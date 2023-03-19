В США назвали главный просчет Запада

Политика Запада и стремление США к мировому господству объясняют пророссийскую позицию большинства государств в вопросе украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg.

Так, издание напоминает слова заявления бывшего постпреда Сингапура в ООН Кишора Махбубани, который заявлял, что подавляющее число людей хотят жить в многополярном мире, поэтому многие страны не присоединяются к антироссийским санкциям, передает РИА «Новости».

В статье также говорится, что несмотря на западную критику дипломатического курса главы МИД России Сергея Лаврова, он доказывает свою эффективность в большинстве африканских государств, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии.

Агентство пишет, что большая часть мира склоняется к российской версии событий на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.