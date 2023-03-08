Глава ВТБ Костин заявил об «абсцессе» в отношениях России и Запада

Отсутствие учета российских интересов у западных стран привело к «абсцессу» в отношениях с Россией, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью.

Костин в интервью Les Echos заявил, что до сих пор получает поздравительные открытки на Новый год от руководителей европейских банков, но публично все они говорят, что сейчас глава ВТБ «токсичен», передает РБК.

При этом он пояснил, что не был «таким токсичным» до недавней поры. Сейчас между Москвой и Западом «вскрылся абсцесс».

«С одной стороны, конечно, никто не радуется военным действия в Европе. Но с другой стороны, мы ощущаем опасность для страны и для нас самих», – заметил он, пояснив, что угрозу создали западные страны, не учитывавшие российские интересы.

Глава ВТБ добавил, что кража российских активов на Западе – это серьезный удар, но Россия смогла создать надежную финансовую систему, позволяющую «держать удар».

Российская экономика оказалась устойчивей иранской после введенных схожих санкций, сказал Костин. По его словам, эффект санкционного давления снижается за счет «возникновения новой экономики на месте старой».

Западные страны намеренно бьют по российской экономике, но страна не находится в изоляции, поскольку другая половина мира осуществляет с ней экономическое взаимодействие.

Накануне президент Владимир Путин отметил, что непростая ситуация на фоне санкций может стать для России мощнейшим шагом к суверенизации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень.