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ВС России уничтожили украинский склад топлива в Херсонской области
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Российские войска за последние сутки уничтожили склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны, сообщили в Министерстве обороны России.
Склад уничтожен возле населенного пункта Отрадокаменка в Херсонской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и технику в 76 районах.
Средства ПВО за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили три украинских беспилотника возле поселков Маринское и Зеленый Под в Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 404 самолета, 227 вертолетов, 3625 беспилотников, 415 ЗРК, 8487 танков и других боевых бронированных машин, 1076 машин РСЗО, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинский Ми-24, который пытался нанести авиаудар по российским позициям на Запорожском направлении.
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
Россия назвала нарушением обязательств передачу Болгарией и Чехией Киеву вертолетов
Передача Болгарией и Чехией вертолетов российского производства киевскому режиму является грубым нарушением международных обязательств, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Госкомпании Болгарии «Авионамс» и «Терем – Летец», чешская «Лом Прага», согласно данным прессы, проводят нелегитимный ремонт и модернизацию боевой вертолетной техники советского и российского производства, а затем отправляют ее на Украину, заявили в ФСВТС ТАСС.
Такая деятельность грубо нарушает международные обязательства стран и наносит ущерб мировой системе экспортного контроля, уверены в службе. Российская сторона не несет ответственности за безопасную эксплуатацию этих вертолетов.
Ранее ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте.
Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.
ВСУ в ролике на английском пообещали оккупировать украинские земли
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Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет украинским войскам оккупировать Украину, ролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter (соцсеть заблокирована в России).
В ролике Резников катается на западных бронемашинах. Как сообщает РИА «Новости», текст в видео гласит: «Это оружие помогает нам оккупировать украинские территории» (англ. This weapon help us to occupy Ukranian territories).
Кроме того, автор ролика попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Штатами помощи несуществующее слово «unswalking», сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях.
Позднее ролик был удален и заменен новым с более связным текстом. Согласно ему, западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность Штатам высказывается за «непоколебимую» (англ. unwavering) поддержку.
Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска
Российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой «очень серьезных» потерь, заявил Пригожин, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, важно удерживать фланги, сейчас нужно концентрироваться в городе, а это очень большой объем боевой работы. Необходимо, чтобы фланги держали союзные подразделения, указал Пригожин.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
Орбан заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину
Орбан: Европейские лидеры близки к обсуждению отправки войск на Украину
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Европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом.
Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
Мотивация у военнообязанных граждан служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) снизилась, люди выбирают жизнь в безопасных регионах, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
По словам Гуменюк, многие эвакуированные в безопасные регионы Украины поняли, что жизнь продолжается без боевых действий, мотивация воевать у людей снизилась, передает ТАСС.
Она назвала вынужденной мерой раздачу повесток на улицах и в транспорте, а также применение силы при задержании военнообязанных в разных регионах Украины.
Ранее украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС и через мессенджеры.
Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.
Украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры
Суд на Украине отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения их иска против решения украинских властей разорвать договор об аренде объектов обители, говорится в решении Хозяйственного суда Киева.
Решение вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано, отмечается в решении судебной инстанции, передает ТАСС.
Напомним, к стенам лавры и на ее территорию подогнали автозаки. На территории храма заметили людей с автоматами.
В Кремле осудили выселение монахов из Киево-Печерской лавры.
Под Авдеевкой и Марьинкой уничтожены четыре опорных пункта ВСУ
Российские военные сообщили об уничтожении четырех опорных пунктов ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой
Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации и опорный пункт вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма.
Бигма отметил, что еще три опорных пункта ВСУ разбиты в Марьинке подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии. ВСУ здесь потеряли до десяти человек убитыми, пишет «Донецкое агентство новостей».
Ранее на этой неделе сообщалось, что украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе.
Москалькова заявила о срыве обмена пленными с Украиной
Москалькова: Украинская сторона срывает очередной обмен пленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила крайнюю обеспокоенность тем, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными.
Москалькова сообщила, что в списке для обмена содержится 133 фамилии, однако «украинская сторона молчит», а «время идет, список полнится», передает ТАСС.
В начале марта Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Зеленского призвали вернуть Украине статус ядерного государства
Опубликована петиция с призывом к Зеленскому вернуть Украине статус ядерного государства
На сайте офиса украинского президента опубликована петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства.
Петиция, которая предлагает разорвать Будапештский меморандум, зарегистрирована в четверг. Она набрала свыше 400 голосов, для ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским требуется 25 тыс. голосов, передает ТАСС.
В петиции говорится, что «Украине не обязательно иметь ядерное оружие». Однако, как утверждает автор предложения, Украина имеет право восстановить свой ядерный статус и «получить статус ядерной державы», так как «стороны-подписанты» нарушили Будапештский меморандум. В тексте сказано, что «иметь ядерное оружие» Киеву «не обязательно», но у Украины есть «право им пользоваться».
Напомним, угроза появления у Украины ядерного оружия стала одной из причин начала российской специальной военной операции. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
ООН: Половина российских военнопленных подвергалась пыткам со стороны ВСУ
Около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
Тюрк, выступая на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщил, что большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. По его словам, практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей сотрудники ООН не наблюдали, передает РИА «Новости».
Глава УВКПЧ ООН заявил, что сотрудники организации зафиксировали казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата. Тем не менее никаких дел против солдат ВСУ возбуждено на Украине не было.
Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила крайнюю обеспокоенность тем, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными.
Лукашенко предложил новую формулу перемирия на Украине
Лукашенко: На Украине нужно объявить перемирие без права перемещения техники и перегруппировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить на Украине прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.
По словам Лукашенко, если Запад обманом попытается снова использовать паузу для усиления своих позиций, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, передает ТАСС.
Отметим, что власти США считают перемирие на Украине «неприемлемым».
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад не хочет останавливать боевые действия на Украине, поскольку видит в ней свои геополитические интересы: возможность устранить очередного конкурента на мировой арене в лице России.