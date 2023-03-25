В Польше разочаровались снижением интереса ЕС к антироссийским санкциям

Премьер Польши Моравецкий объяснил усталостью «снижение аппетита ЕС» к новым антироссийским санкциям

Европейский союз имеет уже «меньше аппетита и желания» на очередные санкции в отношении России, сказывается усталость, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

Моравецкий заявил, что Польша режиссирует новые санкционные пакеты, указывает ЕС лазейки России для обхода санкций, но, он считает, что наблюдается со стороны Евросоюза «снижение аппетита» к новым ограничениям, передает РИА «Новости».

По его словам, в ближайшее время Евросоюз будет обсуждать новые санкции против России, но Польша высказывает осторожный оптимизм, что в очередной пакет удастся включить российские алмазы и Росатом.

Ранее экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в статье для Forbes заявил, что большинство стран не присоединились к антироссийским санкциям западных стран ради сотрудничества с Россией.