AD: Прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста «Спартака» Промеса два года тюрьмы

В Нидерландах прокуратура потребовала два года заключения для футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о вооруженном нападении, сообщает AD.

Прокурор на слушаниях по делу заявил, что Промес хотел убить своего двоюродного брата, так как он кричал об этом во время инцидента. Обвинение считает доказанным нападение при отягчающих обстоятельствах, передает РИА «Новости».

Между тем инцидент не был квалифицирован как попытка убийства. Решение суда станет известно через несколько недель.

К Промесу в ходе заседания обратилась его сестра Эсаджаса Шанис. «Ты нагадил своей семье, ты даже сказал родителям врать за тебя. Все на твоей совести, удачи в России», – сказала она.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Сообщалось, что Промес поссорился со своим двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря 2020 года футболиста арестовали, а 15 декабря выпустили из-под стражи, при этом он остался подозреваемым.

31-летний Промес вернулся в «Спартак» из Голландии в феврале 2021 года. До этого нападающий выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год.

Прокуратура Нидерландов также подозревает Промеса в передаче 250 тысяч евро наркоторговцу.