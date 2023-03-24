Западный экономист заявил об отказе стран от антироссийских санкций

Экономист Доши: Большинство стран выступили против санкций ради сотрудничества с России

Большинство стран не присоединились к антироссийским санкциям западных стран ради сотрудничества с Россией. Такое мнение выразил экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши в статье для Forbes.

По его словам, таким странам, как Китай, Бразилия, Индия, и ЮАР, крайне важно сохранять выгодные для них партнерские отношения с Россией, и, хотя роль доллара США, как международной резервной валюты, в ближайшее время не изменится, процесс бифуркации мировой экономики уже начался, передает «Российская газета».

Доши напомнил, что Москва и Пекин совместно работают над созданием международной резервной валюты для противодействия западным финансовым санкциям.

Также Доши заявил, что Европа навсегда лишилась дешевого российского газа, что может обернуться для ЕС деиндустриализацией и весомым падением уровня жизни, чем обязательно воспользуются США, которые будут продавать свои энергоносители по высокой цене.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что политика Запада и стремление США к мировому господству объясняют пророссийскую позицию большинства государств в вопросе украинского конфликта.