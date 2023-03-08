Российские военнослужащие с передовой поздравили женщин с праздником

«Народный фронт» организовал поздравление родных женщин участников СВО в торжественной обстановке, вручил им подарки и цветы, всего в 21 регион страны было доставлено 2 тыс. поздравлений.

По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, на передовой были записаны обращения военнослужащих своим родным и близким. Волонтеры и молодежное крыло «Народного фронта» отправились к домой к бойцам, чтобы поздравить их мам, бабушек, жен, сестер и всех, кого они хотели бы поздравить в этот день, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Таким образом было доставлено более 2 тыс. поздравлений в 21 регионе России, несколько встреч с родными военных прошли в торжественной обстановке в больших аудиториях.

Так, в Екатеринбурге «Народный фронт» организовал поздравление родственников военных вместе компанией «Сима-ленд» в присутствии тысячи сотрудников организации.

«Моя любимая и дорогая Иринка, от всего сердца поздравляю тебя с 8 Марта. Ты – моя сила и моя опора. Благодаря тебе я понимаю, для чего я живу. Я очень сильно хочу вернуться домой к тебе и детям. Все, что мы сейчас с ребятами делаем, это все для того, чтобы наши дети жили в правильном мире, с нашими ценностями и чтили великую победу наших предков. Я вас люблю, целую и обязательно вернусь. С праздником, мои родные девчонки, люблю и обнимаю вас. Папа соскучился», – обратился один из бойцов с передовой к супруге.

Женщина эмоционально восприняла подарок, так как не ожидала такого приятного сюрприза.

В городе Энгельсе Саратовской области Народный фронт организовал кинопоказ, где перед началом сеанса с большого экрана женщины услышали слова благодарности и поздравления от бойцов.

«Дорогие наши девушки, женщины, матери, сестры, жены, от всей души хочу поблагодарить вас за поддержку и заботу, которые вы нам оказываете. За те поступки, которые вы делаете для нас, за гуманитарную помощь, за окопные свечи, за посылки. В частности, хочу поздравить свою маму Наталью Борисовну. Победа будет за нами», – поздравил сын свою маму и других землячек.

«Спасибо большое. Я его очень люблю и жду, пусть будет там осторожным и возвращается целым и здоровым», – поделилась эмоциями жительница Саратовской области Наталья.