Муж блогера Лерчек объяснил происхождение слитков золота

Найденные в доме блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема золотые слитки семейная пара получила в банке, об этом заявил глава семейства.

Банк таким образом якобы «заморозил» деньги и выдал вместо долларов их золотом, заявил Чекалин в социальных сетях, передает телеканал 360.

По его словам, в этом году он в первый раз ничего не подарил супруге на Международный женский день.

Его жена сообщила, что в семье все хорошо.

В квартире супругов прошли обыски по делу о неуплате налогов на 311 млн рублей. Во время расследования Чекалина будет находиться под подпиской о невыезде. Обвинение уже предъявлено.