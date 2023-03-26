Гондурас и Тайвань разорвали дипотношения

Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление

Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую.

Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС.

Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий.

Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая.

Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.

Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.

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