина отказывается забирать в рамках обмена.
«Делайте выводы», – написала она.
Накануне в Telegram Москалькова писала: «К сожалению, вместо достигнутой договоренности «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять только 90 человек».
Во вторник Минобороны сообщило, что с подконтрольных украинской стороне территорий вернулись 90 российских военнослужащих.
Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
Экс-посол ЛНР в России Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
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Более половины Артемовска находится под контролем российских подразделений, положение противника достаточно тяжелое. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ЧВК «Вагнер» контроля над восточной частью города.
«Сейчас в Артемовске идет плановое продвижение, тяжелая работа по зачистке города. Уже более половины города контролируются нами. Основную роль в продвижении играют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», – отметил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Подразделениям противника невозможно устоять под таким давлением. Город, по сути, в клещах, всего одна дорога осталась у ВСУ для ротаций и подвоза обеспечения, однако она грунтовая и в силу погодных условий в Донбассе использовать ее достаточно сложно», – добавил собеседник.
«По разным данным, в городе остается от 12 до 15 тысяч бойцов противника. И при той постановке вопроса, которую сейчас формулируют киевские власти, – они обречены попасть в котел. А что будет с ними дальше, уже мало кого волнует – и среди украинского руководства, и среди западных кураторов», – полагает он.
«Киев пытается хоть сколько-то сохранить символизм города, чтобы продолжать делать хорошую мину при плохой игре, причем в основном для западного зрителя и спонсоров. Именно от успехов на фронте зависит получение Украиной новых поставок военной помощи», – считает Мирошник.
«ВСУ выстраивают вторую линию обороны в Часов Яре, сейчас там идут артиллерийские дуэли. Все большая часть Артемовска постепенно переходит под наш контроль. Обстановка в городе тяжелая», – отметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Дорог, не находящихся под нашим артиллерийским контролем, уже нет. Противник пытается передвигаться по грунтовым и проселочным дорогам, что очень проблематично. Однако ВСУ будут из последних сил держаться за город, поскольку на этой «крепости» строится сейчас большая идеологическая и пропагандистская линия киевского режима», – добавил он.
«Вместе с тем, все это мне напоминает нахождение немецкого фельдмаршала Паульса в Сталинграде, когда все газеты гитлеровской Германии писали об успехах шестой немецкой армии. А чем в итоге все закончилось, мы с вами прекрасно знаем», – акцентировал парламентарий.
Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ЧВК полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
Во вторник Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил. В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении, но эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений.
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США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
В Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
Yle: Жители Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
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Решение властей Финляндии закрыть границы с Россией лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также возможности заправиться дешевым бензином и сходить в парикмахерскую, пишет портал Yle.
Авторы публикации отмечают, что жизнь в приграничных с Россией регионов Финляндии затихла. Они сравнили ситуацию с событиями 1918 года, когда Финляндия, оборвала связи с Россией, обрела независимость. Тогда, по словам журналистов, многим финнам не понравилось решение властей, также страдают от закрытия границ и сейчас, передает ФАН.
Как пишет Yle, закрытие границы лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также стало проблемой для торговли. По словам авторов, жители хотят снова приезжать в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться.
Ранее СМИ сообщили, что рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией.
В октябре представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус заявила о закрытии финской границы для туристов из России.
Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Минобороны:Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Вооруженные силы России в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
На донецком направлении возле Новоалександровки в ДНР была уничтожена украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, также возле поселка Мемрик российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
За сутки ПВО сбило четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожило пять украинских беспилотников возле Новой Каховки, Николаевки в Херсонской области, в Червоноармейском Запорожской области, Никольском Донецкой народной республики и Шипиловки в ЛНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нейтрализовали десять разведгрупп на купянском направлении.
Путин обещал «навести справочки» о здоровье военкора Влады Луговской
Путин в шутку пригрозил кулаком военкору Владе Луговской за побег из госпиталя
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Президент РФ Владимир Путин шутливо пригрозил награжденной орденом Мужества раненой 16-летней сотруднице херсонской телерадиокомпании (ТРК) «Таврия» Владе Луговской, и обещал «навести справочки» о состоянии ее здоровья.
После церемонии вручения государственных наград президент спросил у журналиста при каких обстоятельствах ее ранило. «Я наведу справочки о вашем здоровье», – пообещал Путин, передает ТАСС.
Луговская рассказала, что попала под обстрел кассетными снарядами, одна дробь залетела в грудь, пробила ее насквозь и застряла около ребра.Девушка сказала президенту, что не почувствовала сначала боли. «Сейчас нормально себя чувствуете?» – уточнил президент. «Ну, относительно», – призналась девушка и пожала плечами.
Она призналась, что сбежала из больницы в Симферополе, где «всех врачей достала», потому что скорее хотела вернуться к работе.
«Зачем сбежала из больницы?!» – строго спросил Путин, грозя пальцем, а затем шутливо – кулаком. «Я приехала сюда работать, потом получилось так, что опять попала здесь в больницу, потому что воспаление в ране пошло», – поспешила оправдаться Влада.
Влада Луговская учится 11 классе, совмещает учебу и работу, собралась поступать на факультет журналистики.
Напомним, на церемонии вручения госнаград в Кремле присутствовали 20 женщин. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы.
Польские военные устыдились своих автоматов Grot
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Польский автомат Grot, поставляемый киевскому режиму, имеет массу недостатков и постоянно клинит, польским военным стало стыдно перед украинскими из-за качества этого оружия.
