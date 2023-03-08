Всероссийский студенческий корпус спасателей поздравил женщин с 8 Марта

В разных регионах России добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) поздравили женщин с Международным женским днем.

В 2023 году впервые праздничные акции студентов-спасателей прошли в четырех новых субъектах Российской Федерации. Добровольцы ВСКС дарили цветы, открытки, сладкие подарки сотрудницам спецслужб, медицинских учреждений, врачам и медсестрам, находящимся на службе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Студенты-спасатели уделили особое внимание учителям – в преддверии праздника студенты-спасатели поздравили женщин в школах и других образовательных учреждениях.

Добровольцы ВСКС заглянули к семьям мобилизованных граждан, подарили цветы и поздравили матерей, сестер и жен военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Свыше 1 тыс. добровольцев корпуса приняли участие в поздравлениях.

Одна из самых масштабных акций прошла в Луганской народной республике. Добровольцы ВСКС, студенты Института гражданской защиты ЛГУ имени Владимира Даля поздравили свыше 6,5 тыс. женщин.

«Мы находимся в ЛНР и поздравляем сильных женщин, у которых мужья, сыновья, отцы мобилизованы. Поздравляем с Международным женским днем, сегодня им нужна поддержка. Это наш тыл. Хочется, чтобы наши прекрасные девушки, женщины улыбались как можно чаще, и не только в праздник», – отметил член Общественной палаты и руководитель ВСКС Евгений Козеев.

По всей России с самого утра добровольцы спешили поздравить женщин, находящихся в праздничный день на работе.

«Сегодня мы от всего сердца поздравляем женщин, находящихся в свой праздник на службе – на оперативных дежурствах, работающих в скорых медицинских подстанциях Свердловской области, которые несмотря на праздник, выполняют свой профессиональный долг ради нас. Мы хотим в очередной раз поблагодарить их за нелёгкий и важнейший труд, сказать нашим прекрасным женщинам, как мы их ценим, порадовать их и подарить весеннее настроение», – поделился доброволец Свердловского регионального отделения ВСКС, спасатель третьего класса Даниил Шестаков.