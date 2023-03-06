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На Украине захотели «истощить блокадой» Крым
Полковник ВСУ Черник заявил о намерении Киева «истощить блокадой» население Крыма
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Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, для этого необходимо разрушить Крымский мост при помощи дальнобойных ракет и авиации, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник.
Черник считает, что с точки зрения военной логики блокада Крыма на истощение не такое «прям сверхсложное задание». Он заявил, что для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост, для чего необходимы дальнобойные ракеты и американские F-16 в больших количествах, передает РИА «Новости».
Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
В Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Шольц назвал условие для гарантий безопасности Украины
Шольц заявил о готовности Запада предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN выразил уверенность, что Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта.
При этом он отметил, что время для этого еще не пришло, передает ТАСС.
Кроме того, Шольц рассказал, что оборонное производство в Германии будет постоянно расти. Он считает, что постоянное производство увеличит мощности ФРГ и усилит безопасность.
Шольц добавил, что в 2023 году правительство Германии «заключит все необходимые соглашения с оборонной промышленностью о том, что та будет предоставлять» властям.
Также в интервью канцлер высказал мнение, что поставки вооружений Китаем в Россию повлекли бы за собой последствия для Пекина.
«Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными», – добавил он.
Также Шольц заявил, что Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок Киева, вместо украинцев, так он ответил на вопрос о том, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.
Напомним, в ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.
Ранее СМИ сообщали, что вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
До этого президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.
WSJ: Украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений
Часть наиболее подготовленных подразделений украинских войск разгромлены в районе Артемовска (украинское название Бахмут) в последние месяцы, сообщила газета Wall Street Journal.
Отмечается, что бригады в районе города различаются по уровню подготовки и не всегда могут должным образом взаимодействовать друг с другом. Один из украинских командиров рассказал, что его позиции были захвачены из-за того, что ближайший батальон был создан из добровольцев и покинул свой район без предупреждения, передает РИА «Новости».
Напомним, второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
Российские войска за сутки уничтожили 540 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.
В Минобороны уточнили, что за сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».
Ведомство подчеркнуло, что на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.
«В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Также в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.
Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, указали в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области.
Bloomberg: Ссора Германии и Польши грозит подорвать поставки оружия Киеву
Поставкам оружия на Украину может угрожать напряжение в отношениях между Германией и Польшей, сообщило агентство Bloomberg.
Как напоминает издание, Варшава постоянно обвиняла Берлин в задержке отправки танков ВСУ. При этом, когда канцлер Германии Олаф Шольц одобрил поставку «Леопардов», Польша сама с трудом выполнила обязательство, передает РИА «Новости».
Также Варшава уже более года требует от Берлина выплатить 1,3 трлн долларов репараций, напомнили в статье.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что не проходит и недели, чтобы Варшава не нагрубила Берлину. То один польский министр заявит, что ФРГ «сама виновата» в украинском конфликте, потому что «годами укрепляла силу» России. То другой попеняет за медлительность в поставке Киеву «Леопардов». Третий напомнит, что Польша по-прежнему ждет репараций за преступления Гитлера.
Сенатор Климов: США используют лазейки в ДНЯО и не собираются от этого отказываться
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США уворачиваются от предложений России не иметь ядерного оружия за пределами своих границ, при этом численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов, комментируя очередную годовщину вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Договор о нераспространении ядерного оружия по большому счету важен всему миру. То есть и странам, которые обладают таким оружием, и всем остальным государствам. Он хоть и не абсолютно, но в значительной мере сдерживает расползание этого очень опасного оружия», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«России, США, Китаю, Франции и Великобритании не выгодно, чтобы «клуб обладателей ядерного оружия» разрастался несмотря на то, что вопросы о каких-то совместных интересах этих стран кажутся довольно парадоксальными в нынешней ситуации. А между тем расширение этого круга потихоньку происходит. Помимо вышеперечисленных государств, есть и другие страны, которые не скрывают наличие ядерного оружия», – отметил сенатор.
Рассуждая о взаимоотношениях США и России в рамках данного договора, Климов отметил, что «несмотря на сдерживающую функцию, американцы предпринимают всяческие попытки его обойти». «Например, они уворачиваются от наших предложений не иметь ядерного оружия за пределами своих границ. У нас нет ни оружия за пределами страны, ни планов по его размещению, в отличие от США», – подчеркнул он.
Собеседник акцентировал внимание на том, что численность ядерного оружия США на территории Европы не раскрывается. «Они используют лазейки в договоре и не собираются от этого отказываться», – отметил парламентарий.
Климов также указал на отсутствие значимой роли ООН и в частности МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия. «Принимать решения в этой сфере могут лишь несколько государств, причем почти все они представлены среди постоянных членов Совбеза ООН. В свою очередь МАГАТЭ может только контролировать исполнение решений, выработанных этими странами», – сказал он.
