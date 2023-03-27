Зеленский пожаловался на украинский тыл

Зеленский высказал недовольство настроениями украинцев в тылу

Многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности», которой, по его словам, не хватает многим украинцам в тылу. Как заявил президент Украины, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется такое ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился», передает ТАСС.

Президент Украины сообщил, что провел с военными «специальную встречу». «Особый круг участников», – заявил он. По его словам, также состоялись «совещания по сектору безопасности, с разведкой», обсуждалось укрепление «защиты» не только от «внешней угрозы», но и от «внутренних угроз».

Напомним, Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.