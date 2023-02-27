Кремль исключил возможность «возвращения» Крыма Украине

Песков: Не представляются обстоятельства, при которых возможно «возвращение» Крыма Украине

Крым является неотъемлемой частью России, в Кремле не могут представить обстоятельства, при которых возможно его «возвращение» Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент США Джо Байден заявил, что США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускают, что «сразу вернуть Крым не удастся», при этом он отметил, что может представить обстоятельства, при которых удастся «вернуть полуостров».

Песков в ответ на слова Байдена заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельства, при которых возможно так называемое возвращение Крыма Украине, потому что регион является неотъемлемой частью России, передает РИА «Новости».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, за вхождение в состав России проголосовали 96,77% избирателей, а в Севастополе – 95,6% избирателей.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.