«Стоит также отметить, что МАГАТЭ в значительной степени находится под влиянием Соединенных Штатов, поскольку в состав организации входит много государств, подконтрольных американцам, в том числе все страны НАТО. Поэтому говорить об объективности, особенно в нынешних условиях, практически не приходится», – заключил сенатор.
Напомним, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. 11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.
Осенью посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования. Он отметил, что российский арсенал вооружений не представляет угрозы для США. Ранее сообщалось, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о приостановке Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). «Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», – подчеркнул президент.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США.
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В США сравнили призыв забрать Крым у России с возвратом Техаса Мексике
Американский журналист Наполитано сравнил призывы Запада забрать Крым у России с идеей передать Техас Мексике
Американский журналист, ведущий Youtube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано сравнил призывы Запада забрать Крым у России с идеей передать Техас Мексике.
Наполитано подчеркнул, что идея Запада об «освобождении» Крыма от России глупа и абсурдна. По его словам, это все равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике, передает РИА «Новости».
Ранее опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.
В ДНР заявили о полной зачистке от украинских силовиков ж/д станции Ступки в Артемовске
НМ ДНР: Завершилась зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска
Зачистка железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска полностью завершилась, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как сообщили в Народной милиции ДНР, штурм и зачистка станции Ступки на севере Артемовска завершились, район полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», передает ТАСС.
Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут). Также командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что получил приказ покинуть город.
В ЛНР рассказали об украинских дезертирах под Кременной
Марочко: Группа украинских дезертиров скрывается от командования под Кременной
Группа солдат Вооруженных сил Украины, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременной, расположенного в ЛНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, между Григоровкой и Белогоровкой обнаружена группа военнослужащих ВСУ, которая оборудует место для проживания, маскируется и при этом не ведет боевых действий, передает ТАСС.
Марочко предположил, что это украинские дезертиры, отказавшиеся воевать и скрывающиеся от командования.
Ранее Марочко сообщил, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил.
В Запорожскую область перебросили обучавшихся в Британии солдат ВСУ
Рогов: В Запорожскую область перебросили обучавшихся в Британии солдат ВСУ
Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, в Запорожье прибыло порядка 3,5 ты. украинских боевиков, прошедших месячное обучение в Британии, передает РИА «Новости».
Ранее попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко сообщил, что прошедшие 21 день обучения в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя.
NR: Запад готовит раздел Украины надвое
Страны Запада во главе с США планируют закончить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская при этом раздел страны на две части, заявил обозреватель National Review Ноа Ротман.
Ротман считает, что ВСУ не смогут выйти на границы 1991 года. Кроме того, контрнаступление и захват Донбасса и Крыма обойдутся Западу слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов, техники, передает РИА «Новости».
Россия со своей стороны, пишет автор, не собирется уступать, в такой ситуации наиболее реалистичным выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров.
Ранее сообщалось, что невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму.
Артиллерия ВС России уничтожила три гаубицы ВСУ под Херсоном
Гаубицы Д-30, 2С1 «Гвоздика» и «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила российская артиллерия за прошедшие сутки на херсонском направлении, сообщил представитель экстренных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, в районе Благовещенского артиллерией ВС России была уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом, в районе населенного пункта Днепровское уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика», а в районе Ромашково артиллерийским огнем уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом.
Напомним, в субботу на Херсонском направлении были уничтожены более 70 бойцов ВСУ, 20 автомобилей, американская артсистема М777 и гаубица Д-30.
Диверсанты ВСУ активизировались на Купянском направлении
Активизация работы украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) отмечается российскими военными на купянском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на купянском направлении из районов населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское и Мясожаровка замечено выдвижение в сторону позиций ВС России малых групп противника, которые пытаются собрать информацию о российских войсках и выявить слабые места в обороне, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Тимковка в Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
В США рассказали, что вынудит Запад отказаться от Украины
Washington Times: Усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву
Невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
В статье утверждается, что неспособность администрации Байдена объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает, передает РИА «Новости».
Маккен пишет, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а потому в скором времени устанут от отправки десятков миллиардов долларов за границу, Россия же останется непобежденной.
Также отмечается, что мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Все это говорит о том, что для США настало время начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.
Ранее сообщалось, что Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.
Телеведущий Соловьев сообщил, что попал под обстрел в ДНР
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что попал под обстрел во время поездки ДНР.
По его словам, он ехал к «тихоокеанским морпехам 155-й гвардейской бригады морской пехоты, они штурмуют Угледар», когда произошла утечка информации о том, что он должен быть именно в этом подразделении, передает РИА «Новости».
«И за нами стали охотиться, во время нашей беседы с морпехами начались «прилеты», они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало», – заявил Соловьев.
Телеведущий отметил, что обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло с журналистом ТАСС и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ на территории Запорожской области.