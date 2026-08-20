Число жертв землетрясения в Колумбии возросло до 319 человек

Власти Колумбии сообщили о 319 погибших в результате землетрясения

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 319 человек стали жертвами землетрясения в Колумбии, еще 260 местных жителей числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

«Погибли 319 человек, 4 469 ранены, 260 числятся пропавшими, 364 были спасены», – говорится в заявлении службы управления рисками стихийных бедствий. В ведомстве добавили, что спасателям также удалось вызволить из-под завалов 549 животных.

Масштаб разрушений оказался колоссальным. По последним оценкам колумбийских властей, стихия полностью разрушила почти 31 тыс. домов. Различные повреждения получили более 151 тыс. зданий.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в западном департаменте Чоко. Подземные толчки затронули 15 департаментов южноамериканской республики. Ранее сообщалось о 312 погибших в результате трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Колумбии подтвердили гибель 304 человек.

Ранее президент страны Абелардо де ла Эсприэлья ввел режим бедствия на всей территории государства.

В городе Кали из-за мощных подземных толчков обрушились 19 зданий.