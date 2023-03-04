|
|
Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь
Саудовская Аравия направила Украине 168 тонн гуманитарной помощи
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В аэропорт польского города Жешув два самолета доставили из Саудовской Аравии 168 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщило Саудовское агентство печати (САП).
По сведениям САП, направленный Саудовской Аравией гуманитарный груз состоит из строительных материалов, электрических генераторов и медикаментов, передает ТАСС.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
|
|
Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.
Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
|
|
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.
Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.
На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.
Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.
Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск
Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).
Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».
В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».
Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.
Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.
ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.
Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».
На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.
Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.
Американский журналист рассказал об украинском «списке смерти» из-за Крыма
Американский журналист Блюменталь: Киев вносит в «список смерти» представителей СМИ, раскрывших правду о Крыме
Киев составляет «список смерти» журналистов, раскрывающих неудобную для украинских властей правду о жизни в Крыму, однако на Западе этот факт предпочитают замалчивать, заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Американский журналист на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что репортер телеканала NBC, рассказавший правду о Крыме, попал в «список смерти» наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, передает РИА «Новости».
Блюменталь задался вопросами, расскажет ли NBC об этом и будет ли «свободная пресса» осуждать это.
Напомним, корреспондент NBC Симмонс Кир посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева». Украинские власти выразили «беспокойство» в связи с таким сюжетом американского телеканала. Симмонса Кира внесли в базу сайта «Миротворец».
МИД: Убийства в Брянской области совершены из оружия НАТО
МИД сообщил об использовании натовского оружия диверсантами в Брянской области
Украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников, говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве отметили, что киевские власти неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО.
Россия сделала соответствующие выводы из случившегося, правоохранительные органы начали расследование. «Данное преступление не останется безнаказанным», говорится на сайте Министерства иностранных дел.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека, терактом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ взорвали все мосты на подступах к Артемовску
Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут), рассказал российский военный.
Боец группы «Вагнер» сообщил РИА «Новости», что при отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким методом, по его словам, они хотят задержать продвижение российских сил. ВСУ уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску, уточнил он.
Ранее в пятницу основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
Российского летчика приговорили к 12 годам тюрьмы на Украине
Офис генпрокурора Украины: Суд приговорил российского военного летчика к 12 годам лишения свободы
Суд на Украине приговорил российского военного летчика, самолет которого, как утверждается, упал под Харьковом в начале марта прошлого года, к 12 годам лишения свободы, сообщил офис генпрокурора Украины.
Как сообщили в ведомстве, пилот ВС России признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, его приговорили к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС.
Имя летчика офис генпрокурора не называет.
Ранее прокуратура Черниговской области направила в суд материалы дело против российского военного летчика, чей самолет сбили в марте 2022 года.
Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских сил в ЛНР
|
|
Российские десантники пресекли попытку прорыва вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике.
Как сообщил РИА «Новости» командир подразделения с позывным «Самара», «укрофашисты» предприняли новую попытку приблизиться «к переднему краю», однако благодаря разведке, проведенной как с наблюдательных постов, так и с воздуха, противника обнаружили еще на подступах.
Он рассказал, что боевикам незамедлительно нанесли удар минометами и другим вооружением, в результате противник разбежался разрозненными группами по лесу.
Вычисляя противника с воздуха, добавил командир, расчеты АГС (гранатометы) нанесли огневое поражение по разрозненному противнику, сосредоточенным огнем РПГ и стрелкового оружия с российской стороны противника уничтожили.
Источник уточнил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров. По его словам, украинские боевики каждый день стремятся подойти ближе к позициям российских сил, однако их удается засечь еще на подходах.
Ранее в пятницу сообщалось, что ВСУ попытались контратаковать в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в ЛНР, но попытка оказалась неудачной.
В Сербии опровергли поставки вооружения на Украину
Сербское оборонное предприятие опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину
|
|
Ни одна мина или ракета производства компании «Крушик» с начала конфликта на Украине не была предоставлена ни одной из сторон, прилагаемые к сообщениям о продаже оружия на Украину «документы» подложны, сообщило руководство сербского предприятия.
Руководство предприятия назвало недостоверной информацию о предположительных поставках 122 мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину. Подчеркивается, что продажи на этот рынок не было, не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, передает РИА «Новости».
В официальном релизе компании указано, что сообщения в СМИ построены на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, опубликовав части документа на бланке предприятия и сертификата конечного пользователя.
«Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ», – говорится в сообщении. Там же указано, что документ относится к 122 мм ракетам «Град–2000» дальности 40 км.
Также опубликована первая страница сертификата конечного пользователя на количество 3,5 тыс. ракет М-21 «Град» дальности 20 км. На предприятии пояснили, что такие ракеты компании «Крушик» не имеют подобной кодификации.
«Кто-то намеренно хотел нанести ущерб «Крушику», но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – подчеркнуло руководство оборонного предприятия.
Отмечается, что ни одна мина или ракета производства «Крушик» с начала конфликта на Украине не была продана ни одной из противоборствующих сторон.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.
Во Франции рассказали о скрываемых Западом фактах об Украине
Французский политик Асселино: Западу все труднее скрывать неудачи армии Украины
|
|
Западу все труднее скрывать факты о неудачах ВСУ и о мнении украинцев о конфликте, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
Политик прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Америке придется отправить своих «сыновей и дочерей» на войну против России ради «защиты НАТО», передает РИА «Новости».
По словам Асселино, это заявление Зеленского свидетельствует о фактах, которые ЕС и США с трудом скрывают, а именно то, что, во-первых, ВСУ теряет Артемовск, а во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо.
Он также предположил, что высказывание Зеленского ставит его под риск получения «смертельного выстрела», который США поспешат «приписать Путину».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров.
Киев призвал снять с продажи игру Atomic Heart
Министр цифровой трансформации Украины призвал запретить продажу игры Atomic Heart российского разработчика
|
|
Правительство Украины обратилось к руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр с призывом снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Федоров заявил, что были направлены официальные запросы запретить игру Atomic Heart в адрес глав компаний Sony Interactive Entertainment Джима Райана и Sony Group Кэнъитиро Есиды, президента компании Microsoft Брэда Смита и генерального директора Valve Corporation Гейба Ньюэлла. По его словам, игра якобы «романтизирует коммунизм», передает ТАСС.
Ранее замглавы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти намерены просить компании Sony, Microsoft и Valve о запрете продаж компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish.
Atomic Heart – это приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев – агент советской разведки.
Игровая студия Mundfish, в которую входят российские разработчики, была основана в 2017 году на Кипре. Игра разработана с участием партнеров с Кипра и из Китая, а графическим партнером проекта является американская компания Nvidia.
На Украине вернули на рельсы старые паровозы
Financial Times: На Украине из-за проблем с электроснабжением возвращают в строй дизельные паровозы
Удары по электросети вынудили украинских железнодорожников поместить в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также вернуть старые паровозы, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что компания «Украинские железные дороги» вынуждена помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также возвращать в строй старые паровозы в связи с нарушением электроснабжения после российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».
По словам автора материала, он почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева, отметив, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля.
Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что мера носит временный характер, и стране нужна зеленая энергетика.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ.
Глава МИД Сербии опроверг поставки оружия Украине
Глава МИД Сербии заявил, что страна не поставляла оружие на Украину и ни одной из сторон конфликта
Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта, и не давала разрешения на поставки военной продукции в эти страны через посредников, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Кроме того, Дачич подчеркнул, что Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения ни в одну спорную с международной точки зрения страну, передает ТАСС.
Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.