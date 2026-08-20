Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Ученые раскрыли новый механизм образования тромбов
FT: Обнаружен новый механизм образования тромбов
Процесс свертывания крови происходит иначе, чем считалось десятилетиями: молекулы белка фибриногена укладываются не в один наклонный, а в несколько горизонтальных слоев, выяснили ученые.
Международная группа ученых установила, что процесс образования тромбов происходит иначе, чем считалось на протяжении десятилетий, передает ТАСС.
Открытие может изменить подходы к лечению нарушений свертываемости крови, пишет газета Financial Times (FT).
Исследователи из Британии, Швеции и Франции на базе Института Лауэ-Ланжевена в Гренобле изучили поведение белка фибриногена – ключевого элемента свертывания крови. Ранее предполагалось, что при контакте с воздухом его молекулы выстраиваются в один наклонный слой. Однако эксперименты показали, что они укладываются горизонтально в несколько слоев, подобно стопке бумаги.
Результаты могут найти применение в лечении гемофилии, а также при создании более эффективных средств мониторинга глюкозы для диабетиков. Особое значение открытие имеет для терапии острого респираторного дистресс-синдрома. При этом заболевании из-за воспаления легких фибриноген проникает в альвеолы, вызывая тромбообразование и дыхательную недостаточность. Авторы работы надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения этой опасной болезни.
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