Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главой МАГАТЭ Гросси

Путин назвал цель своей поездки в Мариуполь

Путин рассказал, что приехал в Мариуполь посмотреть, как идет восстановление новых регионов

Поездка в Мариуполь была нужна для того, чтобы увидеть своими глазами процесс восстановления новых регионов, заявил президент России Владимир Путин.

«Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

По его словам, «одно дело, когда видишь это на бумаге или на экране», другое дело – когда лично. Путин указал, что эта «рабочая поездка давно назрела», с людьми важно было пообщаться.

«Честно говоря, неожиданный был контакт, я думал, что это рабочие стоят там, потому что там мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа идет, но оказалось, что это местные жители. Я говорю: а чего вы в рабочей форме? «Машину мыл». Ну, как вы видели, в дом пригласили, посмотрел как живут. Хорошая квартира, современная. И было важно, конечно, почувствовать настроения людей. Может быть, это вообще самое главное», – поделился российский лидер.

По мнению Путина, новый ЖК «Невский» в Мариуполе сопоставим с хорошими московскими или петербургскими кварталами. «Я посмотрел, как строится клиника ФМБА – огромный объект, серьезный, современный. Как жилые кварталы строятся – я вам скажу, что это такой квартал, он ничем не отличается от хорошего московского квартала, либо питерского. Это хороший уровень», – указал он.

Глава государства также признался, что ехал за рулем по улицам Мариуполя, не пристегнув ремень безопасности. «Мы же не нарушали ничего, единственно чего нарушили – это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», – рассказал президент.

«Важно посмотреть общественные пространства, парк, огромный парк со стелой и памятником, посвященным героям Великой Отечественной войны. Мне кажется, это очень важно сохранить, мы много раз об этом говорили – о нашей общей памяти, и для жителей Донбасса это не менее важно, чем для всех других жителей страны», – сказал российский лидер.

19 марта президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.