Стрельбы, в ходе которых выявили недостатки оружия, проводились в январе, после них польские военнослужащие разработали служебную записку командованию о дефектах Grot, выявленных в ходе учений, пишет польское издание Onet, передает ТАСС.
В ней отмечается, что автомат постоянно заклинивал, у многих единиц отваливались детали, а солдаты сообщали о низкой точности стрельбы и проблем с прицелом. Портал указал, что польским военным стало стыдно перед украинскими за качество автоматов.
Один из членов спецназа пояснил порталу, что заклинивание в критические моменты означает для военного смерть, и такое количество недостатков заставляет солдат терять доверие к оружию.
В выводах записки говорится, что автомату нужна серьезная модернизация.
При этом польское военное ведомство полагает, что эти автоматы «отлично работают на реальном поле боя, часто в экстремальных условиях».
В январе глава польского минобороны Мариуш Блащак сообщал о дополнительных закупках Grot для польской армии, 70 тыс. единиц должна была поставить фабрика «Лучник» из Радома. Министр особо отмечал, что этот автомат «уважают» в Польше и на Украине.
Столтенберг ответил на вопрос о подрыве «Северных потоков»
Столтенберг сказал, что не знает, кто подорвал «Северные потоки»
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не в курсе, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
НАТО все еще не смогло определить, кто стоит за подрывами газопроводов, продолжается расследование, нужно дождаться его окончания, заявил Столтенберг, передает РИА «Новости».
Напомним, несколько западных изданий сообщили о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит некая проукраинская группа, якобы не имеющая отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Британская газета Times заявила, что у террористов был некий спонсор, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с Зеленским.
О непричастности Киева к этому теракту заявлял и глава украинского минобороны Алексей Резников.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал на несостоятельность версии о «проукраинской группировке» и невозможность совершить такой подрыв без спецслужб.
Кадыров прокомментировал кражу скакуна в Чехии
Рамзан Кадыров усомнился в случайной краже его чистокровного скакуна Зазу в Чехии
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Дорогостоящего чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, который находится под санкциями, не могли случайно украсть из конюшни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни заявил в своем Telegram-канале, что не верит в случайности в связи с кражей его коня, попавшего под санкции, в Чехии. Он заявил, что конокрады не могут быть настолько глупы и хитры, чтобы украсть санкционную лошадь, и чтобы их не нашла полиция.
Он также заявил, что СМИ занизили стоимость его скакуна, оценив с 18 тыс.долларов, предположив, что занижение цены искусственное, связанное с финансовыми махинациями тех, кто за ним ухаживает. По его словам, Зазу стоит не менее 10 млн долларов.
Кадыров также возмутился, что дорогостоящего чистокровного скакуна смогли легко забрать из конюшни.
«Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней», – написал он, добавив, что переживает за судьбу скакуна.
Ранее СМИ сообщили, что из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии неизвестные украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, принадлежавшего Рамзану Кадырову.
По данным издания, украденный жеребец принадлежит Кадырову, якобы это часть имущества президента Чечни, которая была заморожена в Чехии в связи с санкциями.
Захарова отреагировала на слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над словами главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о законе об иноагентах в Грузии, отметив, что теперь стало понятно, почему США не в Евросоюзе.
Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Борреля, подметила, что США все еще не в Европейском союзе, поскольку там закон об иноагентах действует с 1938 года.
Ранее Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.
Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
До этого сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины
Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил контуры безопасности России
Президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в своем блоге YouTube заявил, что нужно слушать то, что говорит Путин. Бывший офицер разведки США отметил, что оборонная промышленность России работает на полную мощность, и Путин защитит людей, за которых отвечает, передает RT.
По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, а это минимум 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что Путин «не блефует» и всегда открыто говорит о своих целях на Украине.
Times: Запад знает украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
Times: Подрыв «Северных потоков» спонсировал украинский бизнесмен
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Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», он не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Times.
В сообщении издания говорится, что в разведывательных кургах имя предполагаемого украинского частного спонсора подрыва «Северных потоков» циркулируется несколько месяцев. Подчеркивается, что таинственный спонсор не связан с Зеленским, передает РИА «Новости».
Как предполагает газета, чиновники НАТО таким образом решили защитить Украину от публичного спора с ФРГ.
The Times со ссылкой на источники пишет, что спустя неделю после теракта на газопроводах разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоит «частное предприятие с Украины».
Газета пишет: разведчики заявили, что информация о спонсоре и его имя не будет обнародовано. Также было велено уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается.
Ранее глава МО ФРГ Писториус не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины и назвал гипотетическими сообщения о причастности к теракту проукраинских организаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.
Президент Грузии поддержала из Нью-Йорка протестующих в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили заявила в США о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать закон об иноагентах
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, пообещав ветировать документ.
Президент Грузии обратилась к участникам акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси из Нью-Йорка. Зурабишвили заявила в видеообращении на фоне статуи Свободы о своей поддержке протестующих против законопроекта об иноагентах, выступив с утверждением, что они якобы представляют свободную Грузию, передает ТАСС.
Президент Грузии также заявила, что законопроект об иноагентах, против которого выступают участники акции протеста в Тбилиси, не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, выступив с утверждением, что он, якобы, был подписан под диктовку Москвы.
Ранее режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки.