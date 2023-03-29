ВСУ обстреляли гражданские объекты в Мелитополе

В Мелитополе огнем ВСУ повреждены объекты системы электроснабжения, город обесточен

Объекты системы электроснабжения повреждены в Мелитополе Запорожской области в результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В городе и близлежащих поселках в аварийном порядке прекращена подача электроэнергии, сообщил представитель экстренных служб.

Как сообщил источник ТАСС, в результате обстрела Мелитополя повреждены объекты системы электроснабжения, аварийно прекращена подача электроэнергии в городе и близлежащих поселках, специалисты ведут восстановительные работы.

В 5.30 в Мелитополе были слышны звуки взрывов. Позже в экстренных службах сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо города и повреждения инфраструктуры. Пострадавших нет.

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ВСУ в среду утром открыли прицельный огонь по гражданской инфраструктуре города Мелитополя в Запорожской области из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Рогов заявил, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами.

Напомним, обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж.