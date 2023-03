Магазины Leroy Merlin продолжат работать в России Эколог объяснил смысл альтернативной «Часу Земли» акции «Помочь планете» Эколог Расулмухамедов: Акция «Помочь планете» поможет людям бережнее относиться к природе

Фото: Zuma\TASS

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Помочь планете» повысит экологическую сознательность нашего общества и покажет приверженность России международной климатической повестке, сказал газете ВЗГЛЯД эколог Элмурод Расулмухамедов. Ранее российские экологи призвали население, предприятия и госорганы отключить свет на один час 25 марта. «Акция «Помочь планете» выросла из энергосбережения. Но в первую очередь она носит ментальный смысл – привлечь внимание к экологии тех людей, кто об этом не задумывается», – пояснил исполнительный директор Российского экологического движения (РЭД) Элмурод Расулмухамедов. «Час без электричества напомнит людям о том, что для его выработки мы пользуемся природными дарами. Таким образом, эта акция предложит людям бережнее относиться к окружающей среде, ограничивать потребление. Может быть, какому-то инженеру придет новая идея по «зеленой энергетике», – сказал собеседник. «В некоторых странах мира эта акция очень популярна. В России же она проходит локально и непостоянна. Конечно, заставлять отключать свет никого не нужно. Но привлечь большее внимание российского общества к ней можно», – отметил он. «Думаю, власти отреагируют на наш призыв присоединиться к акции под российским названием «Помочь планете». Российские политики понимают ценность участия общественности в сохранении окружающей среды. К тому же, если электричество отключат госорганы и предприятия – это будет и физический вклад в энергосбережение», – пояснил эксперт. «Почему акция «Помочь планете» проходит одновременно с «Часом Земли», но называется по-другому? Потому что «Час Земли» проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF), признанный в России иноагентом», – добавил он. В пятницу РЭД опубликовало заявление о том, что российские экологические организации призвали поддержать экологов во всем мире и провести акцию «Помочь планете» – выключить свет в домах, квартирах, объектах бизнеса, предприятиях и госучреждениях. Провести ее планируется по всей России 25 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. Цель акции – экономить ресурсы и воспитывать уважение к экологически чистой среде. Кроме того, участие России в акции подчеркнет на международном уровне, что страна привержена экологической тематике и что она не стоит в стороне от глобальных климатических проблем. «Отключение подсветки таких всемирно известных объектов, как Кремль, Дом правительства, сталинские высотки, других объектов продемонстрирует, что Россия не изолирована от международного сообщества», – говорится в сообщении. Задержанный в Италии Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста Агентство АНСА: Местонахождение задержанного в Италии Артема Усса неизвестно

Фото: Скриншот из видео

Текст: Ольга Иванова

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом, сообщило агентство АНСА. По данным агентства, Артем Усс самовольно снял браслет контроля местонахождения и покинул съемную квартиру в Милане, ведутся его поиски, сообщает ТАСС. Ранее суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс не признает себя виновным. Россия также добивается выдачи Усса, на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой. Москва отреагировала на заявления США о подрыве «Северных потоков» Посольство РФ в Вашингтоне: Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают никакого доверия

Фото: Danish Defense Ministry/

XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают доверия на фоне обещаний представителей администрации США покончить с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости энергетических связей России с Европой, заявило посольство РФ в Вашингтоне. Российские дипломаты отметили в комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне, что слова американских чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия, особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации США «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей России с Европой. В посольстве РФ указали, что Москва последовательно и настойчиво призывает к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на «Северных потоках». В российском диппредставительстве обратили внимание, что США с узкой группой единомышленников активно препятствуют проведению подобного расследования. В посольстве РФ задались вопросом, чего опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта, и есть ли им что скрывать. Российские дипломаты подчеркнули, что периодические формальные отсылки команды президента США Джо Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков». У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си Советник главы офиса президента Украины Подоляк: В организации разговора Зеленского и председателя КНР Си есть сложности

Фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеются определенные сложности, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По словам советника главы офиса президента Украины, Киев предлагает провести разговор Зеленского и Си, организационно этим занимается и офис президента Украины, и МИД – глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС. При этом Подоляк признал, что организовать такой разговор достаточно сложно. Как считает советник главы офиса президента Украины, Китай еще якобы не нашел своего нового политического места, не определился, хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США

Фото: AP/TASS

Текст: Антон Никитин

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek. Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости». Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием. Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия. Казахстан собрался противодействовать обходу санкций Запада против России Eurasianet.org: Казахстан введет систему мониторинга потока товаров через границу для соблюдения санкций против России 24 марта 2023, 01:57 Текст: Антон Никитин

Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему для отслеживания всех пересекающих границу республики товаров, с помощью которой намерен продемонстрировать соблюдение введенных странами Запада ограничений против России, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника. Как заявил источник издания, Казахстан не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода, так как понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следит за взаимной торговлей со всеми партнерами, сообщил «Коммерсант». Источник Financial Times в правительстве Казахстана заявил, что новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени. Напомним, в конце февраля Казахстан закрыл торгпредство в России. В конце декабря 2022 года глава МИД Казахстана разъяснил позицию республики по антироссийским санкциям. На Бали местные жители пожаловались на «русскую деревню»

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Жителя округа Южная Кута на индонезийском острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», пишет портал Detik. Жители жалуются на то, что большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям. Глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди подтвердили, что признаки существования «маленькой Москвы» действительно есть. Он отметил, что полиция проверяет вопрос законности данного феномена, передает РИА «Новости». По утверждению газеты Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. Они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскую общину. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Напомним, офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил. Транcгендерам запретили соревноваться с женщинами в легкой атлетике Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил трансгендерам соревноваться с женщинами

Фото: AP/TASS

Текст: Вера Басилая

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил запрет на участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях с женщинами, заявил президент World Athletics Себастьян Коу. Совет World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) предпринял «решительные меры», чтобы «защитить женскую категорию в легкой атлетике». Коу пояснил, что с 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики, но будет создана рабочая группа по изучению вопроса, куда войдет представитель трансгендеров, передает РИА «Новости». Между тем новые правила вступят в силу с 31 марта. DSD-атлеты во всех женских соревнованиях могут участвовать, если уровень тестостерона ниже предела в 2,5 нмоль/л в течение как минимум двух лет. Принцип проведения соревнований с ограниченным доступом был исключен из регламента. Спортсмены, которые уже участвуют в состязаниях, должны снизить уровень тестостерона до 2,5 нмоль/л и меньше в течение как минимум полугода, прежде чем снова участвовать в турнирах. Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект, который запретит студентам-трансгендерам заниматься женскими видами спорта. До этого в американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения. Медведев зачитал руководителям предприятий ВПК телеграмму Сталина Замглавы Совбеза РФ Медведев потребовал от руководителей ВПК выполнять декадные обязательства по поставкам вооружений

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Военно-промышленному комплексу (ВПК) следует восполнить то, чего не было сделано за прошлый год, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев. Он также зачитал телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему, в которой говорилось: «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали... Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников». По словам Медведева, этот документ служит доказательством того, что никакое производство или организация не являются идеальными, передает ТАСС. Однако, подчеркнул зампред СБ, необходимо понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях спецоперации, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия нарастит мощности ВПК за счет кооперации с другими странами. Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости». При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации. «Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС. Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО. «Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он. Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента. «Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он. Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет. Медведев прокомментировал подготовку Киева к наступлению Медведев: Генштаб готовит решения в ответ на планы Киева о контрнаступлении

Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб в ответ готовит решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. По его словам, Украина готовится к наступательным операциям, «наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», передает РИА «Новости». Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал наступление восточной группировки украинских войск в районе Артемовска (Бахмута). Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает

Фото: Li Xueren,James McGill/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский и его офис никак не могут признать, что Пекин уже занял четкую позицию по выходу из украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что не могут организовать телефонный разговор Зеленского с китайским лидером. «В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. «Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник. «Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов. Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ. Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика». По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ. Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2» Вице-премьер Новак: Переговоры Газпрома и китайской CNPC по «Силе Сибири – 2» находятся в финальной стадии

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца года, сейчас идет согласование контрактов между ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По словам вице-премьера, сейчас также ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через Монголию, до конца года обе компании договорятся и подпишут контракт, передает ТАСС. Новак заявил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по поставкам российского газа по «Силе Сибири – 2» в КНР общей мощностью 50 млрд кубометров уже на финальной стадии, ожидается, что в год в Китай будет поставляться 100 млрд кубометров газа. Также он отметил перспективность и амбициозность программы развития производства СПГ в России. Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай тянет со сделкой по «Силе Сибири – 2». КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный дрон «Голос Кореи»: КНДР 21–23 марта испытала способный вызвать сверхмощное радиоактивное цунами подводный беспилотник

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в период с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать сверхмощное радиоактивное цунами, сообщило северокорейское государственное радио «Голос Кореи». Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, испытанное секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения, миссия которого заключается в том, чтобы секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва с целью разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника, передает ТАСС. Как утверждается в сообщении радиостанции, 21 марта беспилотник был отправлен в зону учений в районе провинции Хамген-Намдо на восточном побережье КНДР. В течение 59 часов он находился под водой, двигаясь с постоянным изменением курса на глубине 80-150 м, во второй половине дня 23 марта аппарат достиг цели в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника, и его испытательная боеголовка была взорвана под водой. Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, в результате испытаний были точно оценены все тактико-технические характеристики ядерного беспилотного подводного наступательного аппарата, подтверждена его надежность, а также доказана безупречная способность к нанесению смертельного удара. В сообщении северокорейского радио утверждается, что испытаниями подводного дрона лично руковод

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российские военные на наблюдательных постах противовоздушной обороны зафиксировали участившиеся случаи применения авиации украинскими военными на Купянском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВС России отметили увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника. В зависимости от характеристик целей противник использует самолеты советской разработки Су-24, Су-27 и МиГ-29, стоящие на вооружении ВСУ, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВС России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы. Новости СМИ2 Китай стал соавтором проекта резолюции в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках» Дипломат Полянский: Китай стал соавтором проекта резолюции РФ в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Китай стал соавтором проекта резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование в Совете безопасности ООН намечено на 27 марта. Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что соавторами текста резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках» выступил китайцы. Он также допустил, что в качестве соавторов проекта резолюции Москвы могут появиться и другие страны. Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался один единственный «аргумент». По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией. При этом Полянский напомнил, что Москва распространила переписку, из которой следует, что у России как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии ответов от Швеции, Германии и Дании на запросы России по расследованию взрывов на «Северных потоках».